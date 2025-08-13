Szoboszlai a liga rekordere, de Kerkez is a Premier League legjobbjai közé került

Szoboszlai Dominik mellé a nyáron további két magyar futballista is csatlakozott az angol bajnok Liverpool csapatában: Pécsi Ármin és Kerkez Milos is a Vörösök játékosa lett. A magyar válogatott balhátvéd a Bournemouth együttesétől érkezett, és a Community Shieldet elveszítő Pool éppen ezzel a csapattal kezdi meg a Premier League új idényét pénteken. Az angol bajnokság startja előtt az ESPN megosztott egy 50-es toplistát, amelyen Szoboszlai és Kerkez is szerepel.

Szoboszlai Dominik mellett Kerkez Milos (a képen) és további hét Liverpool-futballista szerepel az ESPN Premier League-játékosokat felvonultató toplistáján (Fotó: AFP/Oli Scarff)

Kerkez Milos is a Premier League legjobbjai között

Kerkez a 49. helyen, Antonee Robinsonnal holtversenyben szerepel a rangsorban.

Az ESPN szerint fiatal (21 éves) kora, sebessége és állóképessége miatt óriási fejlődési potenciál rejlik benne.

Már most kiemelkedő fizikális paraméterekkel rendelkezik, és ha gyorsan beilleszkedik, hosszú távon is meghatározó lehet a Liverpool védelmében – idézte az Origó a szakportál véleményét.

Szoboszlai Dominik rekorder labdás előretörésben

A magyar válogatott csapatkapitánya a rangsor 26. helyét foglalja el, az ESPN pedig kiemelte, hogy a legutóbbi idényben Szoboszlai 40-szer törte át labdacipeléssel az ellenfél védelmi vonalát, ami Bukayo Sakával holtversenyben rekordot jelentett. Továbbá a magyar középpályás 221 olyan passzt kapott, amely átlépte az ellenfél támadósorát, ami szintén csúcs, ráadásul – szélsőket is már-már megszégyenítő módon – 50-nel több, mint bárki más esetén.

A Liverpool játékosai közül Ryan Gravenberch (23.), Alisson Becker (22.), Ibrahima Konaté (18.), Alexis Mac Allister (16.), Florian Wirtz (15.), Virgil van Dijk (6.) és Mohamed Szalah (1.) szerepel még az ESPN toplistáján,

amely nem csupán szubjektív benyomásokra, hanem a Michael Imburgio által kidolgozott Davies-modellre épült. Ez a módszer minden labdával végzett tevékenységet számszerűsít, és korrigál az életkor és a poszt sajátosságai, valamint a játékidő és a teljesítmény szerint, részben a támadóknak és a régóta a PL-ben szereplő játékosoknak kedvezve.