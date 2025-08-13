Megdöbbentő jelenetek Budapest szívéből. Egy BKV busz lángokba borult a József Nádor térnél, a kiváltó ok még nem tisztázott – fogalmaz a közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. Az esetről korábban a Magyar Nemzet is beszámolt.
Döbbenetes felvétel a belvárosban lángba borult BKV buszról
Szenkirályi Alexandra figyelmeztette a lakosokat.
A Fidesz budapesti elnöke úgy fogalmazott:
Szomorú ezt látni, reméljük, hogy senki nem sérült meg és azt is, hogy csak szerencsétlen baleset és nem üzemeltetési hiba történt.
Szentkirályi Alexandra arra kért továbbá, hogy a hatóságok jelzéséig, aki teheti, ne járjon arra.
