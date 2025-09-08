A tornagyőzelme délutánján úgy érzi, saját magát verte meg a magyar játékos

Tekauer Gréta a két felnőttversenyen nem úgy teljesített, ahogyan szeretett volna: szombaton és vasárnap is a második fordulóban búcsúztatta őt a cseh Katerina Sadílková az ausztriai WDF-tornán. Tekauernek elsősorban a kiszállózás jelentett nehézséget, ebből a szempontból a nyári szünet óta nem igazán talált magára. – Az első napon még tömegre is kicsit rozsdásan dobtam, de ezen hamar túllendültem. A duplákkal mindkét szombati meccsemen meggyűlt a bajom, ami az első fordulóban még belefért, Sadílková ellen már nem – fogalmazott a versenyhétvége után az érdiek 22 éves dartsjátékosa a menedzsmentje sajtóközleménye alapján.

Tekauer Gréta mindkét nap ugyanattól a cseh dartsjátékostól szenvedett vereséget (Forrás: Facebook.com/greta.tekauer)

Tekauer Gréta vasárnap délelőtt az U23-as tornán is indult, amelyet megnyert, és ott úgy tűnt, a kiszállók kapcsán sem lesz már gondja. A sorsolás miatt azonban a nyolcaddöntőben ismét Sadílkovával került szembe, aki ezúttal is kifogott rajta.

Jó bemelegítés volt az U23-as viadal, nem kedvelem a korán kelést, de ettől felébredtem.

– Döntős ellenfelem, Tabea Branka mentálisan elég labilis, könnyen felidegesíti magát, amint hibázik, és utána nem megy neki a játék. Ha kizárom a kilengéseit, nem foglalkozok vele, kikészíti saját magát. Abban bíztam, hogy ezt a nyugalmat tovább tudom vinni a felnőttversenyre is. Nem is voltam ideges, az első találkozómon egész magas kiszállókat is megdobtam. És mégis, hiába volt utána akár hat-nyolc nyilam is kiszállóra Sadílková ellen, sorra a drót mellé dobtam, hol szektoron kívülről, hol belülről – nyilatkozta.

Tekauer Gréta úgy érzi, saját magát győzte le az ausztriai WDF-dartsversenyen

A magyar játékos hozzátette, azért is sajnálja, hogy így alakult, mert papírforma alapján verhető ellenféltől kapott ki, és úgy érzi, nem riválisa nyerte meg a mérkőzést, hanem ő verte meg saját magát. – A kiszálló vagy sikerül, vagy nem. Ha egy idő után sem jön össze, annak leginkább mentális problémák vannak a hátterében.

Nagy hangsúlyt fektetek erre mostanában, sokat dolgozom magamon, hiszen azt gondolom, aki igazán jóban van magával, megfelelő az önismerete, annak a tábla előtt sem lehetnek ilyen gondjai.

Emellett persze a következő napokban rengeteget fogok kiszállóra dobni, hiszen a magabiztosságot az is segíti, ha megvan a tudat: begyakoroltad a mozdulatot, és igenis, meg tudod csinálni – magyarázta.