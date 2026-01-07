európai unióbanukrajnatisza pártorbán viktormigránsfőváros

Saját választóival sem törődik a baloldal

A Tisza Párt része a baloldali kormányzásnak. Asszisztált Budapest csődjéhez, és közben Brüsszelben megszavazta a migrációs paktum felgyorsítását – hangsúlyozta a fővárosi Fidesz jelöltállító gyűlésén Orbán Viktor.

Magyar Nemzet
2026. 01. 07. 9:32
Fotó: Hatlaczki Balázs
A baloldal prioritási listáján a budapestiek csak a migránsok és Ukrajna után következnek  – erről beszélt tegnap a kormányfő. Orbán Viktor leszögezte: a budapestiek számíthatnak rájuk, nem árulják el őket, amit vállalnak, azt teljesítik. 

Orbán Viktor a videóhoz azt írta: „Egyre többen vagyunk. Én már látom a jeleket.”
Fotó: AFP

A miniszterelnök kijelentette, a fővárosban jelenleg

gazdasági teljesítmény helyett ideológiai hadviselés zajlik. Baloldali propagandára legalább húsz nemzetközi NGO-n keresztül érkezett pénz, hogy támogassák a kormányellenes erők munkáját.

A Tisza Párt pedig az elmúlt másfél évben is asszisztált ahhoz, hogy csődbe kerüljön a fővárosi önkormányzat, az Európai Unióban pedig minden, a fővárost vezető párt megszavazta a migráns- és háborúpárti javaslatokat. 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

