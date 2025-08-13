Kitiltotta a liverpooliakat, csak így tudja megállítani a bajnokot a Chelsea

Egy éve ilyenkor még más idők jártak Liverpoolban. Szó sem volt költekezésről, a szurkolók epekedve várták, hogy a klub új szerzeményekről tegyen bejelentést – mindhiába. A Vörösök akkor csak az átigazolási időszak lezárulta előtt mutatták be Federico Chiesát, akiről már akkor is sejteni lehetett, hogy a kispadra érkezik. Nem kárpótolta a drukkereket az sem, hogy a remélt sztárok helyett a 16. születésnapját éppen akkoriban ünneplő Rio Ngumoha otthagyta a Chelsea akadémiáját a Liverpool kedvéért.

A Liverpool csodagyereke, Rio Ngumoha a felnőttek között is megmutatta, mire képes Fotó: AFP/Darren Staples

Ngumoha csillogott a felkészülési időszakban

Persze hatalmas tehetségnek tartották a nigériai szülők gyermekeként Londonban született fiút, de nem egyszer fordult elő, hogy a jövő Lionel Messijének, Cristiano Ronaldójának vagy éppen Peléjének kikiáltott reménység csak a fiatalok között csillog, a felnőttek között aztán nem képes ugyanerre. Ngumoháról még természetesen korai lenne ilyesmit, esetleg az ellenkezőjét állítani, mindenesetre

a fiatal szélső e nyáron az előszezonban még a csillagászati összegért érkezett sztárokat is elhomályosította. Míg mások szenvedtek a rossz minőségű gyepen, ő a cseleivel őrületbe kergette a Yokohama védőit, az Athletic Bilbao ellen két perc kellett neki, hogy egy remek egyéni akciót góllal fejezzen be. Ötből négy felkészülési mérkőzésen vetette őt be Arne Slot, és ezeken két gólig és ugyanennyi gólpasszig jutott. Ngumoha tétmeccsen eddig egyszer, januárban, az Accrington Stanley elleni 4-0 alkalmával kapott lehetőséget, 16 évesen és 135 naposan ő lett minden idők legfiatalabb Liverpool-játékosa az FA-kupában.

A most kezdődő idényben vélhetően ennél jóval több játékperc juthat neki, már csak Luis Díaz távozásának is köszönhetően, egy gólerős balszélsőre nagy szükség lesz. A szurkolók éppen ezért még véletlenül sem akarják kölcsönbe adni, hanem a felnőtt keretbe követelik őt, hogy a mérkőzések hajrájában amolyan csodacsereként akár ő nyerje meg a Liverpoolnak a mérkőzést. De nemcsak a drukkerek várnak sokat a 16 éves játékostól, hanem ő maga is.

Hiszek benne, hogy egyszer megkaphatom az Aranylabdát. Azt szeretném, hogy a valaha volt egyik legjobb futballistaként, legendaként emlékezzenek majd rám

– fogalmazott egy interjúban Ngumoha, aki tehát mer nagyot álmodni, de nem rohan feléjük: – Nem akarok sietni, mert még fiatal vagyok. Ugyanakkor szeretném megmutatni az edzőnek, mire vagyok képes, és nem akarok túlságosan elkényelmesedni. Egyre nagyobb és jobb dolgokat akarok elérni – magamért és a klubért is.