dartsvilágbajnokságLuke HumphriesPDC-világbajnokságLuke Littlerdarts-vbPaul Lim

Luke Littler is megkapta a magáét a 71 évesen bravúrsikert arató dartslegendától

A PDC-dartsvilágbajnokság 1. fordulójának szombati játéknapján a 71 éves Paul Lim legyőzte az esélyesebb Jeffrey de Graafot, és a következő körben a második helyen kiemelt Luke Humphries lesz az ellenfele, akit korábban már győzött le darts-vb-n.

Magyar Nemzet
2025. 12. 14. 5:50
Paul Lim ott van a darts-vb második fordulójában (Fotó: DPA/Hannes P. Albert)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Paul Lim még 1990-ben vált világhírűvé, amikor az első játékos lett, aki egy világbajnokságon tökéletes, kilencnyilas leget tudott dobni. Az akkor a BDO által rendezett darts-vb egyik utódjának is tekinthető WDF-világbajnokságon tavaly 70 évesen döntőt is játszott a szingapúri játékos, aki idén négy év szünet után, 15. alkalommal kvalifikálta magát a PDC által szervezett viadalra. A januárban már a 72. születésnapját ünneplő Paul Lim legutóbb 2020-ban Luke Humphries ellen győzött a londoni Alexandra Palotában, szombat este viszont ismét diadalmaskodni tudott: a tavaly nyolcaddöntős svéd Jeffrey de Graaf ellen 3-1-re győzött, ezzel továbbjutott.

A 71 éves Paul Lim 2020 óta először nyert mérkőzést a PDC-darts-vb-n – akkor épp következő ellenfele, Luke Humphries ellen győzött
A 71 éves Paul Lim 2020 óta először nyert mérkőzést a PDC-darts-vb-n – akkor épp következő ellenfele, Luke Humphries ellen győzött (Fotó: DPA/Hannes P. Albert)

Paul Lim a darts-vb-n aratott győzelme után

A darts-vb-ken minden idők legidősebb mérkőzésgyőztesévé váló szingapúri a következő fordulóban épp Humphries ellen lép színpadra. A Ted Evetts elleni 3-1-es sikerével továbbjutó angol játékos a legutóbbi találkozásuk óta a világ egyik legjobbja, többek között világelső és világbajnok is lett.

– Valahányszor PDC-tornán játszom, a közönség valahogy mindig engem támogat. Nem is értem, miért van ez, de nagyon hálás vagyok érte és sokat segít nekem. Különleges lesz ismét Luke Humphries ellen játszani, de már teljesen más játékos, mint néhány éve volt ellenem – értékelt Paul Lim, aki a 18 éves címvédőről, Luke Littlerről is beszélt, aki bevallottan szerette volna elkerülni a szingapúri legendát a vb-sorsoláson. – 

Azt hittem, csak viccel, de miután kiderült, hogy tényleg ezt mondta, úgy gondoltam, teljesen elment az esze!

De őszintén szólva bóknak veszem. Talán úgy érzi, hogy a közönség mellettem állna ellene is, és a ma este alapján ez el is képzelhető – mondta Lim, aki azt is kiemelte, hogy nem a pénzért, csupán a játék szeretetéért dartsozik még 71 évesen is, és egészen addig tervezi folytatni, amíg bírja és szívesen csinálja. A majdani visszavonulása után pedig a fiatalabb generációkat szeretné majd segíteni a sportágban. 

A világranglista-49. De Graaf volt a darts-vb szombati napjának legnagyobb búcsúzója, de a kétszeres világbajnok Gary Anderson is megszenvedett ellenfelével, miközben a holland Wessel Nijman 100,91-es körátlaga a torna eddigi második legjobb teljesítményének számít.

PDC -dartsvilágbajnokság, 1. forduló:

szombati eredmények:

  • Jeffrey de Graaf (svéd, 86,88-as körátlag)–Paul Lim (szingapúri, 86,52) 1-3 
  • Wessel Nijman (holland, 31. kiemelt, 100,91)–Karel Sedlácek (cseh, 90,88) 3-0 
  • Luke Humphries (angol, 2., 98,58)–Ted Evetts (angol, 85,66) 3-1 
  • Gabriel Clemens (német, 90,93)–Alex Spellman (amerikai, 83,58) 3-0 
  • Mario Vandenbogaerde (belga, 87,87)–David Davies (walesi, 86,50) 0-3 
  • Andrew Gilding (angol, 97,89)–Cam Crabtree (angol, 90,26) 3-1 
  • Luke Woodhouse (angol, 25., 90,22)–Boris Krcmar (horvát, 85,26) 3-1
  • Gary Anderson (skót, 14., 95,20)–Adam Hunt (angol, 94,47) 3-2 

vasárnap délutáni program:

  • Ritchie Edhouse (angol, 27.)–Jonny Tata (új-zélandi)
  • Dom Taylor (angol)–Oskar Lukasiak (svéd)
  • Richard Veenstra (holland)–Nitin Kumar (indiai)
  • Joe Cullen (angol, 32.)–Bradley Brooks (angol)

vasárnap esti program:

  • Lukas Wenig (német)–Wesley Plaisier (holland)
  • Dimitri Van den Bergh (belga, 23.)–Darren Beveridge (skót)
  • Stephen Bunting (angol, 4.)–Sebastian Bialecki (lengyel)
  • James Hurrell (angol)–Stowe Buntz (amerikai)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekpuzsér róbert

Puzsér Róbert okozhatja Magyar Péter vesztét, egy mondattal a földbe döngölte

Felhévizy Félix avatarja

Váratlan helyzet állt elő.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu