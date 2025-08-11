Lánchíd: a tények mást mondanak, mint a főváros + videó

A főváros 2021 óta nem nyitotta meg a Lánchidat az autóforgalom előtt, arra hivatkozva, hogy a lépés javítja a közlekedést, környezetbarát és összhangban van a zöldítési tervekkel. A Metropol által ismertetett BP Műhely-elemzés szerint azonban a lezárás jelentős forgalmi problémákat okozott.

Fotó: Havran Zoltán

A számok azt mutatják, hogy a 2019-ben még napi több mint 65 ezer ember által használt híd forgalma mára 50 ezer alá esett, a korábbi mintegy 26 ezer autós teljesen eltűnt. A forgalom a Margit- és az Erzsébet-hídra terelődött, ahol a megnövekedett járműszám torlódásokat és magasabb légszennyezettséget eredményezett.

A BP Műhely számításai szerint az autósok évente

több mint egymillió órát töltenek plusz utazással a kerülés miatt, és ezzel évente körülbelül 14,4 tonna szén-monoxid kerül a levegőbe.

Almássy Kornél, a BP Műhely kutatási és elemzési vezetője szerint a döntés következményei miatt társadalmi vitára van szükség. Mint mondta, több kompromisszumos megoldás is szóba jöhetne, például a híd időszakos megnyitása az autósok előtt, a buszok prioritása jelzőlámpás rendszerrel, vagy rugalmas forgalomszervezés, amely figyelembe veszi a budai oldalon kialakult torlódásokat.