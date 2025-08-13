KonferencialigaAIK StockholmETO StadionETO FC Győrgombás fertőzés

Veszélyben a visszavágó? Gombás fertőzés tört ki Győrben a Konferencialiga-meccs előtt

Hivatalos közleményt adott ki a győri labdarúgócsapat szerda délelőtt. Az ETO FC a svéd AIK elleni Konferencialiga-selejtező visszavágója előtt a stadion pályájának rossz állapotáról számolt be.

Magyar Nemzet
2025. 08. 13. 10:33
Samuel Petras (k) a Győr kapusa gólt kap a labdarúgó Fizz Liga 2. fordulójában játszott ETO FC–Újpest FC mérkőzésen a győri ETO Stadionban (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A múlt heti, idegenbeli 2-1-es vereség után az ETO FC csütörtökön 19.00-tól hazai pályán, Győrben vívhatja ki a továbbjutást a labdarúgó Konferencialiga harmadik selejtezőkörének visszavágóján a Csongvai Áront foglalkoztató svéd AIK Stockholm ellen. Az ETO Parkban sorra kerülő találkozón azonban nem olyan minőségű lesz a pálya, mint azt a magyar csapatnál szerették volna.

Az ETO FC Győrben 2-1-es hátrányból fogadja a svéd AIK-t
Az ETO FC Győrben 2-1-es hátrányból fogadja a svéd AIK-t (Fotó: TT News Agency/Christine Olsson)

Gombás fertőzés Győrben az ETO–AIK Konferencialiga-meccs előtt

– Az elmúlt hetekben nagy mértékű gombás fertőzés sújtja az ETO Stadion gyepét, mely mostanra sajnálatos módon komoly károkat okozott a mérkőzésre kijelölt játéktérben. 

Bár minden tőlünk telhető beavatkozást megtett a klub, a fű állapota a megszokottnál jóval rosszabb lesz a találkozó napján

– írta a győri klub a hivatalos közleményében. – Az ETO FC ezzel párhuzamosan elkezdi a gyepszőnyeg cseréjét érintő előkészítő munkákat, hiszen a teljes klub és a szurkolók érdeke is egy XXI. századi, a játék minőségét pozitív értelemben befolyásoló borítás kialakítása. A kialakult körülmény a csütörtöki mérkőzésen mindkét csapatot egyformán érinti, és mindent megteszünk, hogy a nagy érdeklődéssel kísért meccs biztonságosan és szabályosan lejátszható legyen. Kérjük szurkolóink megértését és támogatását, ebben a helyzetben még inkább szükség lesz a lelátóról érkező pluszerőre.

A Győr az NB I-ben a Paks (3-3), az Újpest (1-1) és a Zalaegerszeg (1-1) ellen egyaránt döntetlent ért el, ezzel Borbély Balázs vezetőedző együttese a kilencedik helyen áll a tabellán. A svéd rivális a legutóbbi három bajnokija közül szintén egyet sem nyert meg, csupán két döntetlennel szerzett pontokat.

Az ETO és az AIK párharcának továbbjutója a skót Dundee United és az osztrák Rapid Wien párharcának győztesével találkozik a Konferencialiga-selejtező rájátszásában, amelynek tétje már a 36 csapatos főtáblára jutás. A Bolla Bendegúzt foglalkoztató Rapid múlt héten hazai pályán 2-2-es döntetlent ért el Keresztes Krisztián csapata ellen.

A múlt heti odavágó összefoglalója:

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekEphialtész

Az árulás új fordítása

Bayer Zsolt avatarja

Sok szót ne vesztegessünk rá, de egy keveset azért igen.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu