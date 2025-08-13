polgármesterKovács GergelyHegyvidéki ékszerdobozokönkormányzat

Kilenc lakást ad el a kutyapártos kerület

A rendkívül leromlott állapotú ingatlanok ára jellemzően 1 és 1,5 millió forint között van, azonban a beköltözésre esélye sincs a leendő tulajdonosnak.

Gábor Márton
2025. 08. 13. 13:08
Kutyapárt, önálló indulás, magyar péter
 Hegyvidéki ékszerdobozok – kiváló befektetési lehetőségek – ezzel a felütéssel hirdetett meg kilenc ingatlant a XII. kerületi önkormányzat. 

Hegyvidék – Polgármesteri hivatal (Forrás: Facebook)

Az erről szóló Facebook-bejegyzésben azt írják, 

Eladó 9 db karakteres lakás a XII. kerület szívében. Azoknak ajánljuk, akik: látnak szépséget a szocialista mozaikcsempében, nem riadnak meg a kihívásoktól, kiváló befektetési lehetőséget keresnek.

A rendkívül leromlott állapotú ingatlanok ára jellemzően 1 és 1,5 millió forint között van, azonban a beköltözésre esélye sincs a leendő tulajdonosnak, ahhoz teljes felújításra van szükség. 

A kerületi ingatlanok eladása a helyi önkormányzati kampány egyik legfontosabb témája volt. 

A kerület polgármestere, a kutyapártos Kovács Gergely rendszeresen bírálta a kerület vezetését a lakóparkok, a műemlékvédelem és többek között az ingatlaneladások miatt. 

Mint a kampányban fogalmaztak, az önkormányzati ingatlanokat nem eladni kellene, hanem hasznosítani. Ha pedig mégis úgy látják majd, hogy valamit értékesíteni kell, mert az önkormányzat nem tud mit kezdeni vele, akkor azt normálisan meg kell hirdetni.

Borítókép: Kovács Gergely, a XII. kerület polgármestere (Forrás: Facebook)

Bayer Zsolt
idezojelekEphialtész

Az árulás új fordítása

Bayer Zsolt avatarja

Sok szót ne vesztegessünk rá, de egy keveset azért igen.

