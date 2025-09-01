A hazánkba tartó világbajnok előre látta a jövőt, Budapestet az őrülettel kapcsolta össze

Augusztus utolsó hétvégéjén a tizedik European Tour-fordulón vehettek részt a világ legjobb dartsjátékosai. Antwerpenbe úgy utazott el a mezőny, hogy az előző kilenc állomásnak nyolc különböző győztese volt, és az eddigi egyetlen belgiumi helyszínen az összesen három fordulón részt vett Luke Littler diadalmaskodott. Vasárnap este aztán ismét a 18 éves világbajnok térhetett haza tornagyőzelemmel az országból, méghozzá egy magas színvonalú, Josh Rock elleni döntő után. Mindkét fiatal játékos 100-as körátlag felett zárta a finálét, Littler ráadásul az egész verseny második legjobb teljesítményét (107,40) nyújtotta, nem sokkal azután, hogy kiderült: a szeptember 20–21-ei hétvégén Budapestre érkezik.

Az angol dartsvilágbajnok, Luke Littler az idei második belgiumi European Tour-állomást is megnyerte (Fotó: DPA/Andreas Gora)

Luke Littler nyerte az antwerpeni European Tour-fordulót

Littler sikerét még megérdemeltebbé teszi, hogy a legmagasabb átlagot (110,33) is ő produkálta, még a Ryan Searle elleni nyolcaddöntőben. Ám így is döntő legre kényszerült. A fináléban ugyanis Rock 5-2-es előnyben is volt, 47 százalékkal kiszállózott, és 7-6-os Littler-vezetésnél – amikor az angolnak már csupán 16 pontja volt – az északír 161-ről is be tudta fejezni a leget.

Ám az utolsó felvonásban az angol hátsó pályáról, egy tizenegy nyilas teljesítménnyel lezárta a mérkőzést.

– Nem esett jól, amikor Josh megdobta a 161-os kiszállót, de tudtam, hogy csak brékelnem kell a győzelemért. Mióta dartsozom, mindig is imádtam a döntő leges meccseket. A színpadon és azon kívül is bízom magamban, és biztos voltam benne, hogy négy körön belül le kell zárnom a leget – nyilatkozta a döntő után az angol dartsjátékos.

A dartsvilágbajnok már készül Budapestre is

Luke Littler negyedszer nyert European Tour-tornát, ezek közül a harmadikat Belgiumban, így érthető okból szeret az országban játszani. – Imádom az itteni színpadot és a közönséget, már korábban is mondtam, hogy el kéne ide hozni a Premier League-et is. A közönség eleinte Josh-t támogatta, de miután 4-1-es hátrányba kerültem, tudtam, hogy átállnak az én oldalamra.

Most még jobban beindulnak a versenyek, szeptember és október az év legőrültebb hónapjai közé tartoznak, de ezzel meg fogok tudni birkózni

