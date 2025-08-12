Elutasította az UEFA az ETO kupaellenfele, a svéd AIK kérését a visszavágó előtt

Az AIK Stockholm nagy szurkolótáborral rendelkezik, a párharc első felvonásán több mint 17 ezren látták a helyszínen, és sok svéd drukker szeretett volna eljönni a győri visszavágóra is. Az ETO Park keleti lelátójára azonban csak 450 jegyet kaptak, és a klub tájékoztatása szerint ezeket tíz perc alatt elkapkodták az élelmes drukkerek. A stadion befogadóképessége 7500 fő, a kapacitás öt százaléka, azaz 375 jegy járt volna a svédeknek, akik így még jól is jártak, hogy 450-et kaptak…

Az első meccsen az AIK bosnyák légiósa, Dino Besirovic bevette az ETO kapuját Forrás: Getty Images

Ám kiderült, hogy többi mint 400 olyan AIK-drukker is lefoglalta a győri útját, akiknek nem jutott belépő.

„Az AIK Fotboll megérti hűséges szurkolóink csalódottságát, akiknek nincsenek jegyeik a fontos magyarországi visszavágóra. Biztosítjuk önöket, intenzíven dolgozunk azon, hogy megoldást találjunk szurkolóink számára a mérkőzésre való bejutáshoz. Ám az UEFA és a helyi szabályozások az irányadók. Így sajnos nincs garancia arra, hogy a helyzet megoldódik. Szeretnénk azt is hangsúlyozni, hogy az ETO FC jó együttműködést mutatott, és osztozik a helyzettel kapcsolatos aggodalmainkban” – tudatta honlapján múlt pénteken az AIK.

Tegnap a klub aztán arról tájékoztatott, az UEFA elutasította a klub kérelmét, hogy a vendégszektorban a győriek állóhelyeket biztosíthassanak nekik. „Az UEFA a Stadion Infrastruktúra Szabályzat 18.03. cikkére hivatkozik, amely egyértelműen tiltja az állóhelyek létesítését a 3. kategóriába sorolt stadionokban, amely szint a torna ezen szakaszához szükséges” – áll az AIK honlapján.