Ennél őrültebb mérkőzéssel aligha folytatódhatott volna a darts-vb

A karácsonyi szünet után a legjobb 32 mezőnyével folytatódott a londoni PDC-dartsvilágbajnokság, szombat délután először főleg bravúros győzelemmel a harmadik fordulóba került játékosokkal. A nyitányon a korábban az egykori győztes Gerwyn Price-ot is búcsúztató Wesley Plaisier lépett színpadra, a holland a lengyel Krzysztof Ratajski ellen játszott. A 35 éves Plaisier 3-1-es vezetés után már az ötödik szettben is nagyon közel volt a sikerhez, majd a hatodik játszmában három mérkőzésnyilat is elrontott, és ezt kihasználva ellenfele egyenlített. A 2021-es darts-vb-n negyeddöntős Ratajski a döntő felvonásban 2:1-es előnybe került, ezután pedig egy 116-os kiszállóval lezárta az őrülten fordulatos mérkőzést, és a 48 százalékos duplázással záró lengyel jutott be elsőként a legjobb tizenhat közé.

Wesley Plaisier Gerwyn Price után Krzysztof Ratajskit már nem győzte le, a lengyel jutott nyolcaddöntőbe a darts-vb-n (Forrás: PDC)

A programot Luke Woodhouse 25. kiemeltként a szintén angol Andrew Gilding ellen folytatta, utóbbi a világranglista-8. Chris Dobey elleni sikerrel jutott a harmadik körbe. A találkozó mindkét él részéről gyenge kiszállózással indult, a második játszma után aztán Woodhouse jobb teljesítményre tudott kapcsolni, és a nála majdnem húsz évvel idősebb Gilding egy-két megvillanása ellenére öt szettben lezárta a mérkőzést. A 37 éves angol sorozatban másodszor jutott vb-nyolcaddöntőbe, ahol a jövő hét elején ezúttal Ratajski vár rá.

A Jonny Clayton–Niels Zonneveld mérkőzés eseményeivel cikkünk később frissül.

2026-os PDC-darts-vb, 3. forduló szombat délután: Wesley Plaisier (holland, 95,80-as körátlag)– Krzysztof Ratajski (lengyel, 98,43) 3-4 (3:0, 0:3, 3:1, 3:2, 2:3, 2:3, 1:3)

3-4 (3:0, 0:3, 3:1, 3:2, 2:3, 2:3, 1:3) Andrew Gilding (angol, 86,48)– Luke Woodhouse (angol, 25. kiemelt, 95,66) 1-4 (1:3, 3:1, 0:3, 0:3, 2:3)

1-4 (1:3, 3:1, 0:3, 0:3, 2:3) Jonny Clayton (walesi, 5.)–Niels Zonneveld (holland) szombat este: Andreas Harrysson (svéd)–Ricardo Pietreczko (német)

Stephen Bunting (angol, 4.)–James Hurrell (angol)

Luke Littler (angol, 1.)–Mensur Suljovic (osztrák) vasárnap délután: Martin Schindler (német, 13.)–Ryan Searle (angol, 20.)

Damon Heta (ausztrál, 16.)–Rob Cross (angol, 17.)

Gary Anderson (skót, 14.)–Jermaine Wattimena (holland, 19.) vasárnap este: Gian van Veen (holland, 10.)–Madars Razma (lett)

Luke Humphries (angol, 2.)–Gabriel Clemens (német)

Michael van Gerwen (holland, 3.)–Arno Merk (német) hétfő délután: Justin Hood (angol)–Ryan Meikle (angol)

Ricky Evans (angol)–Charlie Manby (angol)

Nathan Aspinall (angol, 15.)–Kevin Doets (holland) hétfő este: Josh Rock (északír, 11.)–Callan Rydz (angol) A négy nyert szettig tartó párharcokat ágrajz szerint ide kattintva nézheti meg.

A londoni vb nyolcaddöntőit hétfőn és kedden játsszák le, a negyeddöntőkre január 1-jén, az elődöntőkre 2-án, a fináléra pedig 3-án kerül sor.