fővárosKarácsony GergelyDunafürdő

Nyár végére sikerült megnyitnia a beígért dunai strandot Karácsonynak

Másfél hónapos csúszással megnyílt a második Duna-fürdő Budapesten. Karácsony Gergely főpolgármester még tavasszal ígérte meg, hogy a római-parti strand mellé nyárra újabb szabadstrandot nyitnak, ám július elején csak a meglévő nyílt meg. A III. kerületi strandot július folyamán le kellett zárni, mert a nagy esőzések után a Békásmegyeri Szivattyútelepről ráengedik a szennyvizet.

Nagy Orsolya
2025. 08. 13. 11:15
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kedden megnyílt a főváros legújabb szabadstrandja, a Duna-fürdő Árasztó-part Újbudán. A strandot már nagyon várták a fővárosiak, ugyanis ezt még a tavasszal megígérte Karácsony Gergely főpolgármester. 

Budapest, 2024. november 27. Karácsony Gergely főpolgármester a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2024. november 27-én. MTI/Hegedüs Róbert
Karácsony Gergely (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Kis szépséghiba, hogy másfél hónapos késéssel valósult meg a fejlesztés.

 A római-parti szabadstrandon június végén kezdődik a szezon és augusztus végén zárul, ugyanis a Duna ebben a két hónapban alkalmas csak fürdőzésre, így is mindössze 22-23 fokos a vize.

Lapunk június közepén, a szezon kezdete előtt érdeklődött a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. illetékesénél, hogy mikor nyithat meg a beígért Duna-fürdő és folyami uszoda. Már júniusban eldőlt, hogy az utóbbit idén nyárra elengedte a főváros. A másikról pedig feltételes módban beszéltek. 

– Várhatóan már ezen a nyáron megnyílhat Budapesten egy új szabadstrand. A vízügyi szakemberek és az elmúlt évek mérései szerint a Duna javuló vízminősége ezt lehetővé teszi. A főváros megbízása alapján társaságunk, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH) tavasz óta rendszeresen méri a vízminőséget a Duna kiválasztott pontjain. 

Az akkreditált vízminőség-vizsgálatok eddigi eredményei biztatóak, a víz fürdőzésre alkalmas lehet 

– közölte a BGYH a Magyar Nemzet azon kérdésére, hogy mikor nyitják meg az új dunai strandokat a fővárosban.

A BGYH hangsúlyozta, hogy a helyszín kiválasztásánál több szempontot figyelembe kell venni, amelyek közül a megfelelő partszakasz, a megközelíthetőség és a megfelelő medermélység mellett a megfelelő vízminőségi elvárásoknak és a biztonsági feltételeknek is eleget kell tenni.

– Például strand esetében a vízben le lesz kerítve a fürdőzésre alkalmas terület, bójákkal és figyelmeztető táblákkal hívjuk fel a figyelmet az előírásokra, veszélyekre. Fontos a megközelíthetőség, az, hogy elsősorban tömegközlekedéssel, kerékpárral vagy gyalog elérhető legyen a helyszín – sorolta a cég. A BGYH emlékeztetett: mosdónak, zuhanynak és ivóvíznek kell lennie a helyszínen, továbbá gondoskodni kell az egészségügyi ellátásról és az őrzés-védelemről egyaránt.

A Karácsony Gergely főpolgármester által vezetett főváros korábbi közlése szerint a XXII. és a XI. kerület határán található Hosszúréti-pataknál lévő partszakaszon alakíthatnak ki szabadstrandot már idén nyáron. 

A második fürdőlehetőséget a Pünkösdfürdőnél jelentették be, oda egy moduláris elemekből összeállítható, környezetbarát Duna-fürdőt terveztek, idei teszteléssel.

– A Fővárosi Közgyűlés múlt év decemberében döntött arról, hogy készüljön megvalósíthatósági tanulmány „dunai folyami uszoda” létesítésének lehetőségeiről. A közgyűlési határozat alapján a tanulmány elkészítésének határideje 2025. augusztus 31. – írta lapunknak a BGYH, ami azt vetítette előre, hogy idén az óbudai helyszínen még nem lehet majd fürdőzni. 

A beígért újbudai fürdőt ugyan nyár végére sikerült megnyitni, de a fővárosiak mindössze két hétig élvezhetik azt.

 Az Árasztó-part szabadstrand kialakítása a fővárosi önkormányzat kezdeményezésére, a XI. kerületi önkormányzattal együttműködve valósult meg. A BGYH honlapján közölte: a szabadstrand augusztus 31-ig minden nap 10–18 óra között tart nyitva, az időjárástól, a vízállástól és a vízminőségtől függően.

Esőzések után ömlik a szennyvíz a fürdőzőkre 

A római-parti szabadstrandot idén a júliusi esőzések miatt időszakosan le kellett zárni a romló vízminőség miatt. Évek óta tudni lehet, hogy nagy esőzések után szennyvizet engednek ki a Békásmegyeri Szivattyútelepről, így esőzések után nem javasolt azon a szakaszon a Dunában való fürdőzés. A sodorvonal érinti a Római-parti Plázst is, így az esőzések után a fürdőzők fokozott körültekintésére van szükség a fertőzések elkerülése végett.

Az elmúlt évek viszontagságai után az óbudai önkormányzat azt ígéri, hogy megadja a megfelelő tájékoztatást, fertőzés esetén lezárja a római-parti dunai szabadstrandot. 

– Ha a biztonságos, fürdőzésre alkalmas vízminőségi értéket bármikor meghaladják a számok, jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve a fürdőhelyet azonnal lezárjuk, és csak akkor nyitjuk újra, ha a mérőszámok alapján garantálható a megfelelő vízminőség – ígérte lapunknak még tavaly az óbudai önkormányzat a római-parti dunai stranddal kapcsolatban. A Magyar Nemzet kérdésére a helyhatóság azt is elmondta: a látogatók tájékoztatása folyamatos, a vízminőség-ellenőrzés eredményét tartalmazó jegyzőkönyvek elérhetők az önkormányzat honlapján.

A strandnyitás utáni években a nagy esőzések utáni szennyvízkiengedésekről csak utólag lehetett értesülni, amikor az FCSM közölte azok adatait. A fürdőzők nem értesültek arról, hogy mikor vonult le a szennyvíz a part mentén, így előfordult, hogy fekáliával fertőzött vízben mártóztak meg az emberek a Dunán.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Mónus Márton/MTI Fotószerkesztőség)


 


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekEphialtész

Az árulás új fordítása

Bayer Zsolt avatarja

Sok szót ne vesztegessünk rá, de egy keveset azért igen.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu