Orbán Viktor megüzente Brüsszelnek, hogy milyen nem lehet Európa

Orbán Viktor: Zelenszkij színpadiasan elutasított, pusztító döntés volt

Ismét új bejegyzést tett közzé a Harcosok Klujában a miniszterelnök. Orbán Viktor ezúttal is hangsúlyozta Trump és Putyin találkozójának fontosságát, kitért az Otthon start programra, de még az esti Fradi-meccsre is.

Magyar Nemzet
2025. 08. 12. 10:45
Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
„Egy éve felajánlottam a segítségemet Zelenszkij elnöknek. Színpadiasan elutasított. Azt hitte, az idő az ő oldalán van. Pusztító és rengeteg ember életét követelő tévedés volt. A csatatéren nincs megoldás” – emlékeztetett a Harcosok Klubjában tett legfrissebb bejegyzésében Orbán Viktor. A miniszterelnök leszögezte: a békéhez tárgyalás kell, ahhoz pedig Donald Trump amerikai elnök segítsége szükséges.

Rámutatott: Trump és Putyin tárgyalása elhozhatja a békét, a világgazdaság újraéledését, a szankciók eltörlését. Mint írta, ez a magyar érdek. Ha Trump lett volna az elnök, ez a háború el sem kezdődött volna.

„Amikor a békemisszió során találkoztam Putyinnal, Brüsszel és a háborúpárti vezetők kígyót-békát kiabáltak. Most, hogy Trump találkozik vele, pislognak, mint hal a szatyorban. Egy feladatuk maradt. Támogatni Trumpot”

– emelte ki.

Bejegyzésében kitért az Otthon start programra is. Úgy véli, minél többet hazudoznak róla a túloldalon, annál nagyobb a siker. „Mi nem az albérlők országát építjük, hanem a lakástulajdonosokét” – szögezte le.

Felhívta a figyelmet Menczer Tamás azon Facebook-posztjára, amely a „lekváros kenyér történetéről” szól, végül emlékeztetett az esti Fradi-meccsre is. „Még, még, még, ennyi nem elég!” – zárta bejegyzését a kormányfő.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)

