NgumohaLiverpoolChelsea

Kitiltotta a liverpooliakat, csak így tudja megállítani a bajnokot a Chelsea

Tavaly nyáron nagy felbolydulást váltott ki Londonban, hogy a Liverpool ingyen elvitte a Chelsea-től az óriási tehetségnek kikiáltott szélsőjét. Most pedig már a riválisok szurkolói is a Kékeket cukkolják, mert a hónap végén a 17. születésnapját ünneplő Rio Ngumoha a felkészülési időszakban a nagyok mellett cselekkel és látványos gólokkal bizonyította, hogy a fejlődése töretlen. A Liverpool menedzsere, Arne Slot óvatosan méri a dicséretet, miközben a Vörösök azon dolgoznak, hogy magukhoz láncolják a fiatal csillagot. A Chelsea pedig azon, hogy többé ne fordulhasson elő hasonló eset.

Calderon Dubai Viktória
2025. 08. 13. 5:12
Rio Ngumoha két gólt szerzett a Liverpool felkészülési meccsein Fotó: AFP/Darren Staples
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy éve ilyenkor még más idők jártak Liverpoolban. Szó sem volt költekezésről, a szurkolók epekedve várták, hogy a klub új szerzeményekről tegyen bejelentést – mindhiába. A Vörösök akkor csak az átigazolási időszak lezárulta előtt mutatták be Federico Chiesát, akiről már akkor is sejteni lehetett, hogy a kispadra érkezik. Nem kárpótolta a drukkereket az sem, hogy a remélt sztárok helyett a 16. születésnapját éppen akkoriban ünneplő Rio Ngumoha otthagyta a Chelsea akadémiáját a Liverpool kedvéért.

A Liverpool csodagyereke, Rio Ngumoha a felnőttek között is megmutatta, mire képes
A Liverpool csodagyereke, Rio Ngumoha a felnőttek között is megmutatta, mire képes Fotó: AFP/Darren Staples

Ngumoha csillogott a felkészülési időszakban

Persze hatalmas tehetségnek tartották a nigériai szülők gyermekeként Londonban született fiút, de nem egyszer fordult elő, hogy a jövő Lionel Messijének, Cristiano Ronaldójának vagy éppen Peléjének kikiáltott reménység csak a fiatalok között csillog, a felnőttek között aztán nem képes ugyanerre. Ngumoháról még természetesen korai lenne ilyesmit, esetleg az ellenkezőjét állítani, mindenesetre 

a fiatal szélső e nyáron az előszezonban még a csillagászati összegért érkezett sztárokat is elhomályosította. Míg mások szenvedtek a rossz minőségű gyepen, ő a cseleivel őrületbe kergette a Yokohama védőit, az Athletic Bilbao ellen két perc kellett neki, hogy egy remek egyéni akciót góllal fejezzen be. Ötből négy felkészülési mérkőzésen vetette őt be Arne Slot, és ezeken két gólig és ugyanennyi gólpasszig jutott. Ngumoha tétmeccsen eddig egyszer, januárban, az Accrington Stanley elleni 4-0 alkalmával kapott lehetőséget, 16 évesen és 135 naposan ő lett minden idők legfiatalabb Liverpool-játékosa az FA-kupában.

A most kezdődő idényben vélhetően ennél jóval több játékperc juthat neki, már csak Luis Díaz távozásának is köszönhetően, egy gólerős balszélsőre nagy szükség lesz. A szurkolók éppen ezért még véletlenül sem akarják kölcsönbe adni, hanem a felnőtt keretbe követelik őt, hogy a mérkőzések hajrájában amolyan csodacsereként akár ő nyerje meg a Liverpoolnak a mérkőzést. De nemcsak a drukkerek várnak sokat a 16 éves játékostól, hanem ő maga is.

Hiszek benne, hogy egyszer megkaphatom az Aranylabdát. Azt szeretném, hogy a valaha volt egyik legjobb futballistaként, legendaként emlékezzenek majd rám

fogalmazott egy interjúban Ngumoha, aki tehát mer nagyot álmodni, de nem rohan feléjük: – Nem akarok sietni, mert még fiatal vagyok. Ugyanakkor szeretném megmutatni az edzőnek, mire vagyok képes, és nem akarok túlságosan elkényelmesedni. Egyre nagyobb és jobb dolgokat akarok elérni – magamért és a klubért is.

Nyoni és Ngumoha – a jövő Liverpooljának sztárjai?

Az nem kérdés, hogy Ngumoha felkeltette Slot figyelmét, a sajtóét pedig talán még inkább. A Liverpool menedzsere éppen ezért is óvatosan bánik a ranglétrán felfelé haladó, az angol u17-es válogatottban játszó fiatallal, a dicséretözön és a reflektorfény közepette igyekszik két lábbal a földön tartani a szélsőt. Ezért bár a Yokohama elleni mérkőzést követően róla szóltak a szalagcímek, s Slot is elismerte Ngumoha teljesítményét, de a vezetőedző nem akart átesni a ló túloldalára:

– Még csak két meccsen vagyunk túl az ázsiai túrán, és nem játszottunk Premier League-csapatok ellen, de figyelem őt az edzéseken és a mérkőzéseken, és ígéretes dolgokat látok. Viszont nagyon más három naponta a PL-ben és a Bajnokok Ligájában játszani. Most mindenképpen meggyőző a teljesítménye, és ha így folytatja, akkor nem a mai lesz az utolsó meccs, amikor játékperceket kap. De kiegyensúlyozottnak kell lennie, mindennap bizonyítania kell a gyepen.

Trey Nyonitól is sokat vár Arne Slot, a Liverpool menedzsere
Trey Nyonitól is sokat vár Arne Slot, a Liverpool menedzsere Fotó: GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Jacob Kupferman

Slot hozzátette:

– Rio újra megmutatta, mennyire tehetséges, és ez nagyon jó nekünk. Rengeteg kiváló játékosunk van, de amikor az akadémiáról érkeznek nagyszerű fiatalok, az mindig segítség, energiát adnak a csapatnak. Jó látni, amikor 16–18 éves játékosok hatással vannak egy meccs végkimenetelére. De ne felejtsük el, hogy voltak olyan pillanatok a meccsen, amikor inkább Maccával (Alexis Mac Allister – a szerk,) vagy Curtisszel (Jones) kellett volna összejátszania, ebből tanulhat. Persze ha tizenhat évesen ekkora hatással vagy a játékra, akkor mindenképp dicséretet érdemelsz – fogalmazott a Vörösök vezetőedzője, hozzátéve, hogy nem Ngumoha az egyetlen, aki brillírozott, a csereként beszállt, szintén szemtelenül fiatal, 18 éves Trey Nyonit is ki kell emelni.

Andy Robertson is hasonlóan látja a helyzetet: – Jó srác, és fantasztikus a hozzáállása, az pedig sokat ér, hogy olyanok veszik őt körül, mint Mo (Mohamed Szalah – a szerk.), aki rengeteget tud segíteni neki. Mindig próbálunk Rio és Trey mellett állni. Rendkívül fiatalok, de jó fiúk, és óriási jövő áll előttük. Látjuk, hogy meccsről meccsre fejlődnek, minél többet edzenek és játszanak velünk, annál jobbak lesznek – állapította meg a tapasztalt balhátvéd.

Londonban nem kérnek a liverpooliakból

Ngumohára a kéretlen kérők miatt is oda kell figyelnie a Liverpoolnak, amely éppen ezért a szigetországi lapok szerint a hónap végén az első profi szerződésére tesz ajánlatot a jövő nagy reménységének. A Chelsea-nél máig fogják a fejüket, hogy hagyták kicsúszni a kezükből a fiút, akiről John Terry már az elvesztésekor megmondta, hogy még nagyon sokra viheti.

A londoniak a nagy bevásárlások közepette számtalan játékost engedtek el, akikből később világsztárok lettek, elég Mohamed Szalah, Kevin de Bruyne vagy éppen Romelu Lukaku példáját említeni. Ngumoha a felkészülési időszakban nyújtott teljesítménye láttán a rivális szurkolók gyorsan felidézték ezeket az eseteket, és siettek a Kékek orra alá dörgölni. De úgy látszik, a Chelsea is tanult az esetből, legalábbis a Liverpooltól tart, mert angol lapértesülések szerint kitiltotta a Vörösök megfigyelőit az utánpótláscsapatai mérkőzéseiről...

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekszárszói szellem

Szárszónak sosincs vége

Faggyas Sándor avatarja

A tettekre serkentő hit erősítése örök kihívás és küldetés.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.