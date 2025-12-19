doppingkizárásvilágbajnokságdarts

Azonnali hatállyal kirúgtak egy dartsost a világbajnokságról, pedig továbbjutott és nem is balhézott

Nem folytathatja a szereplését Dom Taylor a PDC darst világbajnokságon, miután megbukott a doppingteszen. A 27 éves angol versenyző nem először produkált pozitív mintát, azonnali hatállyal felfüggesztették, s kizárták a viadalról. Taylor ellen fegyelmi eljárás indult, s hiába vette sikerrel az első fordulót, a másodikban nem állhat tábla elé, így Jonny Clayton játék nélkül jut tovább. A nagy kérdés, mi értelme lenne doppingolni dartsban.

P.Fülöp Gábor
2025. 12. 19. 20:18
dopping Photos taken during the 2026 Paddy Power World Darts Championship at Alexandra Palace, London.
Dom Taylor (jobbra) ismét megbukott a doppingteszten Fotó: Kieran Cleeves
Volt már, aki asztalt tört, s akadt, aki korábbi világbajnokként megszégyenülve kullogott haza a 2025/2026-os darts világbajnokságról. Immár olyat is tudunk mutatni, akit doppingvétség miatt zártak ki. A nem mindennapi bravúrt Dom Taylornak sikerült bemutatnia. Az egykori kocsmasportból lett milliók által követett sportágban ugyanis komolyan veszik a versenyek tisztaságát.

dopping
A győzelme után most kínjában ordíthat a doppingoló Dom Taylor Fotó: PDC

– December 19-én értesítést kaptunk Dom Taylor játékos pozitív vizsgálati eredményéről, amelyet a december 14-én elvégzett teszt eredményezett. 

Ennek eredményeként és a vonatkozó doppingellenes-eljárásokkal összhangban Dom Taylort azonnali hatállyal eltiltottuk. Az ügy most fegyelmi eljárás tárgyát képezi a vonatkozó DRA doppingellenes szabályzattal összhangban. Az eljárás végső kimeneteléig nem kívánunk további nyilatkozatot tenni – olvasható a részleteket elhallgató hivatalos közleményben.

Dopping vagy drog?

A hivatalos indoklásból tehát nem derül ki, milyen szert használt Dom Taylor. Ugyanakkor felmerül, mi szüksége lenne egy dartsjátékosnak teljesítményfokozó készítményekre. A válasz inkább a 27 éves angol előéletében keresendő. 

– Nem ez az első ilyen esete, tavaly ősszel szintén tiltott szert találtak a szervezetében egy ellenőrzés során, ami miatt a Players Championship Finalsen és a világbajnokságon sem indulhatott el. Mivel a tiltott szer nem teljesítményjavító hatású volt, illetve nem versenyen zajló ellenőrzés során adott mintában találták, megúszta egy hónapos eltiltással, azaz tavasszal újra játszott

 – emlékeztet Taylor nem éppen dicső múltjára a Nemzeti Sport.

Két dolog biztos. Dom Taylor hiába nyert 3-0-ra Oskar Lukasiak ellen, sem ő, sem a legyőzött svéd nem folytathatja, így Jonny Clayton játék nélkül jut túl a 2. fordulón. Az olimpiai programba kerülésre vágyó dartsra nem vet jó fényt az eset, a szigorú ellenőrzési protokollért – ha teljesítményfokozásról vagy bulidrogról is van szó – viszont dicséretet érdemel a PDC.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

