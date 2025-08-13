foglalkoztatottságinaktívmunkaerőpiac

Újabb eszközzel javítja a foglalkoztatási mutatókat a kormány

Közel 100 milliárd forinttal bővül a 30 év felettiek elhelyezkedését támogató program kerete.

Magyar Nemzet
2025. 08. 13. 13:11
foglalkoztatás
Illusztráció Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A kormány mindent megtesz azért, hogy mindenki, aki akar és tud, az dolgozhasson, ennek érdekében célzott programokkal segíti az álláskeresők mielőbbi elhelyezkedését. A 30 év feletti álláskeresők elhelyezkedését támogató 

„A munkaerő-kínálat bővítése és fejlesztése” című, európai uniós társfinanszírozással megvalósuló kiemelt projekt kerete közel 100 milliárd forinttal, 78,41-ről 175,67 milliárd forintra nőtt. 

A program célja változatlanul a 30–64 év közötti álláskeresők és inaktívak foglalkoztathatóságának javítása és elhelyezkedésének segítése. A támogatások segítségével eddig több mint 17 ezer 30 év feletti jutott munkához az elsődleges munkaerőpiacon és közel 8 ezren léptek képzésbe – olvasható a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében. 

A projekt a „Gazdaságfejlesztés és innováció operatív program plusz” program kiemelt fontosságú pilléreként, az Európai Szociális Alap Plusz társfinanszírozásával valósul meg. A program kiemelten támogatja az olyan hátrányos helyzetű álláskeresőket és inaktívakat, mint a tartósan álláskeresők, az 50 éven felüliek, az alacsony iskolai végzettségűek, a vidéki térségben élők, a kisgyermeket nevelők, a megváltozott munkaképességűek, az ápolási feladatokat ellátók, a romák vagy éppen a közfoglalkoztatásból kilépő személyek. A program 2029. augusztus 31-ig tervezetten 83 072 fő, korábban nem foglalkoztatott személyt fog támogatni, akiknek legalább 65 százaléka munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű résztvevő lesz.

A résztvevőket munkaviszony keretében foglalkoztató vállalkozások az új munkavállalók felvétele esetén bértámogatásban részesülhetnek a bruttó bér 50 százalékáig, maximum 300 000 forint/hó-ig, a támogatás fix 4 vagy fix 6 hónapra vehető igénybe az egyén munkaerőpiaci státuszától függően. 

A projekt keretében képzési támogatás is nyújtható annak, aki a munkaerőpiacon történő elhelyezkedése érdekében – szakmai ismeretekre irányuló, hatósági és nyelvi – képzésen vesz részt. A támogatás havi mértéke legalább a minimálbér 70 százalékának megfelelő összeg, vagyis 203 560 forint, maximális havi összege pedig a minimálbér 150 százaléka, azaz 436 200 forint. A juttatás a képzés időtartamára, de legfeljebb 1 évre állapítható meg. Mindezek mellett utazási költségtérítés is igényelhető, valamint a 12 év alatti, saját háztartásban élő, eltartott gyermekek után gyermekfelügyeleti költségelem is megállapítható.

Ez idáig bértámogatással több mint 17 ezer munkanélküli elhelyezkedését segítette a program, valamint közel 8 ezer álláskereső részesült képzési támogatásban, 120 fő a lakhatási, 475 fő pedig az utazási költségeinek enyhítéséhez kapott segítséget. A programról részletes információk a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján érhetőek el.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekEphialtész

Az árulás új fordítása

Bayer Zsolt avatarja

Sok szót ne vesztegessünk rá, de egy keveset azért igen.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu