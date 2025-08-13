Megdöbbentő kijelentéseket tett Zelenszkij a háborúról

Noha az orosz erők a teljes körű invázió kezdete óta jelentős veszteségeket szenvedtek, az elmúlt hónapokban felgyorsították előrenyomulásukat a kelet-donyecki térségben, ahol az ukrán dandárok létszáma alacsony.

Az elnök részletesebb adatokat is közölt: augusztus 11-én Oroszország 531 katonát veszített, 428-an megsebesültek, kilencet pedig fogságba ejtettek. Ukrajna vesztesége ugyanazon a napon 340 fő volt – köztük 18 halott, 243 sebesült és 79 eltűnt

– állította Zelenszkij.

Az ukrán hadsereg szerint az orosz áldozatok száma augusztusra meghaladta az egymillió főt – halottakat, sebesülteket és hadifoglyokat egyaránt beleszámítva –, ami nagyjából megfelel a nyugati becsléseknek. Moszkva és Kijev hivatalosan nem teszi közzé veszteségeit.

A Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központjának júniusi jelentése szerint 2022 óta körülbelül 400 ezer ukrán katona esett el vagy sebesült meg, ami nagyjából megegyezik a Zelenszkij által decemberben közölt számokkal – írja a The Kyiv Independent.