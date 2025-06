Egy szurkoló miatt megsérült, mégis megnyerte a versenyt a világbajnok

A tavalyi vb-győztes Luke Humphries azt követően tért vissza a táblák elé, hogy Luke Littlerrel alaposan felsült a csapat-világbajnokságon. A világelső a Madison Square Garden színháztermében, rekordot jelentő több mint 4000 néző előtt bebizonyította, hogy nem felejtett el játszani, a US Darts Masters első fordulójában az amerikai Stowe Buntz ellen hátrányból felállva jutott tovább (6-4), majd Danny Lauby (6-2), Gerwyn Price (7-2) és a Littlert búcsúztató, egyébként kiválóan dobó Nathan Aspinall (8-6) sem tudta megállítani.

Luke Humphries Nathan Aspinallt győzte le a US Darts Masters döntőjében. Fotó: PDC/Matt Heasley

A pályafutása második World Series-tornáján diadalmaskodó Humphries – 2024-ben az új-zélandi viadalt nyerte meg – játékán ugyan kívülről nem látszott, de nem volt teljesen egészéges a verseny során. A győzelem után elárulta, hogy az egyik túlbuzgó szurkoló még a Buntz elleni mérkőzése előtt hátrarántotta a dobókezének hüvelykujját. Az ezután végig fájdalmakkal küzdő Humphries már korábban is azt tervezte, hogy pár hetet pihenni fog, és többek között kihagyja a lengyel Darts Masterst – amelyen a magyar színeket Jehirszki György képviseli majd –, de így egy kórházi látogatást és egy röntgenvizsgálatot is be kell ütemeznie.

Luke Humphries öröme az ürömben

– Hihetetlenül bedagadt a hüvelykujjam, nem tudtam a megfelelő pozícióban tartani. Nehéz volt így játszani, nem volt könnyű ezt elfogadni. Ugyanakkor nem szeretném, hogy túl nagy feneket kerítsünk ennek, mert megnyertem a címet, nem akarom, hogy a címlapok rólam és a sérülésemről szóljanak – idézte a Mirror Humphriest.

Az Aspinall elleni döntő előtt elárulta a családjának, hogy még a nehézségekkel együtt is mindent megtesz a győzelemért.

– Azt mondtam, nem számít, ha megsérül a kezem, mindent kiadok magamból. Igyekeztem kihozni a legjobbat, szerencsére ez elég volt.

Nem hiszem, hogy eltört, mert nem fáj, ha megnyomom.

Most lesz néhány hét szünetem, legközelebb Kielben, a Baltic Sea Openen játszom – mondta Humphries.