Luke Littlernek hiába kedveztek, még évtizedekig kell várnia erre a győzelemre

A dartsban 2022-ben indultak be igazán a szeniorok versenyei, hiszen a World Seniors Darts Tour szervezésében világbajnokságot is rendeztek az ötven év felettieknek. Az elmúlt években a szenior-vb-knek csupa skót győztese volt, hiszen Robert Thornton kétszer, John Henderson és Ross Montgomery pedig egyszer-egyszer nyerte meg a versenyt, amelyen a korhatárt elérők közül azok indulhatnak el, akik aktuálisan nem rendelkeznek a PDC Pro Tour-kártyájával. 2025-től azonban új szabályt hoztak, és immáron 50 helyett 45 év a minimum életkor – még ha ez a ma éjjel a US Darts Mastersen színpadra lépett 18 éves dartsvilágbajnoknak, Luke Littlernek nem is túl nagy segítség.

A legutóbbi PDC-dartsvilágbajnokságot Luke Littler nyerte, a szeniorok közé viszont még a korhatárcsökkentés ellenére is évtizedek múlva fog csak tartozni. Fotó: AFP/Ben Stansall

Luke Littler és jelenlegi riválisai még sokáig nem szeniorok

Az említett változás vonatkozik a vb mögötti egyik (a Matchplayhez és a Mastershez hasonlóan) legrangosabb szeniorversenyre, a Champion of Championsra is, noha ott nem akadály a Pro Tour-kártya birtoklása.

A Bajnokok Bajnoka tornára vasárnap kerül sor az angliai Portsmouthban.

A Bajnokok Bajnoka versenyt először 2023-ban rendezték meg, akkor Blackpoolban az amerikai Leonard Gates győzött – ő a hétvégén hazájában küzdött előbb a US Darts Mastersen, majd szombaton este az észak-amerikai dartsbajnokságon (amelyet a kanadai Matt Campbell nyert meg, ezzel kvalifikálva magát a vb-re is). Egy évvel később, 2024-ben a Gates elleni döntőt még elveszítő Richie Howson lett a Champion of Champions első helyezettje. Az 59 éves játékos idén megvédheti a címét.

A szenior dartsosoknak jön a Bajnokok Bajnoka

Az elmúlt két évben még nyolc, idén viszont már tizenkét indulóval rendezik meg a szeniortornát, a résztvevők közül négyet kiemeltek. Howson mellett a szenior-világbajnoki címvédő Montgomery, Skóciával 2021-ben csapatvilágbajnok Henderson, valamint a PDC-nél 2007-ben világbajnok Raymond van Barneveld van ott automatikusan a negyeddöntőben.

Raymond van Barneveld a szenior Champion of Champions egyik legnagyobb esélyese. Fotó: PDC/Kieran Cleeves

Van Barneveld Robert Thornton személyes okokból történt visszalépésének a kiemelését, Trina Gulliver pedig a szereplését köszönheti. A női mezőnyben tízszeres világbajnok-legenda a BDO-vb-t 1996-ban megnyerő, a profi státusztól tavaly visszavonult Steve Beaton ellen kezd vasárnap délután. Szintén két angol csap össze a Mervyn King–Kevin Painter mérkőzésen, ahol korábbi vb-döntősök mérkőznek meg egymással. Háromszoros BDO-világbajnokként Martin Adams is táblához lép, ő a 2022-es WDF-világbajnok Neil Duff ellen teszi ezt meg. Az utolsó nyolcaddöntőt pedig az 1995-ös BDO-vb-győztes Richie Burnett vívja meg a PDC-vb-döntős és Hendersonhoz hasonlóan csapatvilágbajnok Simon Whitlockkal.

Egyetlen nap alatt rendezik meg az egész Bajnokok Bajnoka tornát: délután a nyolcaddöntőkkel indul, este pedig már győztest is avatnak.

Miközben Littlerék New Yorkban szerepeltek (a vb-címvédő a Nathan Aspinall elleni negyeddöntőben búcsúzott a US Darts Masterstől), addig a rutinosabb társaik Portsmouthban bizonyíthatják be, hogy az életkor a dartsban nem a legfontosabb tényező.