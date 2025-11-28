Rendkívüli

Egy lépéssel közelebb a budapesti békecsúcs? – videón Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin találkozója

Lengyel László elszólta magát, régóta írja már a kormányprogramot a balos „sztárközgazdász” + videó

Lengyel László határozottan tagadta, hogy részt vett volna a Tisza Párt durva adóemeléseket tartalmazó gazdasági programjának kidolgozásában. Egy podcast műsorban azonban a közgazdász meglepő őszinteséggel beszélt a saját szerepéről.

Magyar Nemzet
Forrás: Tűzfalcsoport2025. 11. 28. 11:48
Forrás: Képernyőfotó
Markánsan baloldali fordulatot készít elő az a Tisza Pártnak készült gazdasági tervezet, amely a napokban Index birtokába került. A Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram című több száz oldalas tervezet radikálisabb átalakítást vázol fel a magyar közteherviselésben, mint bárki az elmúlt évtizedben – írja a Tűzfalcsoport.

Budapest, 2019. július 29. Lengyel László közgazdász Heller Ágnes temetésén a budapesti Kozma utcai izraelita temetőben 2019. július 29-én. A Széchenyi-díjas filozófus, esztéta, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja július 19-én hunyt el 90 éves korában. MTI/Soós Lajos
Lengyel László. Fotó: MTI/Soós Lajos

Az oknyomozó blog rámutatott, a tanulmánygyűjtemény fejezeteit rendre több aláírás, szignó hitelesíti, és több fejezet végén is szerepel egy olyan aláírás, amelyet az Index forrásai Lengyel Lászlóhoz kötöttek. A hírportál ennek kapcsán megkereste Lengyel Lászlót, és megkérdezte tőle, hogy az ő aláírása szerepel-e a szöveggyűjtemény egyes fejezeteinek végén, illetve dolgozott-e a tanulmányok valamelyikén. A közgazdász az Indexnek kijelentette:

„Nem írtam alá semmi ilyen tervezetet, nem is láttam a dokumentumot.”

Ezzel kapcsolatosan érdekes beszélgetés került a Tűzfalcsoporthoz, amely május 20-án a Privátbankár egyik podcast műsorában készült Lengyel Lászlóval. Az oknyomozó blog felhívta a figyelmet, hogy ebben több témát érintettek a Tisza Párt „politikai sikereiről”.  A beszélgetés egyik pontján Lengyel László ugyanakkor meglepő őszinteséggel beszélt a saját szerepéről:

Én bevallom, én azon dolgozom a saját csapatommal, hogy már most legyenek programjaink. Tehát szükség volna arra, hogy felkészülten menjünk a kormányzásba. Hogy ne az legyen, hogy akkor kelljen kitalálni, hogy na és most merre. Hogy akkor kelljen kitalálni a jogállam felépítését, és jé, azt ki fogja csinálni és hogyan. A gazdaság új formáit, gazdaságpolitika, gazdasági szerkezet, hogyan. Monetáris politika, hogyan. Mit akarsz csinálni, adott esetben a hadseregfejlesztésbe, és ebben a fegyverkezésbe, hogyan. Külpolitikába. Na most ezeket már ki kellene találni, hogy ne egy éjszaka íródjanak meg ezek a programok, amelyek általában akkor nem szoktak sikerülni.

 

Borítókép: Lengyel László közgazdász (Képernyőfotó)

 

