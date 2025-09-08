dartsWDFmagyar darts

A tornagyőzelme délutánján úgy érzi, saját magát verte meg a magyar játékos

A Dartsvilágszövetség (WDF) szervezésében két ezüstkategóriás ranglistaversenyt rendeztek az osztrák Fels am Wagramban az elmúlt hétvégén. A magyar dartsjátékosok közül Tekauer Gréta is érdekelt volt mindkét napon, ő az U23-asok között tornát is nyert.

Magyar Nemzet
2025. 09. 08. 14:35
Tekauer Gréta U23-as WDF-tornát nyert Ausztriában (Fotó: facebook.com/greta.tekauer)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Tekauer Gréta a két felnőttversenyen nem úgy teljesített, ahogyan szeretett volna: szombaton és vasárnap is a második fordulóban búcsúztatta őt a cseh Katerina Sadílková az ausztriai WDF-tornán. Tekauernek elsősorban a kiszállózás jelentett nehézséget, ebből a szempontból a nyári szünet óta nem igazán talált magára. – Az első napon még tömegre is kicsit rozsdásan dobtam, de ezen hamar túllendültem. A duplákkal mindkét szombati meccsemen meggyűlt a bajom, ami az első fordulóban még belefért, Sadílková ellen már nem – fogalmazott a versenyhétvége után az érdiek 22 éves dartsjátékosa a menedzsmentje sajtóközleménye alapján.

Tekauer Gréta, darts, WDF, magyar, dartsjátékos
Tekauer Gréta mindkét nap ugyanattól a cseh dartsjátékostól szenvedett vereséget (Forrás: Facebook.com/greta.tekauer)

Tekauer Gréta vasárnap délelőtt az U23-as tornán is indult, amelyet megnyert, és ott úgy tűnt, a kiszállók kapcsán sem lesz már gondja. A sorsolás miatt azonban a nyolcaddöntőben ismét Sadílkovával került szembe, aki ezúttal is kifogott rajta. 

Jó bemelegítés volt az U23-as viadal, nem kedvelem a korán kelést, de ettől felébredtem.

– Döntős ellenfelem, Tabea Branka mentálisan elég labilis, könnyen felidegesíti magát, amint hibázik, és utána nem megy neki a játék. Ha kizárom a kilengéseit, nem foglalkozok vele, kikészíti saját magát. Abban bíztam, hogy ezt a nyugalmat tovább tudom vinni a felnőttversenyre is. Nem is voltam ideges, az első találkozómon egész magas kiszállókat is megdobtam. És mégis, hiába volt utána akár hat-nyolc nyilam is kiszállóra Sadílková ellen, sorra a drót mellé dobtam, hol szektoron kívülről, hol belülről – nyilatkozta.

Tekauer Gréta úgy érzi, saját magát győzte le az ausztriai WDF-dartsversenyen

A magyar játékos hozzátette, azért is sajnálja, hogy így alakult, mert papírforma alapján verhető ellenféltől kapott ki, és úgy érzi, nem riválisa nyerte meg a mérkőzést, hanem ő verte meg saját magát. – A kiszálló vagy sikerül, vagy nem. Ha egy idő után sem jön össze, annak leginkább mentális problémák vannak a hátterében. 

Nagy hangsúlyt fektetek erre mostanában, sokat dolgozom magamon, hiszen azt gondolom, aki igazán jóban van magával, megfelelő az önismerete, annak a tábla előtt sem lehetnek ilyen gondjai.

Emellett persze a következő napokban rengeteget fogok kiszállóra dobni, hiszen a magabiztosságot az is segíti, ha megvan a tudat: begyakoroltad a mozdulatot, és igenis, meg tudod csinálni – magyarázta.

Ezen a héten is komplex versenyhétvége vár Tekauer Grétára: szombaton steel bajnoki fordulót, majd délután a budapesti Summer Classic bronzkategóriás ranglistaversenyt rendezik meg a Récsei Centerben, a Remíz rendezvényteremben, míg vasárnap a softbajnokság utolsó fordulójára kerül sor. Jelenleg mindkét szakágban vezeti a tabellát, és jelentős esélye van rá, hogy meg is nyerje mindkét felnőttbajnokságot.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleknikkelöntvény

Lökdösődsz?

Bayer Zsolt avatarja

Ez a selejtes és feleslegesen létező homo sapiens prototípusa.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu