Luke Littler megállíthatatlan volt a világbajnokság főpróbáján

Pénteken rajtolt el a Players Championship Finals, ami a december 11-én kezdődő PDC-dartsvilágbajnokság előtti utolsó kiemelt torna volt. Luke Littler már világelsőként vághatott neki a versenynek. Luke Humphries már az első napon, a 64 között búcsúzott, akárcsak Rob Cross és Michael Smith. A második körben többek között elköszöntünk Stephen Buntingtól, Gary Andersontól, Peter Wrighttól és a világranglista-második angolt kiejtő Gian van Veentől is. A vasárnapi negyeddöntők során Gerwyn Price Daryl Gurney ellen (10-6), Littler Chris Dobeyt legyőzve (10-5), Nathan Aspinall Josh Rockot búcsúztatva (10-8), Jermaine Wattimena pedig James Wade kiütésével (10-8) bérelte ki a helyét az elődöntőben.

Luke Littler kihasználta Nathan Aspinall hibáit. (Fotó: ANDREAS GORA/AFP)

Littler nyerte a világbajnokok csatáját, Aspinall nem kegyelmezett

Az első elődöntőt Luke Littler és Gerwyn Price vívta, világbajnokok közti összecsapást rendeztek. Az első szünetre az angol mehetett 4-2-es előnnyel, rendre hozta a saját kezdését. A pihenő után egy 14 nyilas leggel növelte tovább előnyét a világelső.

Price természetesen nem adta könnyen magát, amikor ellenfele hibázott egy-egy kiszállónál, azt kihasználta, valamint jöttek a walesinek a száz feletti befejezések. A második szünetre 7-6-os Littler-előnnyel mentek. Gyorsan pörögtek az események és haladt a meccs, a világbajnoki címvédő két gyors leg-győzelemmel tért vissza a színpadra. Ezt követően már nem engedte ki a kezéből a meccset Littler: egy 14 nyilas leggel meglépett 10-7-re, így már csak egy legre volt a döntőtől.

Ugyan Price még szépített, és elodázta a meccs végét, de meggátolni nem tudta Littlert, hogy a döntőbe jusson. 11-8 lett az első elődöntő vége, az angol 108-as átlaggal dobta be magát a fináléba.

– Nagyszerű meccs volt, nagy küzdelemre késztetett Price. Mindig a legjobbat hozzuk ki egymásból, ezt ez a remek összecsapás is megmutatta – mondta Luke Littler a győzelme után.

A második elődöntőben Nathan Aspinall és Jermaine Wattimena csapott össze. A mérkőzés előtt is esélyesebbnek tartott angol kezdett jobban, 5-1-es előnnyel mehetett az első pihenőre. A pihenő után sem változott a meccs képe: Aspinnal valósággal hengerelt. Ebben több dolog is közrejátszott: amikor volt is lehetősége duplára dobni a hollandnak, azt elrontotta, továbbá az angoltól extra kiszállók is jöttek.