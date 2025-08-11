LánchídBP Műhelyfőváros

Lánchíd: a tények mást mondanak, mint a főváros + videó

A BP Műhely adatai szerint a Lánchíd autósforgalmának megszüntetése nem javította, hanem rontotta a főváros közlekedését. A szakértők szerint társadalmi vitára és kompromisszumra lenne szükség.

Magyar Nemzet
2025. 08. 11. 7:31
20230804 Budapest Átadták a megújult Lánchidat. Fotó: Csudai Sándor (CSS) Origo képen: Karácsony Gergely főpolgármester Fotó: Csudai Sándor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A főváros 2021 óta nem nyitotta meg a Lánchidat az autóforgalom előtt, arra hivatkozva, hogy a lépés javítja a közlekedést, környezetbarát és összhangban van a zöldítési tervekkel. A Metropol által ismertetett BP Műhely-elemzés szerint azonban a lezárás jelentős forgalmi problémákat okozott.

Fotó: Havran Zoltán

A számok azt mutatják, hogy a 2019-ben még napi több mint 65 ezer ember által használt híd forgalma mára 50 ezer alá esett, a korábbi mintegy 26 ezer autós teljesen eltűnt. A forgalom a Margit- és az Erzsébet-hídra terelődött, ahol a megnövekedett járműszám torlódásokat és magasabb légszennyezettséget eredményezett.

A BP Műhely számításai szerint az autósok évente

több mint egymillió órát töltenek plusz utazással a kerülés miatt, és ezzel évente körülbelül 14,4 tonna szén-monoxid kerül a levegőbe.

Almássy Kornél, a BP Műhely kutatási és elemzési vezetője szerint a döntés következményei miatt társadalmi vitára van szükség. Mint mondta, több kompromisszumos megoldás is szóba jöhetne, például a híd időszakos megnyitása az autósok előtt, a buszok prioritása jelzőlámpás rendszerrel, vagy rugalmas forgalomszervezés, amely figyelembe veszi a budai oldalon kialakult torlódásokat.

Borítókép: Karácsony Gergely a Lánchídnál (Fotó: Csudai Sándor)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekMagyar Péter

Magyar Péter akkora pofont kapott, hogy elgurult a gyógyszere

A Tisza Párt méltó utódja lehet akár az MSZP-nek is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu