Hobbiként tekintett rá az év elején, most Magyarországot képviseli a világbajnokságon

Kovács Patrik és a magyar darts történelmi hetei ezek. Az ózdi születésű 29 éves versenyző képviseli hazánkat a december 11-től egészen 2026. január 3-ig a londoni Alexandra Palace-ban sorra kerülő világbajnokságon. 2008 után lehet újra magyar versenyzőnek szurkolni a darts-vb-n. Kovács Patrikkal a felkészülés végén, mindössze két héttel a dartstorna kezdete előtt beszélgettünk.

Perlai Bálint
2025. 11. 27. 5:45
Kovács Patrik az év elején aligha gondolta, hogy decemberben a darts-vb-n fogja a magyarokat képviselni
Kovács Patrik az év elején aligha gondolta, hogy decemberben a darts-vb-n fogja a magyarokat képviselni Fotó: Török Attila/Nemzeti Sport
Kovács Patrik révén 17 év után ismét lesz magyar játékos a PDC-dartsvilágbajnokságon, miután kvótát kaptak a magyar játékosok, Kovács az őszi Hungarian Darts Super League győzteseként jutott ki a sportág legnagyobb eseményére. Az ózdi születésű 29 éves versenyzőnek a hétfői sorsoláson utolsóként húzták ki a nevét a 128 fős mezőnyből, eszerint az angol Callan Rydz ellen lép pályára a december 11-én kezdődő vb-n. S december 18-án, csütörtökön lesz a meccse, a közép-európai idő szerint 13.30 órakor kezdődő program első mérkőzését vívja. A magyar játékos a Récsei Centerben tartott sajtótájékoztatón elmondta, ő is tudja, hogy a mérkőzés esélyese nem ő – Rydz a világranglistán 42., az előző vb-n egészen a negyeddöntőig menetelt –, de reméli, hogy ez egy kis nyomást fog az angolra helyezni. A sajtótájékoztató után lapunk készített interjút Kovács Patrikkal, aki már a felkészülés utolsó fázisában tart. 

Kovács Patrik a december 11-én kezdődő dartsvilágbajnokság előtt tartott sajtótájékoztatót Budapesten
Kovács Patrik a december 11-én kezdődő dartsvilágbajnokság előtt tartott sajtótájékoztatót Budapesten  (Fotó: Török Attila/Nemzeti Sport)

Újra magyar játékos a vb-n, az érintett így próbálta ezt feldolgozni

Október 18-a óta – amikor Kovács kvalifikálta magát a tornára – a magyar játékos már némiképp belejött az interjúkba, de az elején azért neki is furcsa volt a helyzet.

– Ami közvetlenül a versenyre való kijutás után történt, az bevallom, kényelmetlen volt. Én otthon a mindennapi életemet éltem, és ebbe a privát szférába jött bele a folyamatos telefoncsörgés a vb-kvalifikációt követően. Először nehezen éltem meg ezt, de persze az embernek tisztában kell lennie, hogy egy ilyen eredmény mivel jár. Mindezek mellett magát a tényt is nehezen tudtam feldolgozni, hogy 2008 után, Bezzeg Nándort követően ismét lesz magyar játékos a vb-n. Idáig nem volt lehetőségem emészteni a történteket, sőt időm sem volt rá. 

Hamarabb kellett róla beszélnem, minthogy feldolgozzam. Nem is biztos, hogy ezt akkora problémának fogom föl egyébként. Az talán pozitívum, hogy az agyamnak még nem volt rá ideje, hogy feldolgozzam, így nem is stresszeltem rá.  

Hobbi vagy főállás a darts?

A felkészülés utolsó heteiben vagyunk már, Kovács Patrik és csapata külön kérte is az újságírókat, hogy a mostani az utolsó alkalom vele interjút készíteni, mert ezután már csak a felkészülésre szeretne koncentrálni. De hogyan is néz ki egy napja a Salgótarjánban élő dartsosnak?

