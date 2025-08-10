Anyma: a show, ami minden ütemnél világot váltott + galéria

Rendkívüli

Szombat este a Szigeten nem a megszokott fesztiválpop robbantotta be a nagyszínpadot, hanem valami sokkal lassabban építkező, hipnotikus világ. Anyma – a Tale of Us egyik fele – nemcsak zenét hozott, hanem egy komplett vizuális univerzumot, ahol minden ütemhez saját kép tartozott. Fémesen hullámzó formák, organikus alakzatok és lassan pulzáló fények szívták magukba a tekintetet, miközben a közönség egy része klubélményként, másik része audiovizuális installációként élte meg az estét.

2025. 08. 10. 12:55
Fotó: Sziget Festival Official
Szombat este a Sziget nagyszínpada úgy nézett ki, mintha valaki letépett volna egy darabot egy sci-fi filmből, és ideültette volna a Duna mellé.

Lassan beszippantott a nagyszínpad

A délután végére a hőmérséklet kicsit enyhült, de a tömeg már kezdés előtt sűrűsödött. A színpad mögül halvány fények szűrődtek ki és az a fajta feszültség ült a levegőben, ami inkább klubokban szokott – mindenki érezte, hogy itt most nem a megszokott fesztiválpop következik.

Aki tudta, ki az az Anyma, már jóval a kezdés előtt helyet foglalt a sorok között, aki pedig csak sodródott a tömeggel, gyorsan rájött: itt valami egészen más készül.

Negyed tízkor elhalkult a zsongás és egy mély, lassú basszus töltötte be a teret. A fények elhalványultak és először csak apró mozgások jelentek meg a LED-falakon.

Aztán a képek fokozatosan kitágultak: 

mechanikus AI-alakzatok, organikusnak tűnő fémformák hajlottak a ritmusra, a színek váltakoztak, mintha egy kapun átlépve egy másik világba érkeztünk volna.

A közönség mozdulatlanul figyelt – még a telefonokat is kevesebben vették elő, mint más koncerteken. Ez nem az a show volt, amit csak úgy fél szemmel is le lehet követni.

Sziget fesztivál Anyma
Anyma ütős show-t hozott a Szigetre (Fotó: Sziget Festival Official)

Minden részlet a helyén

Matteo Milleri, aki a Tale of Us egyik feleként már világszerte játszik hatalmas közönségek előtt, itt is megmutatta, hogy a zene és a látvány nem két külön dolog nála. Minden ütemnek megvolt a képi párja, minden vizuál reagált a zenére. A LED-falak nem egyszerű díszletként működtek, hanem mintha maguk is zenéltek volna: fémes fények futottak végig rajtuk, szövetként hullámzó formák vettek körbe minket.

Sziget fesztivál Analog Balaton
Sziget fesztivál Analog Balaton
Sziget fesztivál Analog Balaton
Sziget fesztivál Analog Balaton
1/16 Mutatjuk, hogy tomboltak a fesztiválozók a Szigeten

Nem villogott feleslegesen, nem próbált gyorsan eladni egy látványos pillanatot – helyette lassan építette a feszültséget és minden percben csak egy kicsit vitt tovább a történetben.

Aki szereti a melodikus technót, annak ez maga volt a főnyeremény. De ez a fajta építkezős, hipnotikus hangzás egy intimebb térben még jobban működne. Ettől még a látvány a Sziget egyik legösszetettebb és legprofibb produkciója volt idén.

Több volt, mint egy DJ-szett

Ez nem az a fajta fellépés volt, ahol a DJ háttérben áll, és a közönség bulizik, miközben a vizuál csak kiegészítés. Itt minden egy irányba mutatott: a zene, a kép, a fények, még a füst is úgy jött, mintha a történet része lenne. Aki végig maradt, egy olyan estét kapott, ami egyszerre volt koncert, vizuális installáció és klubélmény.

 

