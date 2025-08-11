AIKAnton Salétrosszurkolói rendbontásETO FC

Botrány a magyar csapata kupaellenfelének meccsén: sietett haza a rendőr?

A héten a Konferencialiga selejtezőjének harmadik fordulójában Magyarországon, az ETO FC otthonában lép pályára a svéd AIK, amely 2-1-es előnnyel érkezik Győrbe. A stockholmiak hétvégi bajnokija viszont botrányba fulladt: szurkolói rendbontás miatt fél órán át állt a játék az AIK és a Djurgarden rangadóján. Anton Salétros, az AIK magyar származású csapatkapitánya saját drukkerei lelkére beszélt.

Magyar Nemzet
2025. 08. 11. 7:25
Az AIK 2-1-es előnnyel érkezik a héten az ETO FC otthonában, a Djurgarden elleni vasárnapi bajnokija viszont nem alakult simán Fotó: TT News Agency via AFP/Christine Olsson
Bár 0-0-t játszott a Djurgarden ellen, mégis eseménydús derbivel hangolt az AIK az ETO FC elleni Kl-selejtező e heti visszavágójára. A stockholmi derbit a második félidő legelején szurkolói rendbontás miatt félbeszakította a játékvezető, s a beszámolók alapján a rendőrök nem is akarták engedni a folytatást. A két csapatkapitány, a magyar származású Anton Salétros (AIK), illetve Marcus Danielson (Djurgarden) egyaránt kiment saját együttese szurkolóihoz, végül fél óra szünet után folytatódhatott a játék.

Anton Salétros, az AIK magyar származású csapatkapitánya a szurkolók lelkére beszélt, végül befejeződhetett a Djurgarden elleni bajnoki
Anton Salétros, az AIK magyar származású csapatkapitánya a szurkolók lelkére beszélt, végül befejeződhetett a Djurgarden elleni bajnoki (Fotó: TT News Agency via AFP/Pär Bäckström)

John Guidetti, a Djurgarden rutinos játékosa egyáltalán nem értette, hogy mi volt a probléma a szurkolói tűzijátékkal.

A rendőr biztosan sietett volna haza a feleségéhez. Szerintem csodálatos volt, az ilyen meccsektől lesz libabőrös az ember

– mondta Guidetti.

Mit mondott az AIK magyar származású játékosa?

Anton Salétros, az AIK magyar származású csapatkapitánya is megerősítette, hogy a rendőrség a derbi végleges félbeszakítása mellett volt – a rendőrség egyébként nem kommentálta az esetet.

– Nem gondolták, hogy a megbeszélésünk eredményre vezetett, ezért álltunk elő a javaslattal, hogy kimegyünk a szurkolókhoz elmondani, hogy bármi történik még, akkor véget vetnek a meccsnek – mondta Salétros, aki szintén túlzónak érezte a fél órás megszakítást.

Mi okozta a botrányt az AIK és a Djurgarden derbijén?

A második félidő kezdetén a játékosokat fogadó szurkolói tűzijáték előtt műanyag pohár is repült a pályára, így előbbi már a második rendbontásnak számított, amiért a szabályok értelmében félbe kellett szakítani a találkozót.

Salétros azt is elárulta, hogy a hosszú szünet nem tett jót a meccsnek, szerinte mindkét csapat kizökkent.

Az AIK-hoz hasonlóan az ETO FC is döntetlennel hangolt a két csapat csütörtöki Kl-visszavágójára, amelyet a svédek 2-1-es előnyből várnak.

 