–  A napot mindig úszással vagy sétával kezdem, még ebben a hidegben is. Bevallom, az kényelmesebb, mint már hat előtt felkelni, és lemenni az uszodába. A sétához csak  felöltözöm, kimegyek, körbejárom Salgótarjánt négyszer, majd hazamegyek. Vannak olyan időszakok, amikor nem okoz problémát a koránkelés, ez most nem az az időszak...  Majd utána napközben, ha nem is egyhuzamban, de négy órát minimum a tábla előtt töltök. Korábban volt olyan, hogy tizenkét, tizennégy órát is edzettem egy nap. 

Emésztgessük, a fiatal Kovács Patrik a napjainak több mint a felét a tábla előtt töltötte, 16 éves koráig lényegében az élete másról sem szólt csak a dartsról. Bele lehet sokallni? Persze. Ezt a magyar játékos is bevallotta.

Abban az időben az egészségesnek tűnt, de azért a jóból is megárt a sok... Mindezt magamon is megtapasztaltam. Nem árulok el nagy titkot, a vb-kvalifikáció előtt a felszolgálói munkám mellett kizárólag hobbiként tekintettem a dartsra. Lehet azzal is sokat mondok, ha napi 30 percet gyakoroltam.

Januárban elhelyezkedtem a szakmámban felszolgálóként. Jelenleg is alkalmi melóim vannak a vendéglátásban. Viszont egy hónapja megszűnt tulajdonképpen az egyik fix állásom – folytatta Kovács, aki most természetesen a dartsra koncentrál, de nem szeretne később csak ezzel foglalkozni, januártól ismét szeretne felszolgálóként alkalmi munkákat vállalni. Mindez – ahogy ő mondta – rendszert ad az életének, és több időt is tud így a családjával tölteni, ami neki mindennél fontosabb.  

Kovács Patrik élete merőben megváltozott a vb-kijutás miatt
Kovács Patrik élete merőben megváltozott a vb-kijutás miatt (Fotó: Török Attila/Nemzeti Sport)

Hétvégék otthon? Kovács Patrik már nagyon szeretné

Vajon a családon belül felesége és a hatéves nevelt fia között okoz-e bármilyen feszültséget, gondot ez a sajátos életforma?

– Hoz azért az én dartsos karrierem olyan élethelyzeteket, amiket meg kellett tanulni kezelni. 

A szűk családom – a hatéves nevelt fiam és a feleségem – nagyon szerette volna, ha én minden hétvégét velük tudom tölteni. Viszont volt olyan, amikor két kezemen meg tudtam számolni, hogy hány hétvégét töltöttem az évben otthon.

Ehhez nagyon nehéz hozzászokni. Ha én kizárólag a vendéglátásban dolgoztam volna, persze akkor is sok hétvége állt volna munkából, de még így is több hétvégét lettem volna otthon, mint aktív dartsjátékos.  

De bánja-e, hogy mindez így alakult?

– Valamilyen szinten igen, de egyébként, amikor összejöttem a párommal, akkor azonosulnom kellett egymás dolgaival. Mindketten tudtuk, hogy mibe vágunk bele. A versenyek 70-80 százalékára együtt utazunk el, most már a nevelt fiam is egyre többször lesz ott a helyszínen. Ha újra aktívan foglalkoznék a dartsszal, akkor ez egy pozitívum lenne – zárta Kovács Patrik, aki már nagyon várja a mérkőzését az angol fővárosban, ahol a családja is ott lesz, s mindenkinek felejthetetlen napok lesznek ezek. 

  •  A „The Planer” becenévre hallgató dartsos teher nélkül léphet színpadra az Alexandra Palace-ban Rydz ellen, s remélhetőleg a magyar dartsozók körében nem egy embert inspirál az ő története. Az egész tornát a Sport Televízión élőben lehet követni, köztük így Kovács Patrik mérkőzését is. 

