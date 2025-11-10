Grand Slam of DartsLuke Humphriesdarts

Kilencnyilas leg döntötte el a világbajnokok csatáját + videó

Vasárnap remek mérkőzésekkel folytatódott a Grand Slam of Darts csoportköre Wolverhamptonban. Az est fénypontja Luke Humphries tökéletes legje volt, a világelső klasszis Michael Smith ellen dobott kilencnyilast, amivel egyúttal meg is nyerte 5-3-ra a mérkőzést.

Magyar Nemzet
2025. 11. 10. 10:41
A világelső két sikerrel kezdett Wolverhamptonban Fotó: Bernd Thissen Forrás: DPA
Luke Humphries kilencnyilasát megelőzően is szolgáltatott bőven beszédtémát a Grand Slam of Darts csoportköre, amelynek első fordulójában Michael van Gerwen csak nagy csatában, döntő legben tudott nyerni a legjobb női játékosnak számító Beau Greaves ellen. A 21 esztendős angol hölgy aztán másnap Gary Andersonnal szemben is 5-4-re maradt alul, és különösen fájdalmas lehet számára, hogy mindkét meccsen száz feletti átlaggal volt kénytelen gratulálni az ellenfélnek.

Luke Humphries kilencnyilasa mellett Stephen Bunting kiesése is nagyot szólt
Luke Humphries kilencnyilasa mellett Stephen Bunting kiesése is nagyot szólt. Fotó: PDC/Kieran Cleeves

Van Gerwen és Anderson kettőse így sem hibátlan a tornán, ugyanis a meglepetésre Budapesten diadalmaskodó, ott a karrierje első European Tour-sikerét arató Niko Springer mindkét klasszist legyőzte, így biztosan ott lesz a nyolcaddöntőben, míg a holland és a skót egymás ellen küzdhet meg a másik továbbjutó helyért.

Szintén biztos az első két nap után, hogy a 4. kiemelt Stephen Bunting, a torna korábbi háromszoros döntőse, James Wade, valamint a 6. helyen rangsorolt Jonny Clayton sem juthat tovább. Előbbi esetében különösen a Fülöp-szigeteki Alexis Toylo elleni vereség lehet fájó, amikor az angol mélyen a tudása alatt teljesített, de ebben szerepet játszott az is, hogy jól láthatóan felhúzta magát a mindössze 81,44-es átlaggal győzelmet arató ellenfelének rendkívül lassú játékstílusán.

 

Luke Humphries elvitte a show-t

A címvédő Luke Littler mellett Luke Humphries is két sikerrel kezdett, aki a második meccsén bravúros, kilencnyilas leggel zárta le a Michael Smith elleni találkozót. A két világbajnok csatája nem hozott kiemelkedő átlagokat, ám a világelső tökéletes legje így is emlékezetessé tette az összecsapást.

Az első napon a Nathan Aspinallt legyőző, így a 2025-ös UK Open óta először televíziós meccsen diadalmaskodó Smithnek a vereség ellenére is jó esélye van a továbbjutásra, ehhez minden bizonnyal elég legyőznie a két vereséggel kezdő Alex Spellmant.

A Grand Slam of Darts csoportköre hétfő este zárul, míg az egyenes kiesés szakasz szerdán rajtol a nyolcaddöntőkkel.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

