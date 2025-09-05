PénzügykutatóTisza PártLengyel LászlóMagyar Péter

Lengyel László szerint Magyar Péter nem alkalmas kormányfőnek

A Pénzügykutató vezetője árnyékkormány felállítását szorgalmazza.

Munkatársunktól
2025. 09. 05. 14:26
Forrás: maniner.hu
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Ugyan Magyar Péternek jó érzéke van a pártvezetéshez és a kampányhoz, kormányozni viszont szinte biztos, hogy nem tudna. Ez abból látszik, hogy a Tisza-elnök nem tudott olyan tekintélyes szakértőket maga köré gyűjteni, akikkel kormányozni tudná az országot – fogalmazott Lengyel László, a Pénzügykutató Zrt. vezetője, aki a Bánó és Bolgár című műsor vendége volt (32:45-től a videón). – Biztos, hogy jó, ha ő politikailag vezeti az országot, de biztos, hogy nem jó, ha ő kormányozni is akar. Szakértő kormányra volna szükség – fűzte tovább a gondolatait Lengyel, aki elsősorban az első két évben tartaná fontosnak, hogy olyan komoly közigazgatási tapasztalattal rendelkező kormányfője legyen az országnak, aki – főleg kétharmad hiányában – már a választás másnapján tudja, hogy mit kell csinálni. 

Az esetleges Tisza-kormány összetételével kapcsolatban Lengyel László annyit mondott, hogy nyilván lesznek olyan relatíve öreg emberek a kabinetben, akik már kormányoztak és olyanok is, akik a Fidesz kormányzása idején voltak pozícióban, de Magyar Péterhez hasonlóan szakítottak ezzel.

A politológus az utóbbiak között Holoda Attilát említette meg, akire már holnap rábízná az energetikai kérdéseket. Több nevet nem említett, mondván, ez a nyilvánosság előtt (!) nem az ő dolga. A politológus Gyurcsány Ferencéhez hasonlította Magyar Péter helyzetét, és a legnagyobb tragédiának nevezte, hogy a bukott volt kormányfő nemcsak politikai vezető, hanem miniszterelnök is volt 2010 előtt. Lengyel László – aki a Parlament elnökeként tudná elképzelni Magyar Pétert – abbéli aggodalmának is hangot adott, hogy a Tisza-vezér a miniszterelnöksége esetén később visszatérne a Fidesz az ország élére.

A Pénzügykutató vezetője Szlovákiát hozta fel példának, ahol szerinte 

Robert Fico Igor Matovic kormányfői alkalmatlansága miatt tudott visszatérni a hatalomba, de szerinte Csehországban is a jelenlegi kormányzás problémái miatt mutatkozik esély Andrej Babis egykori miniszterelnök visszatérésére.

A politológus Lengyelországot is megemlítette, mondván, komoly bajt okoz, hogy nem sikerült az államelnököt semlegesíteni, és most megint van egy olyan elnök, aki mindent megakadályoz. A román államfőt viszont dicsérte a politológus, aki szerint az elnök helyes érzékkel választott kormányfőt.

Lengyel László úgy vélte továbbá, hogy a választásig a Tisza egy árnyékkormány felállításával tudna erőt mutatni, mivel így körvonalazódna, hogy kikkel kormányoznának. A politológus szerint arra is szükség lenne, hogy a Magyar Péter vezette párt világosan állást foglaljon a legfontosabb kérdésekben. – Itt nincs mese, meg kell mondani, hogy milyen álláspontot foglalunk el mondjuk az orosz–ukrán háborúban, mi a viszonyunk Trumphoz, Putyinhoz, Hszi-Csing Pinghez. (…) De ugyanígy meg kell mondani, hogy mit akarunk az adórendszerben, meg kell mondani legalább slágvortokban, hogy mit akarunk az egészségügyi rendszerben. Tehát ezért is kellenek emberek, akiknek ezt el is hiszik, hogy amikor ők azt mondták, hogy ez a tíz pont lesz, akkor azt ő meg fogja tudni csinálni – tette hozzá Lengyel László, aki azt is 

fontosnak tartja, hogy a Tisza a nyilvánosság háta mögött egyezzen ki a parlamentbe való jutásra potenciálisan esélyes pártokkal, akik később hozzájárulhatnak majd a kormányzáshoz.

Bár nem mondta ki, a politológus itt minden bizonnyal a Dobrev Klára vezette DK-ra gondolt. – Én a háttérben megalkudnék velük. (…) Minél előbb kéne, annál jobb – jelentette ki a Pénzügykutató vezetője, aki azt is elmondta, hogy a Tisza Pártnak a fővárosi képviselőinél sokkal jobb minőségű képviselőjelölteket kellene állítania a 2026-os országgyűlési választáson. Szerinte a fővárosi képviselőjelöltek nem sikeresek, és most olyan emberekre lenne szükségük, akikről el lehet hinni, hogy tudják majd képviselni a parlamentben az országot és a saját vidéküket.

Lengyel László Tisza Párttal kapcsolatos véleményét már csak azért sem lehet félvállról venni, mert az általa vezetett Pénzügykutató Zrt. szorosan összefüggésbe hozható Magyar Péter pártjával. A cég tudományos főmunkatársa, a Tisza-szigeteknél rendszeresen előadó Petschnig Mária Zita tavaly télen például kikotyogta, hogy a Pénzügykutató különféle programokat ír a Tisza Pártnak, de a szintén Lengyel László cégének bedolgozó – és Gyurcsány Ferencet államtitkárként, valamint Államkincstár-elnökként is szolgáló – Katona Tamás is utalt arra egy HVG-interjúban, hogy a következő kormánynak készítenek gazdaságpolitikai programot.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Gong Tao nagykövet, Kínai Népköztársaság
idezojelekKína

A történelemből merítve építsük a jövőt és őrizzük a békét

Gong Tao nagykövet, Kínai Népköztársaság avatarja

Gong Tao, a Kínai Népköztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövetének írása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.