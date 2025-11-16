Grand Slam of DartsDanny NoppertLuke HumphriesLuke LittlerGerwyn Priceelődöntők

Littler dühbe gurult, a döntőre viszont már világelsőként készülhet

A Grand Slam of Darts utolsó napjához érkeztünk, vasárnap délután az elődöntők következtek. Az elsőt Luke Humphries megnyerte Gerwyn Price ellen, majd a Luke Littler–Danny Noppert-csata következett. Érvényesült itt is a papírforma: az angol világbajnoki címvédő bejutott a fináléba. Ami viszont még ennél is fontosabb, hogy Littler ennek a sikerének köszönhetően a döntő eredményétől függetlenül a világranglista élére ugrik. Minden idők legfiatalabb játékosa lett, aki ezt elérte.

Tóth Norbert
2025. 11. 16. 18:31
Luke Littler pályafutása mérföldkőhöz ért.
Luke Littler a világranglista élére állt azzal, hogy a Grand Slam of Darts döntőjébe jutott. (Fotó: BAS CZERWINSKI/AFP)
A Grand Slam of Darts csoportkörében nagy nevektől búcsúztunk már. Nathan Aspinall, Damon Heta, Stephen Bunting, James Wade, Gary Anderson és Johnny Clayton számára is korán véget ért a szereplés. Szerdán kezdődött az egyenes kieséses szakasz, és a nyolcaddöntők is tartogattak meglepetéseket, mint például Michael van Gerwen kiesése. A pénteki és szombati negyeddöntők után Luke Humphries–Gerwyn Price a Luke Littler–Danny Noppert párosítás alakult ki a négy között.

Luke Humphries lesz Luke Littler ellenfele a Grand Slam of Darts vasárnap esti fináléjában
Luke Humphries lesz Luke Littler ellenfele a Grand Slam of Darts vasárnap esti fináléjában (Fotó: ANDREAS GORA/AFP)

Luke Humphries lett az első döntős

Gerwyn Price nyerte az első leget, utána viszont Luke Humphries ötöt behúzott zsinórban. Innen állt fel a walesi 5-5-re. A második szünet után innen folytatták.

A vezetést is átvette Price, de az angol visszaküzdötte magát 9-7-re. Hullámzó volt mindkét játékos teljesítménye, ismét egalizált a walesi, csak úgy, mint 11-9-ről. Szinte a végletekig kiélezett lett az összecsapás. Kétszer is elhibázta dupláját Price, így nagyobbnál nagyobb esélyeket adott ellenfelének, bajba is került.

14-11-re lépett el Humphries, innen pedig nem volt visszaút, főleg úgy, hogy az angol hibáit nem tudta kihasználni Price. A világranglista-vezető ezt köszönte, és 16-13-as sikerrel bejutott a fináléba.

Luke Humphries 106,25-ös átlaggal, és tizenhat darab 180-nal zárta a meccset.

 

Luke Littler a világranglista élére állt

A világbajnoki címvédő Luke Littlerre Danny Noppert várt az elődöntőben. Az angolt már az első legben felbosszantotta a közönség, hevesen kifelé mutogatott perceken keresztül. Ez kihatott a játékára: duplát hibázott, majd jöttek a szektorhibák. Az első szünet előtt 3-2-re vezetett a holland.

A pihenő után újabb 3-2-es etapot hozott Noppert. A két játékos átlaga nagyon hasonló volt, viszont a kiszállózás a holland javára billentette a mérleg nyelvét. Ezt követően 6-6-nál tudott egyenlíteni Littler. Eléggé hektikus volt a meccs: a folytatásban előbb Noppert két, majd Littler három leget nyert sorozatban. 9-9 után 11-9-es Littler-előnnyel mentek pihenőre.

Beindult az angol játéka, még inkább összeszedte magát fejben. Littler sorozatban hat leget nyert, 16-9 lett a vége, bejutott a döntőbe, ahol legnagyobb riválisa, Humphries vár rá este.

Ami még fontosabb: azzal hogy Luke Littler a Grand Slam of Darts fináléjába jutott, a világranglista élére is ugrott egyben. Az angol két év alatt lett világbajnok és világelső. Rekordot is döntött: a valaha volt legfiatalabb PDC világelső lett 18 évesen és 299 naposan.

A korábbi rekordot Michael van Gerwen tartotta 24 éves és 251 napos korával, még 2014-ből.

Grand Slam of Darts

Elődöntők

  • Luke Humphries–Gerwyn Price 16-13
  • Luke Littler–Danny Noppert 16-9

Döntő

  • Luke Humphries–Luke Littler (Sport 1, 20:15)

 

