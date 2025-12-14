Luke Littler is megkapta a magáét a 71 évesen bravúrsikert arató dartslegendától

Paul Lim még 1990-ben vált világhírűvé, amikor az első játékos lett, aki egy világbajnokságon tökéletes, kilencnyilas leget tudott dobni. Az akkor a BDO által rendezett darts-vb egyik utódjának is tekinthető WDF-világbajnokságon tavaly 70 évesen döntőt is játszott a szingapúri játékos, aki idén négy év szünet után, 15. alkalommal kvalifikálta magát a PDC által szervezett viadalra. A januárban már a 72. születésnapját ünneplő Paul Lim legutóbb 2020-ban Luke Humphries ellen győzött a londoni Alexandra Palotában, szombat este viszont ismét diadalmaskodni tudott: a tavaly nyolcaddöntős svéd Jeffrey de Graaf ellen 3-1-re győzött, ezzel továbbjutott.

A 71 éves Paul Lim 2020 óta először nyert mérkőzést a PDC-darts-vb-n – akkor épp következő ellenfele, Luke Humphries ellen győzött (Fotó: DPA/Hannes P. Albert)

Paul Lim a darts-vb-n aratott győzelme után

A darts-vb-ken minden idők legidősebb mérkőzésgyőztesévé váló szingapúri a következő fordulóban épp Humphries ellen lép színpadra. A Ted Evetts elleni 3-1-es sikerével továbbjutó angol játékos a legutóbbi találkozásuk óta a világ egyik legjobbja, többek között világelső és világbajnok is lett.

– Valahányszor PDC-tornán játszom, a közönség valahogy mindig engem támogat. Nem is értem, miért van ez, de nagyon hálás vagyok érte és sokat segít nekem. Különleges lesz ismét Luke Humphries ellen játszani, de már teljesen más játékos, mint néhány éve volt ellenem – értékelt Paul Lim, aki a 18 éves címvédőről, Luke Littlerről is beszélt, aki bevallottan szerette volna elkerülni a szingapúri legendát a vb-sorsoláson. –

Azt hittem, csak viccel, de miután kiderült, hogy tényleg ezt mondta, úgy gondoltam, teljesen elment az esze!

De őszintén szólva bóknak veszem. Talán úgy érzi, hogy a közönség mellettem állna ellene is, és a ma este alapján ez el is képzelhető – mondta Lim, aki azt is kiemelte, hogy nem a pénzért, csupán a játék szeretetéért dartsozik még 71 évesen is, és egészen addig tervezi folytatni, amíg bírja és szívesen csinálja. A majdani visszavonulása után pedig a fiatalabb generációkat szeretné majd segíteni a sportágban.

A világranglista-49. De Graaf volt a darts-vb szombati napjának legnagyobb búcsúzója, de a kétszeres világbajnok Gary Anderson is megszenvedett ellenfelével, miközben a holland Wessel Nijman 100,91-es körátlaga a torna eddigi második legjobb teljesítményének számít.