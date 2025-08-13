Magánéleti okok miatt visszavonul a képernyőről Pachmann Péter, a TV2 ikonikus műsorvezetője – értesült a BorsOnline.
Ennyi volt, Pachmann Péter visszavonul, többé nem ő a TV2 ikonikus arca
Elárulta az okát is.
Elárulta azt is, hogy mi a döntése oka. Új időbeosztást és más fókuszt kíván, hogy édesapa lett. A képernyőtől való búcsú tehát nem visszavonulás, hanem tudatos váltás. Azonban nem teljes a búcsú. A háttérben, az akadémia megújításának egyik kulcsszereplőjeként folytatja TV2-es pályafutását – részletezték. A tévés úgy fogalmazott,
több mint tízezer adással és több tízezer szakmai kilométerrel a hátam mögött különösen nehéz ez a búcsú.
Pachmann Péter azt írta, az élete több mint felét a TV2 képernyőjén töltötte. Tapasztaltabb, bölcsebb – és boldogabb – lett, mintha ez a hatalmas kaland nem lett volna az élete része. A műsorvezető döntéséről részletesebben a BorsOnline cikkében olvashat.
