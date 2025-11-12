Egyoldalú volt a világbajnokok csatája, ilyen még sosem történt a skót legendával

Nagy nevektől búcsúztunk a Grand Slam of Darts csoportkörében. Nathan Aspinall, Damon Heta, Stephen Bunting, James Wade, Gary Anderson és Johnny Clayton sem tudta kiharcolni a nyolcaddöntős szereplést. Szerdán kezdődik az egyenes kieséses szakasz, négy mérkőzést is vívnak a legjobb tizenhat között.

Michael van Gerwen búcsúztatta Gary Andersont a Grand Slam of Dartson. Fotó: DPA/AFP

A Grand Slam of Darts G csoportjában csapott össze két világbajnok, Michael van Gerwen és Gary Anderson, a tét pedig nem volt kicsi: tudvalevő volt, hogy aki kikap, az búcsúzik a tornától. A holland 5-2-re nyert, ezzel véget vetett a skót elképesztő Grand Slam of Darts-mérlegének, amit eddig egész pályafutása során épített.

Gary Anderson a karrierje során, tehát az előző tizenhét indulása egyikén sem búcsúzott ilyen korán ezen a tornán. Mindig eljutott legalább a nyolcaddöntőkig.

Van Gerwen lendületesen kezdett, 108,45-ös átlaggal 2-0-s előnyre tett szert, miközben Anderson nem találta a ritmust. A skót ezután ugyan el tudta venni a holland kezdését, viszont ez sem fordította meg a játék menetét. 4-1 után még kapaszkodott Anderson, de Van Gerwen már nem kegyelmezett. A csoport másik meccsén Beau Greaves legyőzte Niko Springert, de így is búcsúzott a tornától.

– Hadd tisztázzak valamit. Garytől kikapni egy tornán nem szégyen, de tudom, mire vagyok képes, és azt hiszem, ma mindent jól csináltam. Ez nagy önbizalmat és örömöt ad, de tudjuk, hogy még hosszú út áll előttem, ha jól akarok szerepelni ezen a tornán – mondta Michael van Gerwen.

Luke Littler dominált, útban a címvédés felé

A Grand Slam of Darts angol címvédője hibátlan mérleggel zárta a E csoportot, miután Daryl Gurney ellen 5-2-re nyert kedd este. Az első két körben Sedlaceket 5-1-re, Scuttot pedig 5-3-ra verte Luke Littler. Az angolhoz utóbbi csatlakozik a legjobb 16 között.

Grand Slam of Darts, nyolcaddöntők Szerda Luke Woodhouse–Ricky Evans 20:10

Gerwyn Price–Martin Schindler 21:00

Luke Humphries–Jurjen van der Velde 21:50

Chris Dobey–Michael Smith 22:40 Csütörtök Lukas Wenig–Niko Springer 20:10

Josh Rock–Connor Scutt 21:00

Luke Littler–Wessel Nijman 21:50

Michael van Gerwen–Danny Noppert 22:40

A keddi nap összefoglalója: