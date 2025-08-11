Menczer Tamásukrajnakényszersorozásháborúorosz-ukrán háborúOrbán ViktorVolodimir Zelenszkij

Menczer Tamás: Amíg Orbán Viktor vezeti az országot, nem viszik a fiatalokat a frontra + videó

A kommunikációs igazgató új videójában arra reagált, hogy Ukrajnában kiterjesztették a hadkötelezettség korhatárát. Volodimir Zelenszkij már a 18 éveseket is a frontra küldené, de amíg Orbán Viktor vezeti az országot, Magyarországon ilyen nem történhet meg – jelezte Menczer Tamás.

Magyar Nemzet
2025. 08. 11. 8:33
– Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már a 18 éveseket is elvinné a frontra, a golyók elé – mutatott rá a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója új videójában, amelyben az RTL Klub riporterének kérdésére válaszol.

– Csak jelzem mindenkinek, 18 évesnek és idősebbnek is, hogy amíg Fidesz van, és amíg Orbán Viktor vezeti ezt az országot, itt ilyen nem történhet – hangsúlyozta Menczer Tamás.

Hozzátette:

Ha nem Orbán Viktor vezeti az országot, akkor készülhet mindenki.

Menczer Tamás szerint a kormány álláspontja egyértelmű: Magyarország nem küld katonákat az orosz–ukrán háborúba, és nem engedi, hogy magyar fiatalokat vigyenek a frontra.

Posted by Menczer Tamás on Sunday, August 10, 2025

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/AP/Jevhen Maloletka)

