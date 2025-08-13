turizmusEgyesült Államoklégijárat

Jócskán profitálhat a magyar turizmus a Budapest–Philadelphia repülőjárat újraindulásából

Eddig is évente majdnem 400 ezer amerikai vendég kereste fel Magyarországot, de a közvetlen repülőjárattal az utazás könnyebb, tervezhetőbb és remélhetőleg olcsóbb is lesz.

Magyar Nemzet
2025. 08. 13. 10:22
Illusztráció Fotó: Koszticsák Szilárd Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Hat év után indul újra közvetlen repülőjárat Budapest és Philadelphia között, ami nagyon jó hír a magyar turizmus és az üzleti világ számára is; ezáltal a két ország közti utazás könnyebb, tervezhetőbb és remélhetőleg olcsóbb is lesz – mondta a Visit Hungary Zrt. vezérigazgatója szerdán a TV2 Mokka című műsorában.

Csendes Olivér a közvetlen repülőjárattal összefüggésben közép és hosszú távú célként határozta meg, hogy ne csak szezonális legyen ez a járat, amely az első évben májustól októberig fog üzemelni. 

Hozzátette: reméli, a számok annyira lenyűgözőek lesznek, hogy később egész évesre bővíti majd a járatot az American Airlines, valamint, hogy más légitársaságok is csatlakoznak ehhez, és kínálnak majd más amerikai városokból is közvetlen járatot Budapestre.

Jelezte, hogy eddig is évente majdnem 400 ezer amerikai vendég kereste fel Magyarországot, de ezzel a közvetlen repülőjárattal az utazás könnyebb, tervezhetőbb és remélhetőleg olcsóbb is lesz. Közölte, az amerikai turisták kedvelik Magyarország építészeti örökségét, kultúráját, körükben népszerűek a magyar borok, valamint a dunai hajózás is.

A Budapest–Philadelphia közvetlen járatról elmondta, hogy a naponta közlekedő gép Budapesten 11.25-kor fog felszállni és helyi idő szerint 15 órakor fog megérkezni Philadelphiába, onnan este indul vissza és másnap 9.25-kor érkezik meg a Liszt Ferenc repülőtérre. Csendes Olivér arra is felhívta a figyelmet, hogy Philadelphia az American Airlines egyik legnagyobb csomópontja, onnan 100 követlen járat indul Amerika különböző városaiba, így „gyakorlatilag teljes Észak-Amerika kinyílik” Magyarország számára.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

