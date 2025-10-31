Magyarországnak jó hír, hogy vb-kvótásunk nem vesz részt a sportág hazai ünnepén

Rendkívüli

Múlt csütörtök óta a budapesti Remíz Sport- és Rendezvényterem és a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnok a darts központja. Itt zajlik a Dartsvilágszövetség (WDF) szervezésében a World Darts Festival, amely a szervezet utolsó versenysorozata a lakeside-i világbajnokság előtt. Szerdán a fesztivál keretei között a World Masters dartsverseny is elindult, és mi is kilátogattunk az eseményre, ahol a PDC darts-vb-résztvevő Kovács Patrik is jelen volt.

Wiszt Péter
2025. 10. 31. 5:20
Kovács Patrik képviseli Magyarországot a PDC dartsvilágbajnokságon (Fotó: facebook.com/patriktheplaner)
Szűk két hete derült ki, hogy a Hungarian Darts Super League nyolcas döntőjének megnyerésével Kovács Patrik képviselheti a magyar színeket a december 11-én kezdődő londoni PDC dartsvilágbajnokságon. A 29 éves játékosnak a következő másfél hónapban így már nem szükséges különféle versenyeken részt vennie, hogy kvalifikálhasson a másik, Dartsvilágszövetség (WDF) által szervezett vb-re. Negyvenhét ország majdnem 1300 versenyzője, köztük mintegy száz magyar dartsos ugyanakkor a héten a budapesti World Darts Festival keretein belül küzd a minél jobb eredményekért, és akár a november 28-án rajtoló lakeside-i világbajnokságon való részvételért. Kovács így is kilátogatott a rangos World Masters első, szerdai napján a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokba, ahol nyilatkozott lapunknak.

Kovács Patrik nincs közöttük, így is rengeteg indulója van a budapesti World Masters dartsversenynek
Kovács Patrik nincs közöttük, de így is rengeteg indulója van a budapesti World Masters dartsversenynek (Fotó: Wiszt Péter)

Kovács Patrik a második magyar vb-induló a PDC-nél

– Interjúból még gyakorlásnál és gratulációfogadásnál is több volt az elmúlt másfél hétben, ez nem is kérdés. De nem kérdés, hogy hiába nem szeretek szerepelni, ezeknek a felkéréseknek eleget kell tenni. Ezt tudtam már azelőtt, hogy kivívtam az indulási jogot. A gratulációk fogadása pár napig tartott, ezek közül senkiét nem tudnám kiemelni, mindegyik egyformán jólesett – mondta a lapunknak az ellenfeleit a becenevéhez (Planer) méltó módon „legyaluló” Kovács Patrik, aki Bezzeg Nándor 2008-as szereplése után a második magyar PDC-vb-résztvevő.

Kovács már négy alkalommal szerepelt csapat-világbajnokságon magyar színekben, indult a European Tour-állomásokon és vett részt WDF-világbajnokságokon, az utóbbi évek hullámvölgyei után viszont nem kérdés, hogy eddigi pályafutása csúcspontját jelenti, hogy december közepén a londoni Alexandra-palotában léphet színpadra.  

A család és a hozzám közel álló emberek a mélyponton is sokat segítettek, hogy elérjek idáig, de remélem, ez csupán az eddigi karrierem teteje, mert még sok mindent el szeretnék érni. Eddig még például sosem jártam a vb helyszínén nézőként sem, de remélhetőleg nem most leszek ott utoljára.

A magyar dartsjátékos elárulta, hogy komolyabb versenyen már biztos nem indul el a következő másfél hónapban, helyette az a célja, hogy minél jobb formában legyen december közepén. 

Mivel bevált dolgokon nem szeretne változtatni, a bevonulózenéje az eddig megszokott lesz: a Black Eyed Peas zenekartól a Let’s Get It Started című szám.

Kovács Patriknak már a 2026-os évre is vannak tervei: – Az idei évtől eltérően a Q-Schoolon és a European Tour-selejtezőkön is mindenképp szeretnék részt venni, de remélhetőleg más PDC-versenyeken is ott lehetek majd.

A PDC-tornákon rendszeres résztvevő Marko Kantele és a női világbajnokságot kétszer megnyerő Szuzuki Mikuru (jobbra) is részt vett a budapesti dartstornán
A PDC-tornákon rendszeres résztvevő Marko Kantele és a női világbajnokságot kétszer megnyerő Szuzuki Mikuru (jobbra) is részt vett a budapesti dartstornán (Fotó: Wiszt Péter)

Kovács Patrik 2024-ben versenyzőként járt a budapesti tornán, akkor a World Masters és a World Open sem a tervei szerint alakult, pedig elmondása szerint jól játszott. Az idei versenyen egyébként sem feltétlenül tervezett volna indulni, de a vb-kvalifikációja után örül, hogy nem is kellett tovább a részvételen gondolkodnia – pláne, mert így a mostani hétvégét hosszú idő után először a családjával együtt tudja tölteni.

A World Masters dartsverseny a WDF-világbajnokság miatt is fontos

A Magyar Dartsszövetség elnöke, Balázs Gábor, valamint alelnöke, Tekauer Norbert is hangsúlyozta lapunknak, hogy óriási dolog egymás után második évben is otthont adni a WDF világszinten legnagyobb létszámú viadalának. Az elnök hozzátette, pluszbüszkeség, hogy ifjúsági játékosok is versenyeznek, továbbá a World Masters versennyel párhuzamosan a Remíz Sport- és Rendezvényteremben a paradarts legjobbjai is megmutathatják magukat, ezzel is bizonyítva, hogy a sportág ezen szakága is megérdemli a reflektorfényt. Ez rögtön magyar sikerrel is társult, ugyanis csütörtökön Koller Sándor harmadik helyen végzett a kerekesszékes kategóriában.

A World Masters egyéni férfi és női győztese kvalifikálja magát a november végén kezdődő lakeside-i WDF-világbajnokságra és a vb-helyek egyötöde is itt, Budapesten dől el. 

Ezenkívül idén több egyéb versenyt is beintegráltak a szervezők a másfél hétig tartó eseménybe.

Az egyik ilyet, a World Opent pénteken, majd a World Masters elődöntőit – az ifjúságiak mezőnyében a szegedi Sepsi Ádám részvételével – szombaton 13 órától, a döntőjét pedig 18 órától rendezik meg a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban, ahol vasárnap is lesz még egy külön selejtezőtornán esély a magyar játékosok WDF-világbajnoki kvalifikációjára. Ám amiatt is érdemes kilátogatni a helyszínre, mert a szervezők színes programokkal, dartsszimulátorokkal és interaktív játékokkal is várják az érdeklődőket, akiknek lehetőségük lesz találkozni a profi játékosokkal is.

 

