A Fehér Ház megerősítette: Trump Zelenszkijjel is tárgyal, ráadásul Putyin előtt

A Fehér Ház megerősítette: Trump Zelenszkijjel is tárgyal, ráadásul Putyin előtt

Szerda este kerülhet sor a két elnök megbeszélésére.

2025. 08. 12. 21:39
Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: AFP
Két nappal a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel való alaszkai találkozója előtt Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel is megbeszélést folytat Donald Trump amerikai elnök – adta hírül a BBC.

Az online megbeszélés tényét mind a Fehér Ház, mind az ukrán elnöki hivatal megerősítette. A CBS amerikai hírtelevízió szerint Trump Zelenszkijjel és az európai szövetségesekkel beszél majd.

A Fehér Ház arról is beszámolt, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter orosz hivatali partnerével Szergej Lavrovval egyeztetett a pénteki találkozó előkészítésére.

