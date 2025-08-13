FTCBajnokok LigájaRTLQarabag

M4 Sport vagy RTL? Eldőlt, hogy melyik csatorna közvetíti a Fradi következő BL-meccseit

Ahogy közeledünk a Bajnokok Ligája főtáblája felé, egyre élesebb a verseny – a tévéközvetítési piacon is. Noha szárnyra kapott ezzel ellentétes információ is, tisztázódott a helyzet: az FTC–Qarabag párharc két mérkőzését a BL-selejtező utolsó fordulójában, az úgynevezett playoffban már nem az M4 Sport, hanem az RTL közvetíti. Nemzeti érintettség okán azzal a megkötéssel, hogy a csatorna nem streamelhet csupán, köteles a meccseket országos lefedettségű, lineáris, úgy is mondhatjuk, hagyományos tévécsatornán is adni.

Magyar Nemzet
2025. 08. 13. 11:21
Aki nem lesz személyesen jelen, az RTL-en nézheti a Fradi BL-meccseit Fotó: Mirkó István
Az elmúlt években, helyesebben évtizedben belénk ivódott, hogy a magyar érdekeltségű fontos sporteseményeket lényegében kivétel nélkül az M4 Sport közvetíti. Így például az európai labdarúgókupák, köztük a Bajnokok Ligája mérkőzéseit is, nem csupán a selejtezőben, amíg versenyben vannak a magyar csapatok, hanem később, a főtábla és az egyenes kieséses szakasz találkozóit is. Az előző idényben azonban új helyzet állt elő, belépett a piacra az RTL. Mi több, a csatorna Magyarországon új módiként a kiemelt meccseket előfizetős streamcsatornán adta. Mi a helyzet jelenleg, hol láthatjuk az FTC–Qarabag BL-selejtező playoff párharc két összecsapását, továbbá, amennyiben feljut a főtáblára, a Fradi mérkőzéseit az alapszakaszban? Ennek jártunk utána.

Az FTC–Qarabag párharc mérkőzéseit a BL-playoffban az RTL közvetíti
Az FTC–Qarabag párharc mérkőzéseit a BL-playoffban az RTL közvetíti (Fotó: Mirkó István)

A Bajnokok Ligája-selejtező első három fordulójában – helyesebben ebből csak kettőben, a másodikban és a harmadikban, mert az első alól mentesült a Ferencváros – az M4 Sport adta az FTC meccseit. Az Európai Labdarúgó-szövetséggel (UEFA) kötött megállapodás értelmében a negyedik körben, a playoffban már az RTL a jogtulajdonos. A kereskedelmi csatorna nyilván él is a lehetőséggel.

Hol láthatjuk az FTC–Qarabag párharc meccseit?

Először úgy értesültünk, hogy a Qarabag elleni párharc két mérkőzését még az M4 Sport is közvetítheti, de ez tévesnek bizonyult. Biztosan kijelenthetjük, hogy

a playoffban már az RTL a kizárólagos jogtulajdonos.

Azzal a megkötéssel, hogy a kereskedelmi csatorna köteles lineáris országos lefedettségű csatornán – is – adni a meccseket.

Az RTL a streamet népszerűsíti

Az RTL közleményében arról tájékoztatott, hogy az RTL főcsatornáján közvetíti a két mérkőzést, amelyek ezen felül az RTL+ Premium streamcsatornán is elérhetőek. Mi több, az RTL ez utóbbi lehetőséget ajánlja a következő előnyökre hivatkozva. A mérkőzések itt:

  • jobb, 1080p HD minőségben élvezhetők,
  • visszatekerhetőek és visszanézhetők,
  • új funkció továbbá, hogy mobilon elérhető a kép-a-képben (PiP) mód, így a közvetítés más appok használata közben sem szakad meg.
  • A szolgáltatás választhatóan reklámmentesen, vagy kedvezőbb, reklámmal támogatott csomagban is elérhető.

Amennyiben a Fradi eléri a főtáblát, ugyanez a helyzet: az RTL a hazai jogtulajdonos, ám a csatorna a stream mellett köteles lineáris, országos lefedettségű elérést is biztosítani.

BL-playoff, pontos menetrend

Első meccs:
FTC–Qarabag augusztus 19., kedd, 21.00

Visszavágó:
Qarabag–FTC augusztus 27., szerda, 18.15

Az FTC–Ludogorec mérkőzés összefoglalója (még az M4 Sporton):

 

