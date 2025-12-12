dartsLuke Littlerdarts-vb

Az első napon kiesett a darts-vb-ről a világbajnok, Littlert máris meglepték

Csütörtök este a londoni Alexandra Palace-ban kezdetét vette az év legfontosabb dartseseménye, a PDC-dartsvilágbajnokság. Az első napon máris búcsúzott egy világbajnok, Luke Littler viszont magabiztos teljesítménnyel és továbbjutással mutatkozott be.

Magyar Nemzet
2025. 12. 12. 7:35
A címvédő győzelemmel kezdte a darts-vb-t Forrás: PDC
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A létszámbővítésnek köszönhetően már az első 32 kiemelt is tábla elé lép a darts-vb-n, a címvédő Luke Littlernek a világranglistán a 95. helyen álló Darius Labanauskas ellen kellett bizonyítania. A litván gyorsan jelezte, hogy nem asszisztálni jött a 19. születésnapját január végén ünneplő angol zseni sikeréhez, és rögtön behúzta az első leget, meglepve ellenfelét egy 130-as kiszállóval.

Luke Littler mellett Michael Smith is továbbjutott
Luke Littler mellett Michael Smith is továbbjutott. Forrás: PDC

Littler nem esett össze, ő is hozta a saját kezdését, és mivel a következő játékokban sem hibáztak, az utolsó leg döntött a szettben, az angol viszont ekkor már villant, és hátsó pályáról megnyerte az első játszmát.

Labanauskas a folytatásban is méltó ellenfele tudott lenni a címvédőnek, de Littler így is továbbment 3:0-val, és készülhet a következő fordulóra, amelyben a belga Mario Vandenbogaerde vagy a walesi David Davies lesz az ellenfele. – Egyáltalán nem volt könnyű meccs, örülök a győzelemnek – mondta Litter, aki 101,54-es átlaggal zárt, valamint 14 kiszállózási kísérletéből kilencet bedobott. – A tornán mindenki túl akar jutni az első fordulón, mindenképpen ez az egyik legnehezebb meccs, nem számít, hogy kivel játszol.

Az első napon további két világbajnok, a 2023-as Michael Smith, valamint a BDO-nál négy női vb-n diadalmaskodó Lisa Ashton is tábla elé lépett, ráadásul éppen egymás ellen. A tornát megelőzően a nehézségeiről valló Smith láthatóan ideges volt, az első szettet csak nagy nehezen tudta megnyerni, miközben ellenfelének volt nyila a játszmához. A folytatás már egyoldalú mérkőzést hozott, a meccs hátralévő részében Ashton csak egy leget tudott nyerni, így Smith is ott lesz a második fordulóban.

PDC-DARTSVILÁGBAJNOKSÁG, 1. FORDULÓ:

  • Kim Huybrechts (belga, 86,24)–Arno Merk (német, 89,73) 1:3 (2-3, 0-3, 3-1, 0-3)
  • Michael Smith (angol, 28., 91,19)–Lisa Ashton (angol, 77,13) 3:0 (3-2, 3-0, 3-1)
  • Luke Littler (angol, 1., 101,54)–Darius Labanauskas (litván, 95,25) 3:0 (3-2, 3-2, 3-1)
  • Madars Razma (lett, 89,07)–Jamai van den Herik (holland, 81,33) 3:1 (3-2, 2-3, 3-1, 3-2)

A pénteki program:
13.30 (Tv: Sport1)

  • Niels Zonneveld (holland)–Haupai Puha (új-zélandi)
  • Ian White (angol)–Mervyn King (angol)
  • Ryan Searle (angol, 20.)–Chris Landman (holland)
  • Rob Cross (angol, 17.)–Cor Dekker (norvég)

20.00 (Tv: Sport1)

  • Ross Smith (angol, 12.)–Andreas Harrysson (svéd)
  • Ricky Evans (angol)–Man Lok Leung (hongkongi)
  • Gian van Veen (holland, 10.)–Cristo Reyes (spanyol)
  • Damon Heta (ausztrál, 16.)–Steve Lennon (ír)

A teljes ágrajzot itt tekintheti meg!

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekamerika

Amerika irányt szab Európának

Horváth József avatarja

Vagy változtat eddigi politikáján Európa, vagy egyedül találja magát annak minden következményével együtt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu