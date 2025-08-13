idezojelek
Bayer Zsolt blogja

Az árulás új fordítása

Sok szót ne vesztegessünk rá, de egy keveset azért igen.

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
Cikk kép: undefined
EphialtészHegedűs IstvánHargitaiáruló 2025. 08. 13. 11:43

Sok szót ne vesztegessünk rá, de egy keveset azért igen. Van ez a Hargitai Miklós a Népszavánál, na, ez aztán különleges anyagból van gyúrva, nagy szerencse, hogy ez az anyag nagyon könnyen pótolható, szinte bárhol és azonnal rendelkezésre áll, úgyhogy, ha a Hargitai elesik és letörik belőle egy darab, azonnal lehet restaurálni.

Hargitai, a különleges anyagból gyúrt népszavás cikket írt, vezért, s abban így fogalmazott:

„[…] ha 15 évnyi kétharmados kormányzás után a kormányerők legerősebb vádja az ellenfélről az, hogy voltaképpen fideszes – ezt mondja Orbán: »minden egyes beszédemen az első sorban ült, sőt ragaszkodott, hogy ott üljön, ott tapsolt, csápolt« –, és ezt visszhangozzák az outsourcolt kampányfelületek napok óta, nagyjából egy szólamban –, azt nehéz máshogy lefordítani: »ugyanolyan ócska, mint mi«.”

 Rendkívül érdekes megközelítés. Ezek szerint a mindenkori árulókkal az a baj, hogy pont olyanok, mint akiket elárultak. Tehát ha valaki rámutatott Ephialtészra, s mondá, „te ott, Ephiáltész, élj örökké!”, miképpen tette ezt Leonidász, akkor eddig rosszul tudtunk mindent, ugyanis eddig azt hittük, ez annyit jelent, te ott, Ephialtész egy nyomorult áruló vagy, a legalja, legszemetebb ember, és árulásod miatt mi most mind meghalunk, a te büntetésed pedig legyen az, hogy örökké élj, együtt ezzel a tudattal s együtt árulásod következményeivel.

Nem ezt akarta mondani Leonidász. Hanem azt, hogy te ott, Ephialtész, pont olyan vagy, mint én, mint mi.

Legalábbis ez Hargitai megfejtése, „fordítása”, ami érthető, ha figyelembe vesszük, miből gyúrták Hargitait.

S ugyanez a helyzet például Hegedűs hadnaggyal.

Dobó István így szól a bitó alatt álló Hegedűshöz – aki megpróbálta a várba vezetni az ellenséget –: „Hegedűs István, esküdet megszegted, hazádat elárultad, büntetésed halál.”

Nos, eddig azt gondoltuk, Dobó itt ítéletet mond egy gyáva, szemét gazember felett, de rosszul gondoltuk. Dobó itt ugyanis mindössze annyit közöl Hegedűssel, hogy Hegedűs István, te éppen olyan vagy, mint mi, és tulajdonképpen bennünket kellene felakasztani.

Legalábbis ez Hargitai megfejtése, s ezt a megfejtést egyedül az anyag teszi érthetővé, amelyből Hargitait gyúrták.

Persze mindez nem jelenti azt, hogy Magyar Pétert – ugyanabból gyúrták, mint Hargitait! – ephialtészi vagy hegedűsi „magasságokba” kívánom emelni. Szó sincs erről. Ez az alak azoknál is alávalóbb és gyávább.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ezért szereti Hargitai.

Meg hát azért, mert ugyanabból a különleges anyagból gyúrták őket.

Szagról megismerik egymást. Ezek mind.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekOrbán Viktor

A választás tétje a béke, a nyugalom

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekjólét

Svájc, a kiszámított harmónia

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekBrüsszel

Hallott már ön Ursula Albrechtről?

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekwoke culture

Vége a szivárványos karszalagoknak Angliában

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Munkatársunktól
idezojelekOrbán Viktor

Üzent Orbán Viktor, Zelenszkij megint támad

Munkatársunktól avatarja

A miniszterelnök kijelentette, harcolnunk kell az ellen, hogy egy bábkormány vezesse Magyarországot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu