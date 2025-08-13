Veszélyben a visszavágó? Gombás fertőzés tört ki Győrben a Konferencialiga-meccs előtt

A múlt heti, idegenbeli 2-1-es vereség után az ETO FC csütörtökön 19.00-tól hazai pályán, Győrben vívhatja ki a továbbjutást a labdarúgó Konferencialiga harmadik selejtezőkörének visszavágóján a Csongvai Áront foglalkoztató svéd AIK Stockholm ellen. Az ETO Parkban sorra kerülő találkozón azonban nem olyan minőségű lesz a pálya, mint azt a magyar csapatnál szerették volna.

Az ETO FC Győrben 2-1-es hátrányból fogadja a svéd AIK-t (Fotó: TT News Agency/Christine Olsson)

Gombás fertőzés Győrben az ETO–AIK Konferencialiga-meccs előtt

– Az elmúlt hetekben nagy mértékű gombás fertőzés sújtja az ETO Stadion gyepét, mely mostanra sajnálatos módon komoly károkat okozott a mérkőzésre kijelölt játéktérben.

Bár minden tőlünk telhető beavatkozást megtett a klub, a fű állapota a megszokottnál jóval rosszabb lesz a találkozó napján

– írta a győri klub a hivatalos közleményében. – Az ETO FC ezzel párhuzamosan elkezdi a gyepszőnyeg cseréjét érintő előkészítő munkákat, hiszen a teljes klub és a szurkolók érdeke is egy XXI. századi, a játék minőségét pozitív értelemben befolyásoló borítás kialakítása. A kialakult körülmény a csütörtöki mérkőzésen mindkét csapatot egyformán érinti, és mindent megteszünk, hogy a nagy érdeklődéssel kísért meccs biztonságosan és szabályosan lejátszható legyen. Kérjük szurkolóink megértését és támogatását, ebben a helyzetben még inkább szükség lesz a lelátóról érkező pluszerőre.

A Győr az NB I-ben a Paks (3-3), az Újpest (1-1) és a Zalaegerszeg (1-1) ellen egyaránt döntetlent ért el, ezzel Borbély Balázs vezetőedző együttese a kilencedik helyen áll a tabellán. A svéd rivális a legutóbbi három bajnokija közül szintén egyet sem nyert meg, csupán két döntetlennel szerzett pontokat.

Az ETO és az AIK párharcának továbbjutója a skót Dundee United és az osztrák Rapid Wien párharcának győztesével találkozik a Konferencialiga-selejtező rájátszásában, amelynek tétje már a 36 csapatos főtáblára jutás. A Bolla Bendegúzt foglalkoztató Rapid múlt héten hazai pályán 2-2-es döntetlent ért el Keresztes Krisztián csapata ellen.