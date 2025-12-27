dartsJonny ClaytonPDC-világbajnokságdarts-vbKrzysztof RatajskiAndrew Gilding

Ennél őrültebb mérkőzéssel aligha folytatódhatott volna a darts-vb

Szombat délután elrajtolt a 3. forduló a PDC-dartsvilágbajnokság főtábláján. A darts-vb nyolcaddöntőjébe elsőként a lengyel Krzysztof Ratajski jutott be, ő a holland Wesley Plaisier ellen nem akármilyen mérkőzésen győzött. A két angol párharcát Luke Woodhouse öt szettben nyerte meg Andrew Gilding ellen.

Magyar Nemzet
2025. 12. 27. 15:21
Krzysztof Ratajski a darts-vb első nyolcaddöntőse (Forrás: PDC)
A karácsonyi szünet után a legjobb 32 mezőnyével folytatódott a londoni PDC-dartsvilágbajnokság, szombat délután először főleg bravúros győzelemmel a harmadik fordulóba került játékosokkal. A nyitányon a korábban az egykori győztes Gerwyn Price-ot is búcsúztató Wesley Plaisier lépett színpadra, a holland a lengyel Krzysztof Ratajski ellen játszott. A 35 éves Plaisier 3-1-es vezetés után már az ötödik szettben is nagyon közel volt a sikerhez, majd a hatodik játszmában három mérkőzésnyilat is elrontott, és ezt kihasználva ellenfele egyenlített. A 2021-es darts-vb-n negyeddöntős Ratajski a döntő felvonásban 2:1-es előnybe került, ezután pedig egy 116-os kiszállóval lezárta az őrülten fordulatos mérkőzést, és a 48 százalékos duplázással záró lengyel jutott be elsőként a legjobb tizenhat közé.

Wesley Plaisier Gerwyn Price után Krzysztof Ratajskit már nem győzte le, a lengyel jutott nyolcaddöntőbe a darts-vb-n (Forrás: PDC)

A programot Luke Woodhouse 25. kiemeltként a szintén angol Andrew Gilding ellen folytatta, utóbbi a világranglista-8. Chris Dobey elleni sikerrel jutott a harmadik körbe. A találkozó mindkét él részéről gyenge kiszállózással indult, a második játszma után aztán Woodhouse jobb teljesítményre tudott kapcsolni, és a nála majdnem húsz évvel idősebb Gilding egy-két megvillanása ellenére öt szettben lezárta a mérkőzést. A 37 éves angol sorozatban másodszor jutott vb-nyolcaddöntőbe, ahol a jövő hét elején ezúttal Ratajski vár rá. 

A Jonny Clayton–Niels Zonneveld mérkőzés eseményeivel cikkünk később frissül.

2026-os PDC-darts-vb, 3. forduló

szombat délután:

  • Wesley Plaisier (holland, 95,80-as körátlag)–Krzysztof Ratajski (lengyel, 98,43) 3-4 (3:0, 0:3, 3:1, 3:2, 2:3, 2:3, 1:3)
  • Andrew Gilding (angol, 86,48)–Luke Woodhouse (angol, 25. kiemelt, 95,66) 1-4 (1:3, 3:1, 0:3, 0:3, 2:3)
  • Jonny Clayton (walesi, 5.)–Niels Zonneveld (holland) 

szombat este:

  • Andreas Harrysson (svéd)–Ricardo Pietreczko (német)
  • Stephen Bunting (angol, 4.)–James Hurrell (angol)
  • Luke Littler (angol, 1.)–Mensur Suljovic (osztrák) 

vasárnap délután:

  • Martin Schindler (német, 13.)–Ryan Searle (angol, 20.)
  • Damon Heta (ausztrál, 16.)–Rob Cross (angol, 17.) 
  • Gary Anderson (skót, 14.)–Jermaine Wattimena (holland, 19.) 

vasárnap este:

hétfő délután:

  • Justin Hood (angol)–Ryan Meikle (angol)
  • Ricky Evans (angol)–Charlie Manby (angol)
  • Nathan Aspinall (angol, 15.)–Kevin Doets (holland) 

hétfő este:

A négy nyert szettig tartó párharcokat ágrajz szerint ide kattintva nézheti meg.

A londoni vb nyolcaddöntőit hétfőn és kedden játsszák le, a negyeddöntőkre január 1-jén, az elődöntőkre 2-án, a fináléra pedig 3-án kerül sor.

 

