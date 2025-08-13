Üzent Orbán Viktor, Zelenszkij megint támad

– Zelenszkij megint támad. Nem fogadja el a magyarok döntését – írta a Harcosok Klubja Facebook-csoportban Orbán Viktor.

(Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán/MTI)

A miniszterelnök leszögezte:

Akármit mond, én soha nem fogok aláírni olyan dokumentumot, amely támogatja Ukrajna uniós tagságát.

Orbán Viktor emlékeztetett, a magyarok döntöttek a Voks 2025 során és nemet mondtak Ukrajna uniós tagságára, ha tetszik Zelenszkijnek, ha nem.

„Zelenszkijnek az sem tetszik, hogy nemet mondtam az ukránpárti nyilatkozatra. Brüsszel és az európai vezetők bekiabálnak Trumpnak. Három és fél évig nem tettek semmit a békéért. Nem véletlenül nincsenek ott az asztalnál. Csak kibicelnek. Ez így kevés. Kibicelés helyett EU–Oroszország csúcsot kellene szervezniük. Az ukránok mélyen beépültek Magyarországon. Ismerjük a céljukat, és ismerjük az embereiket. A fő támaszuk a Tisza” – sorolta a kormányfő.

A miniszterelnök közölte:

azt akarják, hogy egy Brüsszel által irányított, ukránpárti bábkormány vezesse Magyarországot. Egy bólogató bábkormány. Ez az áprilisi választás tétje. Magyar érdek és szuverenitás vagy önfeladás, csatlós sors, Brüsszel és Ukrajna kiszolgálása.

„Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen!” – figyelmeztetett a kormányfő.

Orbán Viktor egyben beszámolt a kormány döntéséről is, amelynek értelmében kiterjesztik az ötezer fő alatti településeken a kisboltok támogatását. „Minden kérelmező, akinek a pályázata megfelelő, az igényelt összeget meg fogja kapni” – tájékoztatott, végül pedig egy kis sporttudósításra is maradt ideje és megemlítette a tegnapi Fradi-győzelmet. Eggyel beljebb, bravó! Emelkednek a zöld sasok – írta.