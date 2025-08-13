Hatalmas fekete füst és a mindent elnyelő lángok – brutális videón a főváros közepén kiégő busz

Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy lángolt egy busz a József Attila és a Nádor utca sarkán.
Az ügyben megszólalt Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke, most pedig Böjthe Péter, a Fővárosi Közgyűlés kormánypárti képviselője posztolt egy elképesztően látványos videót az esetről. A tűz egyébként egy lakatlan épület homlokzatára is átterjedt.
Időközben eloltották a lángokat a tűzoltók. A kiégett busz a BKK járműve volt az MTI helyszínen tartózkodó munkatársának tájékoztatása szerint.
A kiégett busz négy utasa még az egységek kiérkezése elhagyta a járatot.
A BKK Facebook-oldalán azt írta: baleset miatt lezárták a Belvárosban a József Attila utcát a Széchenyi István tér és az Erzsébet tér között. A 16-os, a 105-ös, a 178-as, a 210-es és a 216-os autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Clark Ádám tér és a Deák Ferenc tér közötti megállókat. A 15-ös autóbusz szintén terelve jár, a Boráros tér felé nem érinti a Kossuth Lajos tér és a Március 15. tér közötti megállókat, a Gyöngyösi utca felé a Kálvin tér és a Kossuth Lajos tér közötti megállókat.
