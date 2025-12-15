Botrány a darts-vb-n, az őrjöngő sztár szétverte az asztalt + videó

A Gary Anderson és Peter Wright mögött harmadik számú skót dartsozónak számító Cameron Menzies ezzel a meccsel kezdte meg a szereplését a világbajnokságon, és papíron abszolút verhető ellenfelet kapott a 20 esztendős, élete első vb-jén szereplő Charlie Manby személyében. A mérkőzés aztán nem úgy alakult, ahogyan azt a skót előzetesen elképzelte.

A darts-vb ötödik napja nem telt el botrány nélkül (Fotó: BBC)

Az első három szettől kettőt behúzó Menzies kezdése egyáltalán nem volt rossz, az egyik legben még a kilencnyilas kiszálló is képben volt, ám a nyolcadikat végül elrontotta. A dolgok állása a negyedik játszmában fordult meg igazán, a kiszállókkal már addig is hadilábon álló skót mindössze hármat tudott kihasználni tizenkét lehetőségéből a meccs hátralévő részében, a végjátékban tisztán látszódott, hogy az idegesség is közrejátszott a pontatlan célzásban.

Az i-re a pontot Manby sikeresen kihasznált meccsnyila tette fel, Menzies ekkor teljesen elveszítette az önuralmát, és nemes egyszerűséggel háromszor is beleütött az italospultba, amelyről csak úgy potyogtak a palackok.

A közönség azonnal kifütyülte a skótot, akinek a felvétele tanulsága szerint az incidens során megsérült a keze, ami azonban ennél is nagyobb gond, minden bizonnyal büntetést is kap a történtek miatt.

Menzies dühkitörése:

Érdekesség, hogy Menzies szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt sem a játéka miatt került középpontba a vb-n, akkor a Leonard Gates elleni vesztes mérkőzés utolsó legjében elsírta magát.

GATES STUNS MENZIES! 😱



Leonard Gates dumps Cameron Menzies out of the World Championship!



Emotional scenes at the end with Menzies visibly distraught.



📺 https://t.co/pIQvhqYxEj#WCDarts | R1 pic.twitter.com/yyq4uTjlCQ — PDC Darts (@OfficialPDC) December 16, 2024

A többi mérkőzésen

A hétfői programot a csapatban világbajnok Brendan Dolan összecsapása nyitotta meg, az északír a 21 éves újonc Tavis Dudeneyvel mérkőzött meg és nyert magabiztosan, Big Fisht is dobva. A háromszoros vb-nyolcaddöntős Mensur Suljovic szintén sikerrel vette a David Cameron elleni meccset, az osztrák Dolanhez hasonlóan négy szettben ment tovább.

A délutáni session legérdekesebb mérkőzését Peter Wright vívta a hollandok női versenyzőjével, Noa-Lynn van Leuvennel. A kétszeres világbajnok skót nehéz évet tudhat maga mögött, a legjobb eredménye a UK Open negyedik fordulójáig való eljutás volt, Van Leuven ellen viszont egy alacsonyabb körátlag is elegendőnek bizonyult a sima továbbjutáshoz.