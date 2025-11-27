Hobbiként tekintett rá az év elején, most Magyarországot képviseli a világbajnokságon

Kovács Patrik révén 17 év után ismét lesz magyar játékos a PDC-dartsvilágbajnokságon, miután kvótát kaptak a magyar játékosok, Kovács az őszi Hungarian Darts Super League győzteseként jutott ki a sportág legnagyobb eseményére. Az ózdi születésű 29 éves versenyzőnek a hétfői sorsoláson utolsóként húzták ki a nevét a 128 fős mezőnyből, eszerint az angol Callan Rydz ellen lép pályára a december 11-én kezdődő vb-n. S december 18-án, csütörtökön lesz a meccse, a közép-európai idő szerint 13.30 órakor kezdődő program első mérkőzését vívja. A magyar játékos a Récsei Centerben tartott sajtótájékoztatón elmondta, ő is tudja, hogy a mérkőzés esélyese nem ő – Rydz a világranglistán 42., az előző vb-n egészen a negyeddöntőig menetelt –, de reméli, hogy ez egy kis nyomást fog az angolra helyezni. A sajtótájékoztató után lapunk készített interjút Kovács Patrikkal, aki már a felkészülés utolsó fázisában tart.
Újra magyar játékos a vb-n, az érintett így próbálta ezt feldolgozni
Október 18-a óta – amikor Kovács kvalifikálta magát a tornára – a magyar játékos már némiképp belejött az interjúkba, de az elején azért neki is furcsa volt a helyzet.
– Ami közvetlenül a versenyre való kijutás után történt, az bevallom, kényelmetlen volt. Én otthon a mindennapi életemet éltem, és ebbe a privát szférába jött bele a folyamatos telefoncsörgés a vb-kvalifikációt követően. Először nehezen éltem meg ezt, de persze az embernek tisztában kell lennie, hogy egy ilyen eredmény mivel jár. Mindezek mellett magát a tényt is nehezen tudtam feldolgozni, hogy 2008 után, Bezzeg Nándort követően ismét lesz magyar játékos a vb-n. Idáig nem volt lehetőségem emészteni a történteket, sőt időm sem volt rá.
Hamarabb kellett róla beszélnem, minthogy feldolgozzam. Nem is biztos, hogy ezt akkora problémának fogom föl egyébként. Az talán pozitívum, hogy az agyamnak még nem volt rá ideje, hogy feldolgozzam, így nem is stresszeltem rá.
