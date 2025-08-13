UkrajnaOroszországháborúveszteségekZelenszkijorosz-ukrán háború

Megdöbbentő kijelentéseket tett Zelenszkij a háborúról

Oroszország napi átlagos vesztesége az ukrajnai háborúban mintegy ezer fő, ami körülbelül háromszorosa az ukrán veszteségeknek – jelentette ki Volodimir Zelenszkij elnök újságírókkal folytatott megbeszélésén. Hozzátette, hogy az orosz erők a teljes körű invázió kezdete óta rendkívül súlyos emberveszteségeket szenvedtek.

2025. 08. 13. 10:23
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
Zelenszkij azt nyilatkozta: „A tegnapi adatok például, amelyek nagyjából átlagosnak mondhatók: az orosz veszteség naponta körülbelül ezer fő – ebből 500 halott és 500 sebesült” – írja az Origó.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: ANDREAS SOLARO / AFP)
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: ANDREAS SOLARO/AFP)

Noha az orosz erők a teljes körű invázió kezdete óta jelentős veszteségeket szenvedtek, az elmúlt hónapokban felgyorsították előrenyomulásukat a kelet-donyecki térségben, ahol az ukrán dandárok létszáma alacsony.

Az elnök részletesebb adatokat is közölt: augusztus 11-én Oroszország 531 katonát veszített, 428-an megsebesültek, kilencet pedig fogságba ejtettek. Ukrajna vesztesége ugyanazon a napon 340 fő volt – köztük 18 halott, 243 sebesült és 79 eltűnt

– állította Zelenszkij.

Az ukrán hadsereg szerint az orosz áldozatok száma augusztusra meghaladta az egymillió főt – halottakat, sebesülteket és hadifoglyokat egyaránt beleszámítva –, ami nagyjából megfelel a nyugati becsléseknek. Moszkva és Kijev hivatalosan nem teszi közzé veszteségeit.

A Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központjának júniusi jelentése szerint 2022 óta körülbelül 400 ezer ukrán katona esett el vagy sebesült meg, ami nagyjából megegyezik a Zelenszkij által decemberben közölt számokkal – írja a The Kyiv Independent.

Az elnök ugyanakkor rámutatott: Moszkva jelenleg háromszoros létszámfölénnyel rendelkezik, Ukrajna viszont előnyben van az FPV drónok alkalmazásában, és ez az előny – európai partnerek további támogatásával – akár tovább is bővülhet.

Kijev azonban régóta küzd gyalogsági hiányokkal, és nem tudja olyan ütemben pótolni veszteségeit, mint Oroszország. 

A meggyengült ukrán védelmi vonalak kedveznek az orosz előrenyomulásnak: a jelentések szerint a hét elején az orosz erők mintegy 10 kilométert haladtak előre Dobropillya közelében, Donyeck megyében, a Pokrovszk és Kosztyantyinivka ellen indított szélesebb offenzíva részeként.

Zelenszkij januárban arról számolt be, hogy Ukrajna körülbelül 880 ezer katonát állított szembe a 600 ezres orosz inváziós haderővel, ugyanakkor Moszkva egyes térségekben – a csapatösszevonásoknak köszönhetően – számbeli fölénybe került.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

