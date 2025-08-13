Nyár végére sikerült megnyitnia a beígért dunai strandot Karácsonynak

Kedden megnyílt a főváros legújabb szabadstrandja, a Duna-fürdő Árasztó-part Újbudán. A strandot már nagyon várták a fővárosiak, ugyanis ezt még a tavasszal megígérte Karácsony Gergely főpolgármester.

Karácsony Gergely (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Kis szépséghiba, hogy másfél hónapos késéssel valósult meg a fejlesztés.

A római-parti szabadstrandon június végén kezdődik a szezon és augusztus végén zárul, ugyanis a Duna ebben a két hónapban alkalmas csak fürdőzésre, így is mindössze 22-23 fokos a vize.

Lapunk június közepén, a szezon kezdete előtt érdeklődött a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. illetékesénél, hogy mikor nyithat meg a beígért Duna-fürdő és folyami uszoda. Már júniusban eldőlt, hogy az utóbbit idén nyárra elengedte a főváros. A másikról pedig feltételes módban beszéltek.

– Várhatóan már ezen a nyáron megnyílhat Budapesten egy új szabadstrand. A vízügyi szakemberek és az elmúlt évek mérései szerint a Duna javuló vízminősége ezt lehetővé teszi. A főváros megbízása alapján társaságunk, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH) tavasz óta rendszeresen méri a vízminőséget a Duna kiválasztott pontjain.

Az akkreditált vízminőség-vizsgálatok eddigi eredményei biztatóak, a víz fürdőzésre alkalmas lehet

– közölte a BGYH a Magyar Nemzet azon kérdésére, hogy mikor nyitják meg az új dunai strandokat a fővárosban.

A BGYH hangsúlyozta, hogy a helyszín kiválasztásánál több szempontot figyelembe kell venni, amelyek közül a megfelelő partszakasz, a megközelíthetőség és a megfelelő medermélység mellett a megfelelő vízminőségi elvárásoknak és a biztonsági feltételeknek is eleget kell tenni.

– Például strand esetében a vízben le lesz kerítve a fürdőzésre alkalmas terület, bójákkal és figyelmeztető táblákkal hívjuk fel a figyelmet az előírásokra, veszélyekre. Fontos a megközelíthetőség, az, hogy elsősorban tömegközlekedéssel, kerékpárral vagy gyalog elérhető legyen a helyszín – sorolta a cég. A BGYH emlékeztetett: mosdónak, zuhanynak és ivóvíznek kell lennie a helyszínen, továbbá gondoskodni kell az egészségügyi ellátásról és az őrzés-védelemről egyaránt.