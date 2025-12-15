dartsdarts-vbCameron Menzies

Botrány a darts-vb-n, az őrjöngő sztár szétverte az asztalt + videó

Nem volt botránytól mentes a londoni Alexandra Palace-ban zajló PDC-dartsvilágbajnokság ötödik napja, amelynek a délutáni programja során a tornától búcsúzó Cameron Menzies csapott patáliát. A 26. helyen kiemelt skót dartsozó a Charlie Manby elleni vesztes meccs után nemes egyszerűséggel szétverte az italoknak fenntartott asztalt.

Magyar Nemzet
2025. 12. 15. 17:26
Cameron Menzies nem tudta türtőztetni magát
Cameron Menzies nem tudta türtőztetni magát Forrás: BBC
A Gary Anderson és Peter Wright mögött harmadik számú skót dartsozónak számító Cameron Menzies ezzel a meccsel kezdte meg a szereplését a világbajnokságon, és papíron abszolút verhető ellenfelet kapott a 20 esztendős, élete első vb-jén szereplő Charlie Manby személyében. A mérkőzés aztán nem úgy alakult, ahogyan azt a skót előzetesen elképzelte.

A darts-vb ötödik napja nem telt el botrány nélkül
A darts-vb ötödik napja nem telt el botrány nélkül (Fotó: BBC)

Az első három szettől kettőt behúzó Menzies kezdése egyáltalán nem volt rossz, az egyik legben még a kilencnyilas kiszálló is képben volt, ám a nyolcadikat végül elrontotta. A dolgok állása a negyedik játszmában fordult meg igazán, a kiszállókkal már addig is hadilábon álló skót mindössze hármat tudott kihasználni tizenkét lehetőségéből a meccs hátralévő részében, a végjátékban tisztán látszódott, hogy az idegesség is közrejátszott a pontatlan célzásban.

Az i-re a pontot Manby sikeresen kihasznált meccsnyila tette fel, Menzies ekkor teljesen elveszítette az önuralmát, és nemes egyszerűséggel háromszor is beleütött az italospultba, amelyről csak úgy potyogtak a palackok.

A közönség azonnal kifütyülte a skótot, akinek a felvétele tanulsága szerint az incidens során megsérült a keze, ami azonban ennél is nagyobb gond, minden bizonnyal büntetést is kap a történtek miatt.

Menzies dühkitörése:

Érdekesség, hogy Menzies szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt sem a játéka miatt került középpontba a vb-n, akkor a Leonard Gates elleni vesztes mérkőzés utolsó legjében elsírta magát.

A többi mérkőzésen

A hétfői programot a csapatban világbajnok Brendan Dolan összecsapása nyitotta meg, az északír a 21 éves újonc Tavis Dudeneyvel mérkőzött meg és nyert magabiztosan, Big Fisht is dobva. A háromszoros vb-nyolcaddöntős Mensur Suljovic szintén sikerrel vette a David Cameron elleni meccset, az osztrák Dolanhez hasonlóan négy szettben ment tovább.

A délutáni session legérdekesebb mérkőzését Peter Wright vívta a hollandok női versenyzőjével, Noa-Lynn van Leuvennel. A kétszeres világbajnok skót nehéz évet tudhat maga mögött, a legjobb eredménye a UK Open negyedik fordulójáig való eljutás volt, Van Leuven ellen viszont egy alacsonyabb körátlag is elegendőnek bizonyult a sima továbbjutáshoz.

PDC-DARTSVILÁGBAJNOKSÁG, 1. FORDULÓ:

A hétfői program:

Délutáni etap

  • Brendan Dolan (északír, 89,96)–Tavis Dudeney (angol, 89,86) 3:1 (3-1, 3-2, 2-3, 3-1)
  • Cameron Menzies (skót, 26., 91,99)–Charlie Manby (angol, 90,62) 2:3 (3-2, 2-3, 3-1, 2-3, 1-3)
  • Mensur Suljovic (osztrák, 94,92)–David Cameron (kanadai, 92,93) 3:1 (3-1, 2-3, 3-1, 3-1)
  • Peter Wright (skót, 30., 83,51)–Noa-Lynn van Leuven (holland, 82,87) 3:0 (3-1, 3-2, 3-0)

20.00 (Tv: Sport1)

  • Martin Lukeman (angol)–Max Hopp (német)
  • Dirk van Duijvenbode (holland, 29.)–Andy Baetens (belga)
  • Jonny Clayton (walesi, 5.)–Adam Lipscombe (angol)
  • Connor Scutt (angol)–Simon Whitlock (ausztrál)

A teljes ágrajzot itt tekintheti meg!

 

