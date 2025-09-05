Lengyel László szerint Magyar Péter nem alkalmas kormányfőnek

– Ugyan Magyar Péternek jó érzéke van a pártvezetéshez és a kampányhoz, kormányozni viszont szinte biztos, hogy nem tudna. Ez abból látszik, hogy a Tisza-elnök nem tudott olyan tekintélyes szakértőket maga köré gyűjteni, akikkel kormányozni tudná az országot – fogalmazott Lengyel László, a Pénzügykutató Zrt. vezetője, aki a Bánó és Bolgár című műsor vendége volt (32:45-től a videón). – Biztos, hogy jó, ha ő politikailag vezeti az országot, de biztos, hogy nem jó, ha ő kormányozni is akar. Szakértő kormányra volna szükség – fűzte tovább a gondolatait Lengyel, aki elsősorban az első két évben tartaná fontosnak, hogy olyan komoly közigazgatási tapasztalattal rendelkező kormányfője legyen az országnak, aki – főleg kétharmad hiányában – már a választás másnapján tudja, hogy mit kell csinálni.

Az esetleges Tisza-kormány összetételével kapcsolatban Lengyel László annyit mondott, hogy nyilván lesznek olyan relatíve öreg emberek a kabinetben, akik már kormányoztak és olyanok is, akik a Fidesz kormányzása idején voltak pozícióban, de Magyar Péterhez hasonlóan szakítottak ezzel.

A politológus az utóbbiak között Holoda Attilát említette meg, akire már holnap rábízná az energetikai kérdéseket. Több nevet nem említett, mondván, ez a nyilvánosság előtt (!) nem az ő dolga. A politológus Gyurcsány Ferencéhez hasonlította Magyar Péter helyzetét, és a legnagyobb tragédiának nevezte, hogy a bukott volt kormányfő nemcsak politikai vezető, hanem miniszterelnök is volt 2010 előtt. Lengyel László – aki a Parlament elnökeként tudná elképzelni Magyar Pétert – abbéli aggodalmának is hangot adott, hogy a Tisza-vezér a miniszterelnöksége esetén később visszatérne a Fidesz az ország élére.

A Pénzügykutató vezetője Szlovákiát hozta fel példának, ahol szerinte

Robert Fico Igor Matovic kormányfői alkalmatlansága miatt tudott visszatérni a hatalomba, de szerinte Csehországban is a jelenlegi kormányzás problémái miatt mutatkozik esély Andrej Babis egykori miniszterelnök visszatérésére.

A politológus Lengyelországot is megemlítette, mondván, komoly bajt okoz, hogy nem sikerült az államelnököt semlegesíteni, és most megint van egy olyan elnök, aki mindent megakadályoz. A román államfőt viszont dicsérte a politológus, aki szerint az elnök helyes érzékkel választott kormányfőt.