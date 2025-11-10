Kilencnyilas leg döntötte el a világbajnokok csatáját + videó

Luke Humphries kilencnyilasát megelőzően is szolgáltatott bőven beszédtémát a Grand Slam of Darts csoportköre, amelynek első fordulójában Michael van Gerwen csak nagy csatában, döntő legben tudott nyerni a legjobb női játékosnak számító Beau Greaves ellen. A 21 esztendős angol hölgy aztán másnap Gary Andersonnal szemben is 5-4-re maradt alul, és különösen fájdalmas lehet számára, hogy mindkét meccsen száz feletti átlaggal volt kénytelen gratulálni az ellenfélnek.

Luke Humphries kilencnyilasa mellett Stephen Bunting kiesése is nagyot szólt. Fotó: PDC/Kieran Cleeves

Van Gerwen és Anderson kettőse így sem hibátlan a tornán, ugyanis a meglepetésre Budapesten diadalmaskodó, ott a karrierje első European Tour-sikerét arató Niko Springer mindkét klasszist legyőzte, így biztosan ott lesz a nyolcaddöntőben, míg a holland és a skót egymás ellen küzdhet meg a másik továbbjutó helyért.

Szintén biztos az első két nap után, hogy a 4. kiemelt Stephen Bunting, a torna korábbi háromszoros döntőse, James Wade, valamint a 6. helyen rangsorolt Jonny Clayton sem juthat tovább. Előbbi esetében különösen a Fülöp-szigeteki Alexis Toylo elleni vereség lehet fájó, amikor az angol mélyen a tudása alatt teljesített, de ebben szerepet játszott az is, hogy jól láthatóan felhúzta magát a mindössze 81,44-es átlaggal győzelmet arató ellenfelének rendkívül lassú játékstílusán.

Luke Humphries elvitte a show-t

A címvédő Luke Littler mellett Luke Humphries is két sikerrel kezdett, aki a második meccsén bravúros, kilencnyilas leggel zárta le a Michael Smith elleni találkozót. A két világbajnok csatája nem hozott kiemelkedő átlagokat, ám a világelső tökéletes legje így is emlékezetessé tette az összecsapást.

Az első napon a Nathan Aspinallt legyőző, így a 2025-ös UK Open óta először televíziós meccsen diadalmaskodó Smithnek a vereség ellenére is jó esélye van a továbbjutásra, ehhez minden bizonnyal elég legyőznie a két vereséggel kezdő Alex Spellmant.

A Grand Slam of Darts csoportköre hétfő este zárul, míg az egyenes kiesés szakasz szerdán rajtol a nyolcaddöntőkkel.