Látványos áttörést értek el az oroszok

„Putyin egyértelműen nem tűzszünetre vagy a háború befejezésére készül” – mondta Zelenszkij hétfő esti beszédében. – „Ellenkezőleg: a csapatok és fegyverek átcsoportosítása egyértelműen új támadó hadműveletekre utal” – írja a Politico.

A képen a lerombolt Azovsztal acélmű látható az oroszok ellenőrzése alatt álló Mariupol kikötővárosban Fotó: OLGA MALTSEVA / AFP

Az ukrán államfő attól tart, hogy Moszkva az amerikai tárgyalásokon félrevezeti Washingtont valódi szándékairól. Az orosz fél állítólag a Donyecki terület egyes, jelenleg nem teljesen ellenőrzött részeinek feladását követeli Kijevtől egy tűzszüneti megállapodás részeként, amit Ukrajna határozottan elutasít.

Bár az ukrán hadsereg tagadja, hogy az oroszok új állásokat foglaltak volna el, a DeepState szerint az elmúlt öt napban mintegy 15 kilométert nyomultak előre egy szűk frontszakaszon, miközben a felső vezetés rendszeresen kisebbíti a helyzet súlyosságát. Az Institute for the Study of War úgy véli: bár korai lenne hadműveleti szintű áttörésről beszélni, az orosz erők a következő napokban várhatóan erre törekednek majd.

Az előretörés veszélyezteti az ukrán logisztikai útvonalakat, és több kulcsfontosságú védelmi várost is bekerítés fenyeget. Az ukrán vezérkar hétfőn közölte: erősítést küldenek a térségbe.

Bohdan Krotevics, az ukrán Nemzeti Gárda volt alezredese a közösségi médiában „katasztrofálisnak” nevezte a helyzetet. Szerinte a fronton szétszórt egységek, a világos stratégia hiánya és a valós helyzetet elfedő jelentések mind hozzájárultak a válsághoz – ilyen bírálatok az elmúlt hónapokban egyre gyakrabban hangzanak el ukrán katonáktól és önkéntesektől.

Borítókép: Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)