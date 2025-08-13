Luke HumphriesMike De Deckerdarts

Megalázták a világbajnokot – kiderült a sokkoló vereség oka

Finoman fogalmazva sem élete versenyén van túl Luke Humphries, aki az Australian Darts Mastersen már a negyeddöntőben búcsúzni kényszerült. Luke Humphries a legjobb nyolc között 6-0-ra kapott ki Mike De Deckertől, ám megvolt az oka annak, hogy a világelső nem tudta a megszokott színvonalat hozni.

Magyar Nemzet
2025. 08. 13. 18:16
Luke Humphries betegséggel küzdött az ausztráliai Darts Mastersen Fotó: Andreas Gora Forrás: DPA/AFP
Luke Humphries a Jonny Tata elleni 6-3-as sikerrel kezdte a tornát, a negyeddöntőben viszont esélye sem volt az egyébként parádésan dobó Mike De Decker ellen, aki 6-0-val búcsúztatta a 2024-es világbajnokot. A belga végül a döntőig menetelt, és ott is csak Luke Littler tudta megállítani.

Luke Humphries ezúttal nem tudta hozni a tőle megszokott színvonalat
Luke Humphries ezúttal nem tudta hozni a tőle megszokott színvonalat (Fotó: Jeroen Jumelet/ANP MAG/AFP)

Luke Humphries betegsége

Ami Humphriest illeti, a világelső a mérkőzés után elárulta, nem csupán De Deckerrel kellett megküzdenie.

– Köszönöm mindenkinek az üzeneteket, amikben megkérdezték, hogy vagyok, miután az elmúlt napokban rosszul éreztem magam – írta Humphries az Instagramon. – Influenzás vagyok, az időm nagy részét ágyban töltöttem pihenéssel. Ma voltam orvosnál itt Új-Zélandon, és antibiotikumot írt fel, hogy segítsen a felépülésben. Remélem, péntekre jobban leszek a meccsekre.

Humphries korábban elismerte, nem edzett annyit, amennyit érzése szerint kellett volna, és ez is közrejátszott a visszafogott játékában.

– Újra elkezdek keményeben gyakorolni, mert őszintén szólva ezt egy kissé elhanyagoltam a Premier League óta.

Nem ez az első alkalom mostanában, hogy Humphries szereplését külső tényező nehezíti, az amerikai Darts Mastersen egy néző miatt megsérült a keze.

 

 

