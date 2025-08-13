hidegfrontzivatarzáporcsapadékhőség

Nem kegyelmez az időjárás még napokig, aztán jön a nagy fordulat

Megszólalt a meteorológiai szolgálat a továbbiakról.

Magyar Nemzet
2025. 08. 13. 13:12
illusztráció Fotó: Balogh Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A következő napokban egyre melegebb lesz, a hőség szombaton tetőzik – írja a közösségi oldalán a Hungaromet. 

Hozzáfűzik azonban, hogy vasárnap egy hidegfront érkezik, amely néhány fokos visszaesést hozhat. Megjegyzik ugyanakkor, végérvényesen még nem búcsúzunk a nyári időtől, ugyanis a jövő héten is marad a meleg.

Csapadék szempontjából sem valószínű lényeges változás. A vasárnapi hidegfront hozhat záporokat, zivatarokat kevés helyen, ettől függetlenül a belátható időszak a legtöbb helyen az átlagosnál szárazabb lesz.

