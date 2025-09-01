Rendkívüli

A hazánkba tartó világbajnok előre látta a jövőt, Budapestet az őrülettel kapcsolta össze

Döntő legben dőlt el a darts European Tour idei tizedik, antwerpeni állomásának döntője. Luke Littler Josh Rock ellen egy tizenegy nyilas kiszállóval győzött, miután az előző legben úgy tűnt, sokkolja őt szintén kiváló formában lévő ellenfele. A 18 éves dartsvilágbajnok azonban elmondása szerint nem ijedt meg.

Luke Littler örülhetett vasárnap este tornagyőzelemnek (Fotó: ANP via AFP)
Augusztus utolsó hétvégéjén a tizedik European Tour-fordulón vehettek részt a világ legjobb dartsjátékosai. Antwerpenbe úgy utazott el a mezőny, hogy az előző kilenc állomásnak nyolc különböző győztese volt, és az eddigi egyetlen belgiumi helyszínen az összesen három fordulón részt vett Luke Littler diadalmaskodott. Vasárnap este aztán ismét a 18 éves világbajnok térhetett haza tornagyőzelemmel az országból, méghozzá egy magas színvonalú, Josh Rock elleni döntő után. Mindkét fiatal játékos 100-as körátlag felett zárta a finálét, Littler ráadásul az egész verseny második legjobb teljesítményét (107,40) nyújtotta, nem sokkal azután, hogy kiderült: a szeptember 20–21-ei hétvégén Budapestre érkezik.

Az angol dartsvilágbajnok, Luke Littler az idei második belgiumi European Tour-állomást is megnyerte
Az angol dartsvilágbajnok, Luke Littler az idei második belgiumi European Tour-állomást is megnyerte (Fotó: DPA/Andreas Gora)

Luke Littler nyerte az antwerpeni European Tour-fordulót

Littler sikerét még megérdemeltebbé teszi, hogy a legmagasabb átlagot (110,33) is ő produkálta, még a Ryan Searle elleni nyolcaddöntőben. Ám így is döntő legre kényszerült. A fináléban ugyanis Rock 5-2-es előnyben is volt, 47 százalékkal kiszállózott, és 7-6-os Littler-vezetésnél – amikor az angolnak már csupán 16 pontja volt – az északír 161-ről is be tudta fejezni a leget. 

Ám az utolsó felvonásban az angol hátsó pályáról, egy tizenegy nyilas teljesítménnyel lezárta a mérkőzést.

– Nem esett jól, amikor Josh megdobta a 161-os kiszállót, de tudtam, hogy csak brékelnem kell a győzelemért. Mióta dartsozom, mindig is imádtam a döntő leges meccseket. A színpadon és azon kívül is bízom magamban, és biztos voltam benne, hogy négy körön belül le kell zárnom a leget – nyilatkozta a döntő után az angol dartsjátékos.

A dartsvilágbajnok már készül Budapestre is

Luke Littler negyedszer nyert European Tour-tornát, ezek közül a harmadikat Belgiumban, így érthető okból szeret az országban játszani. – Imádom az itteni színpadot és a közönséget, már korábban is mondtam, hogy el kéne ide hozni a Premier League-et is. A közönség eleinte Josh-t támogatta, de miután 4-1-es hátrányba kerültem, tudtam, hogy átállnak az én oldalamra. 

Most még jobban beindulnak a versenyek, szeptember és október az év legőrültebb hónapjai közé tartoznak, de ezzel meg fogok tudni birkózni

– mondta.

Littler a sűrű versenynaptárral arra utalt, hogy ezen a héten Csehországban rendeznek European Tour-állomást, majd két hét múlva jön a Hungarian Darts Trophy az MVM Dome-ban. Az azt követő egy hónapban megrendezik az utolsó két ET-fordulót, de szeptemberben és októberben kilenc Players Championship-állomásra, a World Series of Darts Finalsre, a World Grand Prix-ra és a European Championshipre is sor kerül.

 

