Arne Slot kemény kritikát kapott a Liverpool korábbi edzőjétől, Kerkez Milos is szóba került

Egy volt liverpooli szakember, Thomas Grönnemark, aki 2018 és 2023 között a klub kijelölt bedobásspecialistájaként dolgozott, a közösségi médiában hívta fel a figyelmet egy szerinte komoly problémára a Vörösöknél. A dán szakember úgy véli, hogy a 2025/26-os idényben a bedobások gondot okoznak majd Arne Slot csapatának – szúrta ki a liverpooli Rousing The Kop portál, amely a nevében viseli, hogy a célja az immár három magyart (Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos, Pécsi Ármin) foglalkoztató Liverpool szurkolótáborát feltüzelni.

Kerkez Milos az érkezése után rögtön beverekedte magát a Liverpool kezdőcsapatába (Fotó: Anadolu/Yunus Dalgic)

Grönnemark bejegyzésében hangsúlyozta: a Liverpool az angol Szuperkupáért játszott meccsen több területen is küszködött a bedobások terén. A játékosok gyakran kerültek nagy nyomás alatti bedobáshelyzetbe, sokszor túl sokáig tartott, míg elvégezték a bedobást, és a hosszú bedobások sem bizonyultak kellően hatékonynak.

The Throw-ins will be a big problem for Liverpool FC in the 2025/26 season…



Liverpool didn’t take title today, and they also had challenges with their throw-ins in the following areas:



POSSESSION

Liverpool had a bad statistic with 33,3% on their throw-ins under pressure in… pic.twitter.com/nK5XshaUzJ — Thomas Gronnemark (@ThomasThrowin) August 10, 2025

A bedobások talán apróságnak tűnhetnek a futball világában, de valójában kulcsfontosságú szerepet játszhatnak a labdabirtoklásban és a támadások felépítésében. A Liverpool korábban éppen Grönnemark munkássága révén vált ezen a területen kiemelkedővé, ami hozzájárult a csapat sikeréhez is. Azóta, hogy a szakember távozott, a klub ezen a területen láthatóan visszaesett. A Community Shielden mutatott teljesítmény pedig újra rávilágított arra, hogy egy jól szervezett bedobástaktika mennyire sokat számíthat. A liverpooli portál rámutat arra, hogy a kritika nem új.

Pedig a Liverpool gyakorolja a hosszú bedobásokat…

Már eddig is kritizálták a Vörösöket a gyenge hosszú bedobások miatt, pedig ezeket nem hanyagolják el az edzéseken.

Kerkez Milos, Ryan Gravenberch és Endo Vataru is látható volt, amint az ázsiai előszezon-túra során gyakorolták a hosszú bedobásokat, és a japán légiós a legjobb ebben – legalábbis Lewis Steele újságíró szerint.

Arne Slotnak és csapatának még nyilvánvalóan sok munkája van ezen a téren, de ha megoldják a problémát, akkor újra nagyon hatékony fegyverük lehet. Megvan hozzá a megfelelő játékosállományuk, hogy működjön, és akár bedobás után fejesből is gólt szerezhessenek, vagyis a bedobás éppoly veszélyes lehet, mint egy szöglet – szögezi le a Rousing The Kop.