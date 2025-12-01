Magánbiztosítók kezébe adná az egészségügyi ellátást a Tisza Párt, újabb területen hozna brutális drágulást a baloldali megszorítócsomag

A pácienseknek a mostaninál sokkal jobban a zsebükbe kellene nyúlniuk, miközben nem kapnának feltétlenül jobb ellátást. Olyannyira, hogy azoknak, aki a mostani ellátási szintet szeretnék megtartani, jóval többet kellene fizetniük. Ráadásul az emberek megbecsültsége hozzávetőleg egy autóéval egyezne meg. Eközben az államnak kellene a legfontosabb feladatokat ellátnia, és nyilván a kockázatokat viselnie. Viszont biztosan jól járnának a magánbiztosítók, amelyek hirtelenjében több ezer milliárd forintos bevételhez jutnának – derül ki a Világgazdaság cikkéből.

Magyar Péterék privatizálnák az egészségbiztosítást (Fotó: Ladóczki Balázs)

Az állam jórészt kivonulna az egészségbiztosításból, ezzel megszűnne a munkavállalói járulék és a szociális hozzájárulási adó.

Minden munkavállalónak le kellene szerződnie a rendszerbe belépő magánbiztosítók valamelyikével. Oda minimum a jövedelem 8,5 százalékát be kellene fizetni díjként.

A biztosítók csomagokat állítanának össze különböző nagyságú díjakért, az emberek ezek közül választhatnának.

Az egészségügyi ellátást a magánbiztosító finanszírozná.

Az egészségügyi intézményeket – kórházakat, rendelőket – viszont az állam tartaná fenn, amiért szintén közterhet szednének.

Az állam garantálná az alapellátást azoknak, akiknek nincs biztosításuk, valamint a rászorulóknak és a nyugdíjasoknak. Erre hivatkozással is közterhet szednének.

Növekvő adóterhek

Bár az állam a tiszás terv szerint jórészt kivonulna az egészségbiztosításból, néhány feladata megmaradna, amiért komoly közterheket szedne. Lenne egy ötszázalékos járulék, amit egészségügyi fenntartási és közegészségügyi járuléknak neveznének. A terhet minden típusú jövedelemre kivetnék, s ebből fedeznék a kórházak és más intézmények állagmegóvását, az infrastruktúra fejlesztését és a járványügyi intézkedéseket.

A szerződés nélküliek ellátását egy másik közteherből, az úgynevezett egészségügyi szolidaritási járulékból finanszíroznák, amihez pótlék kapcsolódna. Az elvonás a jövedelem egymillió forintos részéig két százalék lenne, afelett viszont négy százalék. Emellett például az osztalékból, a kamatból, vagy az ingatlankiadásból származó bevételekre is kivetnék, de már hat százalékos mértékkel, ami ötvenmillió forint felett nyolc százalékra ugrana.

Mindenkinek szerződnie kellene a piacra belépő magánbiztosítók valamelyikével, ahová a fizetése minimum 8,5 százalékát át kellene utalnia.

Ugyanakkor ez sokra nem lenne elég: a 8,5 százalékért csupán alacsonyabb szintű ellátás járna. Ha valaki több szolgáltatást szeretne, többet, adott esetben jóval többet kellene fizetnie. A biztosítók ugyanis csomagokat állítanának össze, ezek közül lehetne választani.