Liverpool FCESPNKerkez MilosSzoboszlai DominikPremier League

Szoboszlai a liga rekordere, de Kerkez is a Premier League legjobbjai közé került

Pénteken kezdődik az angol labdarúgó-bajnokság 2025–26-os idénye. A Premier League rajtja előtt az ESPN szakoldal kihirdetett egy 50-es toplistát, amelyen a Liverpool két magyar játékosa, Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is szerepel. Utóbbi ráadásul egy mutatóban rekordernek számít a teljes angol ligában.

Magyar Nemzet
2025. 08. 13. 10:06
Kerkez Milos (balra) és Szoboszlai Dominik a magyar válogatott után a Liverpoolban is csapattársak lettek (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szoboszlai Dominik mellé a nyáron további két magyar futballista is csatlakozott az angol bajnok Liverpool csapatában: Pécsi Ármin és Kerkez Milos is a Vörösök játékosa lett. A magyar válogatott balhátvéd a Bournemouth együttesétől érkezett, és a Community Shieldet elveszítő Pool éppen ezzel a csapattal kezdi meg a Premier League új idényét pénteken. Az angol bajnokság startja előtt az ESPN megosztott egy 50-es toplistát, amelyen Szoboszlai és Kerkez is szerepel.

Szoboszlai Dominik mellett Kerkez Milos és további hét Liverpool-futballista szerepel az ESPN Premier League-játékosokat felvonultató toplistáján
Szoboszlai Dominik mellett Kerkez Milos (a képen) és további hét Liverpool-futballista szerepel az ESPN Premier League-játékosokat felvonultató toplistáján (Fotó: AFP/Oli Scarff)

Kerkez Milos is a Premier League legjobbjai között

Kerkez a 49. helyen, Antonee Robinsonnal holtversenyben szerepel a rangsorban. 

Az ESPN szerint fiatal (21 éves) kora, sebessége és állóképessége miatt óriási fejlődési potenciál rejlik benne.

Már most kiemelkedő fizikális paraméterekkel rendelkezik, és ha gyorsan beilleszkedik, hosszú távon is meghatározó lehet a Liverpool védelmében – idézte az Origó a szakportál véleményét.

Szoboszlai Dominik rekorder labdás előretörésben

A magyar válogatott csapatkapitánya a rangsor 26. helyét foglalja el, az ESPN pedig kiemelte, hogy a legutóbbi idényben Szoboszlai 40-szer törte át labdacipeléssel az ellenfél védelmi vonalát, ami Bukayo Sakával holtversenyben rekordot jelentett. Továbbá a magyar középpályás 221 olyan passzt kapott, amely átlépte az ellenfél támadósorát, ami szintén csúcs, ráadásul – szélsőket is már-már megszégyenítő módon – 50-nel több, mint bárki más esetén. 

A Liverpool játékosai közül Ryan Gravenberch (23.), Alisson Becker (22.), Ibrahima Konaté (18.), Alexis Mac Allister (16.), Florian Wirtz (15.), Virgil van Dijk (6.) és Mohamed Szalah (1.) szerepel még az ESPN toplistáján,

amely nem csupán szubjektív benyomásokra, hanem a Michael Imburgio által kidolgozott Davies-modellre épült. Ez a módszer minden labdával végzett tevékenységet számszerűsít, és korrigál az életkor és a poszt sajátosságai, valamint a játékidő és a teljesítmény szerint, részben a támadóknak és a régóta a PL-ben szereplő játékosoknak kedvezve.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekszárszói szellem

Szárszónak sosincs vége

Faggyas Sándor avatarja

A tettekre serkentő hit erősítése örök kihívás és küldetés.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu