Nem kegyelmez az időjárás még napokig, aztán jön a nagy fordulat

Hozzáfűzik azonban, hogy vasárnap egy hidegfront érkezik, amely néhány fokos visszaesést hozhat. Megjegyzik ugyanakkor, végérvényesen még nem búcsúzunk a nyári időtől, ugyanis a jövő héten is marad a meleg.

Csapadék szempontjából sem valószínű lényeges változás. A vasárnapi hidegfront hozhat záporokat, zivatarokat kevés helyen, ettől függetlenül a belátható időszak a legtöbb helyen az átlagosnál szárazabb lesz.