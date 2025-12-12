Az első napon kiesett a darts-vb-ről a világbajnok, Littlert máris meglepték

A létszámbővítésnek köszönhetően már az első 32 kiemelt is tábla elé lép a darts-vb-n, a címvédő Luke Littlernek a világranglistán a 95. helyen álló Darius Labanauskas ellen kellett bizonyítania. A litván gyorsan jelezte, hogy nem asszisztálni jött a 19. születésnapját január végén ünneplő angol zseni sikeréhez, és rögtön behúzta az első leget, meglepve ellenfelét egy 130-as kiszállóval.

Luke Littler mellett Michael Smith is továbbjutott. Forrás: PDC

Littler nem esett össze, ő is hozta a saját kezdését, és mivel a következő játékokban sem hibáztak, az utolsó leg döntött a szettben, az angol viszont ekkor már villant, és hátsó pályáról megnyerte az első játszmát.

Labanauskas a folytatásban is méltó ellenfele tudott lenni a címvédőnek, de Littler így is továbbment 3:0-val, és készülhet a következő fordulóra, amelyben a belga Mario Vandenbogaerde vagy a walesi David Davies lesz az ellenfele. – Egyáltalán nem volt könnyű meccs, örülök a győzelemnek – mondta Litter, aki 101,54-es átlaggal zárt, valamint 14 kiszállózási kísérletéből kilencet bedobott. – A tornán mindenki túl akar jutni az első fordulón, mindenképpen ez az egyik legnehezebb meccs, nem számít, hogy kivel játszol.

Az első napon további két világbajnok, a 2023-as Michael Smith, valamint a BDO-nál négy női vb-n diadalmaskodó Lisa Ashton is tábla elé lépett, ráadásul éppen egymás ellen. A tornát megelőzően a nehézségeiről valló Smith láthatóan ideges volt, az első szettet csak nagy nehezen tudta megnyerni, miközben ellenfelének volt nyila a játszmához. A folytatás már egyoldalú mérkőzést hozott, a meccs hátralévő részében Ashton csak egy leget tudott nyerni, így Smith is ott lesz a második fordulóban.