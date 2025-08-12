Rendkívüli

Orbán Viktor: Adjunk esélyt a békének

LiverpoolArne SlotCommunity ShieldKerkez MilosSzoboszlai Dominik

Arne Slot kemény kritikát kapott a Liverpool korábbi edzőjétől, Kerkez Milos is szóba került

A Liverpool labdarúgócsapatának nem indult jól az idény, miután a Community Shielden 2-2-es döntetlent követően büntetőkkel veszített a Crystal Palace ellen a Wembley-ben. Szoboszlai Dominik és Cody Gakpo belőtte, Mohamed Szalah, Alexis Mac Allister és Harvey Elliott azonban hibázott a tizenegyeseknél. A Liverpool korábbi edzője, a dán Thomas Grönnemark, aki nem olyan régen öt éven át a bedobásokért felelt, más problémára is felhívta a figyelmet.

Magyar Nemzet
2025. 08. 12. 8:58
Kerkez Milos éppen bedobáshoz készül a Wembley-ben (Fotó: Anadolu/Yunis Dalgic)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy volt liverpooli szakember, Thomas Grönnemark, aki 2018 és 2023 között a klub kijelölt bedobásspecialistájaként dolgozott, a közösségi médiában hívta fel a figyelmet egy szerinte komoly problémára a Vörösöknél. A dán szakember úgy véli, hogy a 2025/26-os idényben a bedobások gondot okoznak majd Arne Slot csapatának – szúrta ki a liverpooli Rousing The Kop portál, amely a nevében viseli, hogy a célja az immár három magyart (Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos, Pécsi Ármin) foglalkoztató Liverpool szurkolótáborát feltüzelni.

Kerkez Milos az érkezése után rögtön beverekedte magát a Liverpool kezdőcsapatába
Kerkez Milos az érkezése után rögtön beverekedte magát a Liverpool kezdőcsapatába (Fotó: Anadolu/Yunus Dalgic)

Grönnemark bejegyzésében hangsúlyozta: a Liverpool az angol Szuperkupáért játszott meccsen több területen is küszködött a bedobások terén. A játékosok gyakran kerültek nagy nyomás alatti bedobáshelyzetbe, sokszor túl sokáig tartott, míg elvégezték a bedobást, és a hosszú bedobások sem bizonyultak kellően hatékonynak.

A bedobások talán apróságnak tűnhetnek a futball világában, de valójában kulcsfontosságú szerepet játszhatnak a labdabirtoklásban és a támadások felépítésében. A Liverpool korábban éppen Grönnemark munkássága révén vált ezen a területen kiemelkedővé, ami hozzájárult a csapat sikeréhez is. Azóta, hogy a szakember távozott, a klub ezen a területen láthatóan visszaesett. A Community Shielden mutatott teljesítmény pedig újra rávilágított arra, hogy egy jól szervezett bedobástaktika mennyire sokat számíthat. A liverpooli portál rámutat arra, hogy a kritika nem új.

Pedig a Liverpool gyakorolja a hosszú bedobásokat…

Már eddig is kritizálták a Vörösöket a gyenge hosszú bedobások miatt, pedig ezeket nem hanyagolják el az edzéseken. 

Kerkez Milos, Ryan Gravenberch és Endo Vataru is látható volt, amint az ázsiai előszezon-túra során gyakorolták a hosszú bedobásokat, és a japán légiós a legjobb ebben – legalábbis Lewis Steele újságíró szerint.

Arne Slotnak és csapatának még nyilvánvalóan sok munkája van ezen a téren, de ha megoldják a problémát, akkor újra nagyon hatékony fegyverük lehet. Megvan hozzá a  megfelelő játékosállományuk, hogy működjön, és akár bedobás után fejesből is gólt szerezhessenek, vagyis a bedobás éppoly veszélyes lehet, mint egy szöglet – szögezi le a Rousing The Kop.

A kérdés az, Arne Slot felismeri-e a helyzet súlyát, és tesz-e lépéseket a javítás érdekében. Lehetséges megoldásként felmerülhet Grönnemark visszahívása vagy egy másik bedobás-specialista alkalmazása, hogy a Liverpool ne veszítsen előnyt egy olyan játékelemben, amely a modern futballban is döntő tényező lehet. Bár a szezon még hosszú, az ilyen apró részletek idővel komoly különbséget jelenthetnek a bajnoki címért folyó versenyben.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekEurópai Unió

Hadijelentés a migrációs frontról

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Az illegális migrációt illetően akadnak már biztató jelek Nyugat-Európában.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu