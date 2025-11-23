dartsLuke LittlerNathan AspinallGerwyn Price

Luke Littler megállíthatatlan volt a világbajnokság főpróbáján

A Players Championship Finals zárónapjához érkeztünk, vasárnap rendezték a negyed- és elődöntőket, valamint a finálét. Az esti program a Luke Littler–Gerwyn Price és Nathan Aspinall–Jermaine Wattimena elődöntőkkel indult. A két esélyesebbnek tartott angol jutott a fináléba. A döntőben Aspinall nem tudta kihasználni Littler hibáit, így a világelső 11-8-ra nyert.

Tóth Norbert
2025. 11. 23. 23:27
Luke Littler megnyerte a Players Championship Finalst. (Fotó: BEN STANSALL/AFP)
Luke Littler megnyerte első tornáját világelsőként. (Fotó: BEN STANSALL/AFP)
Pénteken rajtolt el a Players Championship Finals, ami a december 11-én kezdődő PDC-dartsvilágbajnokság előtti utolsó kiemelt torna volt. Luke Littler már világelsőként vághatott neki a versenynek. Luke Humphries már az első napon, a 64 között búcsúzott, akárcsak Rob Cross és Michael Smith. A második körben többek között elköszöntünk Stephen Buntingtól, Gary Andersontól, Peter Wrighttól és a világranglista-második angolt kiejtő Gian van Veentől is. A vasárnapi negyeddöntők során Gerwyn Price Daryl Gurney ellen (10-6), Littler Chris Dobeyt legyőzve (10-5), Nathan Aspinall Josh Rockot búcsúztatva (10-8), Jermaine Wattimena pedig James Wade kiütésével (10-8) bérelte ki a helyét az elődöntőben.

Luke Littler megnyerte a Players Championship Finalst. (Fotó: BEN STANSALL/AFP)
Luke Littler kihasználta Nathan Aspinall hibáit. (Fotó: ANDREAS GORA/AFP)

Littler nyerte a világbajnokok csatáját, Aspinall nem kegyelmezett

Az első elődöntőt Luke Littler és Gerwyn Price vívta, világbajnokok közti összecsapást rendeztek. Az első szünetre az angol mehetett 4-2-es előnnyel, rendre hozta a saját kezdését. A pihenő után egy 14 nyilas leggel növelte tovább előnyét a világelső.

Price természetesen nem adta könnyen magát, amikor ellenfele hibázott egy-egy kiszállónál, azt kihasználta, valamint jöttek a walesinek a száz feletti befejezések. A második szünetre 7-6-os Littler-előnnyel mentek. Gyorsan pörögtek az események és haladt a meccs, a világbajnoki címvédő két gyors leg-győzelemmel tért vissza a színpadra. Ezt követően már nem engedte ki a kezéből a meccset Littler: egy 14 nyilas leggel meglépett 10-7-re, így már csak egy legre volt a döntőtől.

Ugyan Price még szépített, és elodázta a meccs végét, de meggátolni nem tudta Littlert, hogy a döntőbe jusson. 11-8 lett az első elődöntő vége, az angol 108-as átlaggal dobta be magát a fináléba.

– Nagyszerű meccs volt, nagy küzdelemre késztetett Price. Mindig a legjobbat hozzuk ki egymásból, ezt ez a remek összecsapás is megmutatta – mondta Luke Littler a győzelme után.

A második elődöntőben Nathan Aspinall és Jermaine Wattimena csapott össze. A mérkőzés előtt is esélyesebbnek tartott angol kezdett jobban, 5-1-es előnnyel mehetett az első pihenőre. A pihenő után sem változott a meccs képe: Aspinnal valósággal hengerelt. Ebben több dolog is közrejátszott: amikor volt is lehetősége duplára dobni a hollandnak, azt elrontotta, továbbá az angoltól extra kiszállók is jöttek.

Aspinall sorozatban a hatodik legjét is megnyerte, ráadásul tette mindezt egy 12 nyilas játékkal. Wattimena kínjában már csak mosolyogni tudott ezen, 9-1-es állással mentek el a felek a második pihenőre. A szünet utáni első leget Wattimena nyerte, de ez mit sem változtatott már.

A következő két leget behúzta Aspinall, és kiütéses, 11-2-es győzelmet aratott. Ezzel kialakult a Littler–Aspinall finálé.

Luke Littler nyerte a vb-főpróbát

Aspinall tudhatta, hogy a kirobbanó formában lévő Littler ellen akkor lehet esélye, ha a legjobbját nyújtja, és ellenfele hibáit kegyetlenül kihasználja. A finálé első két legjét Littler nyerte két 15 nyilas játékkal, erre egy 11 nyilassal válaszolt Aspinall. Az első szünetre a világelső 4-2 előnyével mentek.

A folytatásban még nehezebb helyzetbe került Aspinall, már három leg volt Littler előnye. A vb-címvédő angol egy 13 nyilas leggel menetelt tovább (6-3). Aspinallnak pedig nagyon meggyűlt a baj a kiszállózással. Az angol mindössze 21 százalékkal dobta a duplákat (4/19). 8-4-re ellépett Littler. Az átlagok tekintetében is a világelső felé billent a mérleg nyelve (102.13 és 93.52 állt ekkor a statisztikában).

Innen két leg-győzelemmel kapaszkodott Aspinall, utóbbi játszmát egy remek 127-es kiszállóval oldotta meg. Sikerült életet lehelni a döntőbe, köszönhetően annak is, hogy Littler korában nem jellemző hibákat vétett. Ám hiába küzdött fel magát az egyenlítés küszöbére Aspinall, ismét a gödörbe került (10-8).

Luke Littler már nem kegyelmezett, 11-8-ra diadalmaskodott. Az ifjú angol pályafutása során először nyerte meg a Players Championship Finalst, s megnyerte az első olyan versenyt, amelyen világelsőként indult.

 

