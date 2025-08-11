Menczer Tamás a lekváros kenyérből lett budai lakásról kérdezte Magyar Pétert

Egyetlen embert ismerünk, aki olyan szépen evett kisgyerekként lekváros kenyeret egy idős asszony kertjében, hogy az asszony ráíratta a budai lakását – idézte fel új bejegyzésében Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója. Az illetőről aztán 18 éves korában kiderült, hogy hoppá, van egy lakása! Micsoda szerencse! Vagy azt is mondhatnánk, így könnyű – fogalmazott.

Magyar Péter olyan ügyesen ette a lekváros kenyeret, hogy kapott egy budai lakást (Fotó: AFP/Isza Ferenc)

Mint rámutatott, ez az ember Magyar Péter, a történetet pedig ő maga mondta el. Csak ő tudja, hogy kell olyan ügyesen lekváros kenyeret enni, hogy az ember kapjon egy budai lakást.

– Mi, többiek nem élhetjük át azt a „traumát”, hogy 18 évesen az ölünkbe pottyan egy budai ingatlan.

A többségnek az első lakáshoz hitel kell, és a fix 3 százalékos Otthon start program olyan lehetőség, amely a rendszerváltás óta eltelt időszakban páratlan

– közölte a kommunikációs igazgató.

Menczer Tamás emlékeztetett: Magyar Péter mégis támadja az Otthon startot, hazudozik róla. Minden, amit mond, hazugság, és elvenné a fiataloktól ezt a nagyszerű lehetőséget, márpedig ez a program kinyit egy ajtót a fiatalok előtt. Sok esetben annyi vagy kevesebb lesz a hiteltörlesztés, mint egy albérlet díja, és Magyar Péter ezt az ajtót becsukná, elzárná ettől a fiatalokat.

Mondhatnánk, aki a lekváros kenyér mellé egy budai lakást is kap, annak könnyű. Megette a finom lekváros kenyeret, megkapta az ingatlant, egész életében lenyúlt mindent, amit lehetett, mindenki másra meg sz…rik. Te, Peti, tudnál abban segíteni, hogy kell úgy lekváros kenyeret majszolni budai kertekben, hogy az ember kapjon egy lakást a kenyér mellé?

– kérdezte a kormánypárti politikus, hozzátéve, hogy amíg mások nem kapnak a lekváros kenyér mellé budai lakásokat, addig kell a fix 3 százalékos Otthon start program.

– Ne támadd! Nem mindenki tud olyan ügyesen lekváros kenyeret enni, mint te – szólította fel a Tisza Párt vezetőjét Menczer Tamás.