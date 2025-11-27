Hobbiként tekintett rá az év elején, most Magyarországot képviseli a világbajnokságon

Kovács Patrik révén 17 év után ismét lesz magyar játékos a PDC-dartsvilágbajnokságon, miután kvótát kaptak a magyar játékosok, Kovács az őszi Hungarian Darts Super League győzteseként jutott ki a sportág legnagyobb eseményére. Az ózdi születésű 29 éves versenyzőnek a hétfői sorsoláson utolsóként húzták ki a nevét a 128 fős mezőnyből, eszerint az angol Callan Rydz ellen lép pályára a december 11-én kezdődő vb-n. S december 18-án, csütörtökön lesz a meccse, a közép-európai idő szerint 13.30 órakor kezdődő program első mérkőzését vívja. A magyar játékos a Récsei Centerben tartott sajtótájékoztatón elmondta, ő is tudja, hogy a mérkőzés esélyese nem ő – Rydz a világranglistán 42., az előző vb-n egészen a negyeddöntőig menetelt –, de reméli, hogy ez egy kis nyomást fog az angolra helyezni. A sajtótájékoztató után lapunk készített interjút Kovács Patrikkal, aki már a felkészülés utolsó fázisában tart.

Kovács Patrik a december 11-én kezdődő dartsvilágbajnokság előtt tartott sajtótájékoztatót Budapesten (Fotó: Török Attila/Nemzeti Sport)

Újra magyar játékos a vb-n, az érintett így próbálta ezt feldolgozni

Október 18-a óta – amikor Kovács kvalifikálta magát a tornára – a magyar játékos már némiképp belejött az interjúkba, de az elején azért neki is furcsa volt a helyzet.

– Ami közvetlenül a versenyre való kijutás után történt, az bevallom, kényelmetlen volt. Én otthon a mindennapi életemet éltem, és ebbe a privát szférába jött bele a folyamatos telefoncsörgés a vb-kvalifikációt követően. Először nehezen éltem meg ezt, de persze az embernek tisztában kell lennie, hogy egy ilyen eredmény mivel jár. Mindezek mellett magát a tényt is nehezen tudtam feldolgozni, hogy 2008 után, Bezzeg Nándort követően ismét lesz magyar játékos a vb-n. Idáig nem volt lehetőségem emészteni a történteket, sőt időm sem volt rá.