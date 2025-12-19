Azonnali hatállyal kirúgtak egy dartsost a világbajnokságról, pedig továbbjutott és nem is balhézott

Volt már, aki asztalt tört, s akadt, aki korábbi világbajnokként megszégyenülve kullogott haza a 2025/2026-os darts világbajnokságról. Immár olyat is tudunk mutatni, akit doppingvétség miatt zártak ki. A nem mindennapi bravúrt Dom Taylornak sikerült bemutatnia. Az egykori kocsmasportból lett milliók által követett sportágban ugyanis komolyan veszik a versenyek tisztaságát.

A győzelme után most kínjában ordíthat a doppingoló Dom Taylor Fotó: PDC

– December 19-én értesítést kaptunk Dom Taylor játékos pozitív vizsgálati eredményéről, amelyet a december 14-én elvégzett teszt eredményezett.

Ennek eredményeként és a vonatkozó doppingellenes-eljárásokkal összhangban Dom Taylort azonnali hatállyal eltiltottuk. Az ügy most fegyelmi eljárás tárgyát képezi a vonatkozó DRA doppingellenes szabályzattal összhangban. Az eljárás végső kimeneteléig nem kívánunk további nyilatkozatot tenni – olvasható a részleteket elhallgató hivatalos közleményben.

Dopping vagy drog?

A hivatalos indoklásból tehát nem derül ki, milyen szert használt Dom Taylor. Ugyanakkor felmerül, mi szüksége lenne egy dartsjátékosnak teljesítményfokozó készítményekre. A válasz inkább a 27 éves angol előéletében keresendő.

– Nem ez az első ilyen esete, tavaly ősszel szintén tiltott szert találtak a szervezetében egy ellenőrzés során, ami miatt a Players Championship Finalsen és a világbajnokságon sem indulhatott el. Mivel a tiltott szer nem teljesítményjavító hatású volt, illetve nem versenyen zajló ellenőrzés során adott mintában találták, megúszta egy hónapos eltiltással, azaz tavasszal újra játszott

– emlékeztet Taylor nem éppen dicső múltjára a Nemzeti Sport.

Két dolog biztos. Dom Taylor hiába nyert 3-0-ra Oskar Lukasiak ellen, sem ő, sem a legyőzött svéd nem folytathatja, így Jonny Clayton játék nélkül jut túl a 2. fordulón. Az olimpiai programba kerülésre vágyó dartsra nem vet jó fényt az eset, a szigorú ellenőrzési protokollért – ha teljesítményfokozásról vagy bulidrogról is van szó – viszont dicséretet érdemel a PDC.