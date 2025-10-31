Magyarországnak jó hír, hogy vb-kvótásunk nem vesz részt a sportág hazai ünnepén

Szűk két hete derült ki, hogy a Hungarian Darts Super League nyolcas döntőjének megnyerésével Kovács Patrik képviselheti a magyar színeket a december 11-én kezdődő londoni PDC dartsvilágbajnokságon. A 29 éves játékosnak a következő másfél hónapban így már nem szükséges különféle versenyeken részt vennie, hogy kvalifikálhasson a másik, Dartsvilágszövetség (WDF) által szervezett vb-re. Negyvenhét ország majdnem 1300 versenyzője, köztük mintegy száz magyar dartsos ugyanakkor a héten a budapesti World Darts Festival keretein belül küzd a minél jobb eredményekért, és akár a november 28-án rajtoló lakeside-i világbajnokságon való részvételért. Kovács így is kilátogatott a rangos World Masters első, szerdai napján a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokba, ahol nyilatkozott lapunknak.

Kovács Patrik nincs közöttük, de így is rengeteg indulója van a budapesti World Masters dartsversenynek (Fotó: Wiszt Péter)

Kovács Patrik a második magyar vb-induló a PDC-nél

– Interjúból még gyakorlásnál és gratulációfogadásnál is több volt az elmúlt másfél hétben, ez nem is kérdés. De nem kérdés, hogy hiába nem szeretek szerepelni, ezeknek a felkéréseknek eleget kell tenni. Ezt tudtam már azelőtt, hogy kivívtam az indulási jogot. A gratulációk fogadása pár napig tartott, ezek közül senkiét nem tudnám kiemelni, mindegyik egyformán jólesett – mondta a lapunknak az ellenfeleit a becenevéhez (Planer) méltó módon „legyaluló” Kovács Patrik, aki Bezzeg Nándor 2008-as szereplése után a második magyar PDC-vb-résztvevő.

Kovács már négy alkalommal szerepelt csapat-világbajnokságon magyar színekben, indult a European Tour-állomásokon és vett részt WDF-világbajnokságokon, az utóbbi évek hullámvölgyei után viszont nem kérdés, hogy eddigi pályafutása csúcspontját jelenti, hogy december közepén a londoni Alexandra-palotában léphet színpadra.

A család és a hozzám közel álló emberek a mélyponton is sokat segítettek, hogy elérjek idáig, de remélem, ez csupán az eddigi karrierem teteje, mert még sok mindent el szeretnék érni. Eddig még például sosem jártam a vb helyszínén nézőként sem, de remélhetőleg nem most leszek ott utoljára.

A magyar dartsjátékos elárulta, hogy komolyabb versenyen már biztos nem indul el a következő másfél hónapban, helyette az a célja, hogy minél jobb formában legyen december közepén.

Mivel bevált dolgokon nem szeretne változtatni, a bevonulózenéje az eddig megszokott lesz: a Black Eyed Peas zenekartól a Let’s Get It Started című szám.

Kovács Patriknak már a 2026-os évre is vannak tervei: – Az idei évtől eltérően a Q-Schoolon és a European Tour-selejtezőkön is mindenképp szeretnék részt venni, de remélhetőleg más PDC-versenyeken is ott lehetek majd.