UEFAKonferencialigagyőrAIK StockholmETO FC

Elutasította az UEFA az ETO kupaellenfele, a svéd AIK kérését a visszavágó előtt

A labdarúgó Konferencialiga selejtezőjének 3. fordulójában az ETO FC csütörtökön 19 órakor fogadja az AIK Stockolm gárdáját. Az első meccset a svédek 2-1-re nyerték meg. Az AIK és az ETO is szerette volna, ha a győri stadionban állóhelyekre is értékesítenének belépőket, de az UEFA elutasított a kérést.

2025. 08. 12. 13:16
Az AIK egygólos előnyből várja a visszavágót Forrás: TT News Agency
Az AIK Stockholm nagy szurkolótáborral rendelkezik, a párharc első felvonásán több mint 17 ezren látták a helyszínen, és sok svéd drukker szeretett volna eljönni a győri visszavágóra is. Az ETO Park keleti lelátójára azonban csak 450 jegyet kaptak, és a klub tájékoztatása szerint ezeket tíz perc alatt elkapkodták az élelmes drukkerek. A stadion befogadóképessége 7500 fő, a kapacitás öt százaléka, azaz 375 jegy járt volna a svédeknek, akik így még jól is jártak, hogy 450-et kaptak…

Az első meccsen az AIK bosnyák légiósa, Dino Besirovic bevette az ETO kapuját
Az első meccsen az AIK bosnyák légiósa, Dino Besirovic bevette az ETO kapuját Forrás: Getty Images

Ám kiderült, hogy többi mint 400 olyan AIK-drukker is lefoglalta a győri útját, akiknek nem jutott belépő.

„Az AIK Fotboll megérti hűséges szurkolóink csalódottságát, akiknek nincsenek jegyeik a fontos magyarországi visszavágóra. Biztosítjuk önöket,  intenzíven dolgozunk azon, hogy megoldást találjunk szurkolóink számára a mérkőzésre való bejutáshoz. Ám az UEFA és a helyi szabályozások az irányadók. Így sajnos nincs garancia arra, hogy a helyzet megoldódik. Szeretnénk azt is hangsúlyozni, hogy az ETO FC jó együttműködést mutatott, és osztozik a helyzettel kapcsolatos aggodalmainkban” – tudatta honlapján múlt pénteken az AIK.

Tegnap a klub aztán arról tájékoztatott, az UEFA elutasította a klub kérelmét, hogy a vendégszektorban a győriek állóhelyeket biztosíthassanak nekik. „Az UEFA a Stadion Infrastruktúra Szabályzat 18.03. cikkére hivatkozik, amely egyértelműen tiltja az állóhelyek létesítését a 3. kategóriába sorolt stadionokban, amely szint a torna ezen szakaszához szükséges” – áll az AIK honlapján.

Válaszában az UEFA megértését fejezi ki az AIK szurkolóinak nagy érdeklődése miatt, de mivel Magyarország nem vesz részt az UEFA állandó létesítmények megfigyelői programjában, a szabályok alól nem lehet kivételt tenni.

Az ETO még kétszáz  jegyet biztosít az AIK-nak

Ugyanakkor új helyzet, hogy az AIK  jogosult lett 200 darab jegyre az 1-es kategóriában a nyugati lelátón. Ezeket a jegyeket elsősorban a klub partnerei, másodsorban pedig a bérletesek számára tartják fenn. Az AIK körülbelül 50 partnerrel lesz jelen a klub üzleti hálózatából. A fennmaradó körülbelül 150 jegyet azok közül a szurkolók közül sorsolják ki, akik korábban jelezték, hogy utaznak, de még nem rendelkeznek belépővel.

Az első találkozó összefoglalója:

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

