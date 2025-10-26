Biztató kezdet Budapesten, a vb-indulást is kiharcolhatja a magyar dartsjátékos

A tizenegy napos WDF World Darts Festival versenysorozatban a kvalifikációban nem számító, páros és úgynevezett tri-team versenyek mellett egy arany- és két ezüstkategóriás ranglistaversenyt rendeznek, valamint a világon a legtöbb dartsot megmozgató, platina minősítésű WDF World Masterst is. Tavaly itt a magyarok között a legjobban a férfiaknál Jehirszki György (9.), a nőknél pedig Tekauer Gréta (5.) szerepelt.

Tekauer Gréta a budapesti World Darts Festivalon harcol a világbajnoki kvótáért. Forrás: Facebook/greta.tekauer

– Nagyon vártam ezt az eseményt, hihetetlen belegondolni, hogy a tavalyi World Masters óta már el is telt egy év. Jó, hogy ismét itt lehet Budapesten ez a viadal, így alacsonyabbak a költségek, és nem kell annyit utazni sem, ami fárasztó lehet. Annak pedig különösen örülök, hogy ismét találkozhatok a

nemzetközi közösséggel, a barátaimmal, mert idén keveset tudtam igazán erős mezőnyben játszani külföldön – idézte Tekauer szavait a menedzsmentje sajtóközleménye. Az érdiek 22 éves dartsjátékosa hozzátette: ugyanúgy áll a világbajnoki pontversenyben, mint tavaly, vagyis a következő héten derül

ki, ott lehet-e ismét a lakeside-i világbajnokság színpadán. – Bizakodó vagyok, de alapvetően nem ezzel foglalkozom most, versenyről versenyre szeretnék haladni, hiszen sok viadal van a World Darts Festivalon, erős hét jön.

Próbálom majd mindig ledarálni az ellenfeleimet, aztán meglátjuk, hova jutok. Úgy állok hozzá, hogy bármilyen eredményt érek el, tükrözi majd, mennyire érdemlem meg azt, ahol most tartok.

– Mindent megteszek, hogy jól sikerüljön a versenysorozat, nagyon vártam, hogy itt lehessek.

A budapesti World Darts Festival még egy hétig tart

Tekauer Gréta szombaton a legjobb 32 között Paula Jacklin ellen búcsúzott az arany minősítésű viadalon, de a budapesti eseményen lejátszott első versenyén mutatott játék képe alapján jó formában várja a folytatást.

A World Darts Festivalon 47 országból több mint 1300 játékos, köztük majdnem száz magyar versenyző vesz részt. Az eseménysorozat jövő vasárnap a világbajnoki selejtezőtornával zárul, amelyen négy férfi és négy ifjúsági fiú, illetve két női és két ifjúsági lány kvóta talál még gazdára.