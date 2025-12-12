Retteghet Littler? Fő kihívója megtette, amire korábban nem volt képes

A PDC-dartsvilágbajnokság csütörtöki nyitónapja után a péntek délutáni program sem tartogatott meglepetést, a kiemeltek, köztük a 2018-as győztes Rob Cross, sikerrel vették az első fordulót. Az angol játékos a vb első 170-es kiszállójával hozta 3:0-ra az első fordulós mérkőzését.

Ross Smith számára már az első fordulóban véget ért a PDC-dartsvilágbajnokság Fotó: Godfrey Pitt

Egy nagy meglepetés a PDC-dartsvilágbajnokság nyitófordulójában

A címvédő Luke Littler csütörtöki továbbjutása után lelkendezett, hogy letudta a debütálását a vb-n, mert az első meccse mindig nehéz. Erről alighanem Ross Smith is tudta mesélni, csak neki nincs miért lelkendeznie. A 12. helyen kiemelt angol az első szettet még hozta a világranglistán 114. helyen álló Andreas Harryssonnal szemben, majd felváltva nyerték a játszmákat. Éppen a legfontosabb pillanatban szakadt meg a sorminta, a döntő szett a svédé lett, 3:2-vel kiejtette esélyesebbnek tartott ellenfelét.

– Smith kezében volt a meccs, de eldobta magától. Hat meccsnyilat hibázott, és Harrysson legyőzte őt, élete legnagyobb győzelmét aratva – állapította meg Stuart Pyke, a Sky Sports szakértője.

Gian van Veen első győzelme a vb-n

Gian van Veen debütálását nagy várakozás előzte meg. A Sky Sports Littler egyik nagy kihívójának nevezte a 10. helyen kiemelt hollandot, aki korábban még csak mérkőzést sem nyert a vb-n: két éve az első körben, tavaly kiemeltként a másodikban búcsúzott.

– Rengeteget fejlődtem idén játékosként. Az első évben összetörtem, amikor kikaptam Man Lok Leungtól. Tavaly pedig egyáltalán nem játszottam jól Ricardo Pietreczko ellen, így még mindig nem nyertem ott meccset – idézte fel Van Veen a szomorú emlékeket. – De ahogy mondtam, rengeteget fejlődtem, és idén sokkal magabiztosabb vagyok. Nagyon várom, hogy visszatérjek az Ally Pallybe (Alexandra Palace, a vb helyszíne – a szerk.), és remélhetőleg helyrehozzam azt, amit az elmúlt két évben nem sikerült. Remélhetőleg most egy nagy menetelés is összejön.

Nos, erről még nem tudunk nyilatkozni, de az már biztos, hogy a holland az első küldetését teljesítette. Az első két szettet hozta Cristo Reyes ellen, majd a spanyolé lett a harmadik, a negyediket és ezzel a meccset magabiztosan nyerte meg Van Veen.