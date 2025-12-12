dartsRoss Smithdarts-vb

Retteghet Littler? Fő kihívója megtette, amire korábban nem volt képes

Nagy meglepetést tartogatott a PDC-dartsvilágbajnokság első fordulójának második napja, a 12. helyen kiemelt Ross Smith döntő játszmában kikapott a világranglistán 114. Andreas Harryssontól. A Luke Littler nagy kihívójának tartott Gian van Veen viszont megtörte a nagy átkot, és végre meccset nyert a PDC-dartsvilágbajnokságon.

Magyar Nemzet
2025. 12. 12. 23:35
Gian van Veen kissé megnyugodhat, végre átugorta a lécet Fotó: Godfrey Pitt
A PDC-dartsvilágbajnokság csütörtöki nyitónapja után a péntek délutáni program sem tartogatott meglepetést, a kiemeltek, köztük a 2018-as győztes Rob Cross, sikerrel vették az első fordulót. Az angol játékos a vb első 170-es kiszállójával hozta 3:0-ra az első fordulós mérkőzését.

Ross Smith számára már az első fordulóban véget ért a PDC-dartsvilágbajnokság
Ross Smith számára már az első fordulóban véget ért a PDC-dartsvilágbajnokság Fotó: Godfrey Pitt

Egy nagy meglepetés a PDC-dartsvilágbajnokság nyitófordulójában

A címvédő Luke Littler csütörtöki továbbjutása után lelkendezett, hogy letudta a debütálását a vb-n, mert az első meccse mindig nehéz. Erről alighanem Ross Smith is tudta mesélni, csak neki nincs miért lelkendeznie. A 12. helyen kiemelt angol az első szettet még hozta a világranglistán 114. helyen álló Andreas Harryssonnal szemben, majd felváltva nyerték a játszmákat. Éppen a legfontosabb pillanatban szakadt meg a sorminta, a döntő szett a svédé lett, 3:2-vel kiejtette esélyesebbnek tartott ellenfelét.

– Smith kezében volt a meccs, de eldobta magától. Hat meccsnyilat hibázott, és Harrysson legyőzte őt, élete legnagyobb győzelmét aratva – állapította meg Stuart Pyke, a Sky Sports szakértője.

Gian van Veen első győzelme a vb-n

Gian van Veen debütálását nagy várakozás előzte meg. A Sky Sports Littler egyik nagy kihívójának nevezte a 10. helyen kiemelt hollandot, aki korábban még csak mérkőzést sem nyert a vb-n: két éve az első körben, tavaly kiemeltként a másodikban búcsúzott.

– Rengeteget fejlődtem idén játékosként. Az első évben összetörtem, amikor kikaptam Man Lok Leungtól. Tavaly pedig egyáltalán nem játszottam jól Ricardo Pietreczko ellen, így még mindig nem nyertem ott meccset – idézte fel Van Veen a szomorú emlékeket. – De ahogy mondtam, rengeteget fejlődtem, és idén sokkal magabiztosabb vagyok. Nagyon várom, hogy visszatérjek az Ally Pallybe (Alexandra Palace, a vb helyszíne – a szerk.), és remélhetőleg helyrehozzam azt, amit az elmúlt két évben nem sikerült. Remélhetőleg most egy nagy menetelés is összejön.

Nos, erről még nem tudunk nyilatkozni, de az már biztos, hogy a holland az első küldetését teljesítette. Az első két szettet hozta Cristo Reyes ellen, majd a spanyolé lett a harmadik, a negyediket és ezzel a meccset magabiztosan nyerte meg Van Veen.

– Végre átléptem azt a vonalat! Az elmúlt években sokat küszködtem ezen a színpadon, de ma teljesen otthon éreztem magam. Szerencsére ez most kifizetődött. Két éve 2-0-ra vezettem Man Lok Leung ellen, és ő mégis 3-2-re nyert. Amikor Cristo megnyerte a harmadik szettet, azt gondoltam, csak nehogy megint 2-2 legyen, hogy aztán elkezdjek idegeskedni. Szerencsére az utolsó szettben, 2-1-es hátránynál elkezdtem jól játszani, úgyhogy nagyon boldog vagyok. 

Ha az emberek azt mondják, hogy én vagyok az, aki képes legyőzni Luke Littlert, akkor remélhetőleg igazuk lesz – de erre csak a döntőben kerülhet sor. 

Ma csak erre a meccsre koncentráltam, és most már a második fordulót várom – tette hozzá, akire ott majd az Alan Soutar–Teemu Harju mérkőzés győztese vár.

Az a bizonyos első 170-es kiszálló Rob Crosstól:

PDC-DARTSVILÁGBAJNOKSÁG, 1. FORDULÓ:

Péntek:

  • Niels Zonneveld (holland, 92.68)–Haupai Puha (új-zélandi) 3:0
  • Ian White (angol, 81.13)–Mervyn King (angol, 81.54) 3:2
  • Ryan Searle (angol, 20., 93.29)–Chris Landman (holland, 85.59) 3:0
  • Rob Cross (angol, 17., 90.84)–Cor Dekker (norvég, 82.05) 3:0
  • Ross Smith (angol, 12., 96.89)–Andreas Harrysson (svéd, 93.85) 2:3
  • Ricky Evans (angol, 92.26)–Man Lok Leung (hongkongi, 89.65) 3:0
  • Gian van Veen (holland, 10., 98.91)–Cristo Reyes (spanyol, 96.16) 3:1
  • Damon Heta (ausztrál, 16., 91.56)–Steve Lennon (ír, 83.87) 3:1

 

