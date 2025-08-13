Pachmann PétertévésTV2kalandvisszavonul

Ennyi volt, Pachmann Péter visszavonul, többé nem ő a TV2 ikonikus arca

Elárulta az okát is.

Magyar Nemzet
Forrás: BorsOnline 2025. 08. 13.
Pachmann Péter Forrás: Szabolcs László / hot! magazin
Magánéleti okok miatt visszavonul a képernyőről Pachmann Péter, a TV2 ikonikus műsorvezetője – értesült a BorsOnline. 

Elárulta azt is, hogy mi a döntése oka. Új időbeosztást és más fókuszt kíván, hogy édesapa lett. A képernyőtől való búcsú tehát nem visszavonulás, hanem tudatos váltás. Azonban nem teljes a búcsú. A háttérben, az akadémia megújításának egyik kulcsszereplőjeként folytatja TV2-es pályafutását – részletezték. A tévés úgy fogalmazott, 

több mint tízezer adással és több tízezer szakmai kilométerrel a hátam mögött különösen nehéz ez a búcsú.

Pachmann Péter azt írta, az élete több mint felét a TV2 képernyőjén töltötte. Tapasztaltabb, bölcsebb – és boldogabb – lett, mintha ez a hatalmas kaland nem lett volna az élete része. A műsorvezető döntéséről részletesebben a BorsOnline cikkében olvashat. 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

