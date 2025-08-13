Megalázták a világbajnokot – kiderült a sokkoló vereség oka

Luke Humphries a Jonny Tata elleni 6-3-as sikerrel kezdte a tornát, a negyeddöntőben viszont esélye sem volt az egyébként parádésan dobó Mike De Decker ellen, aki 6-0-val búcsúztatta a 2024-es világbajnokot. A belga végül a döntőig menetelt, és ott is csak Luke Littler tudta megállítani.
Luke Humphries betegsége
Ami Humphriest illeti, a világelső a mérkőzés után elárulta, nem csupán De Deckerrel kellett megküzdenie.
– Köszönöm mindenkinek az üzeneteket, amikben megkérdezték, hogy vagyok, miután az elmúlt napokban rosszul éreztem magam – írta Humphries az Instagramon. – Influenzás vagyok, az időm nagy részét ágyban töltöttem pihenéssel. Ma voltam orvosnál itt Új-Zélandon, és antibiotikumot írt fel, hogy segítsen a felépülésben. Remélem, péntekre jobban leszek a meccsekre.
Humphries korábban elismerte, nem edzett annyit, amennyit érzése szerint kellett volna, és ez is közrejátszott a visszafogott játékában.
– Újra elkezdek keményeben gyakorolni, mert őszintén szólva ezt egy kissé elhanyagoltam a Premier League óta.
Nem ez az első alkalom mostanában, hogy Humphries szereplését külső tényező nehezíti, az amerikai Darts Mastersen egy néző miatt megsérült a keze.