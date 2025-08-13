drogmotorNAV

Túl gyors volt ahhoz, hogy józan legyen

Kristályt fogyasztott az a motoros, akit a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei az M3-as autópályáról tereltek le rutinellenőrzésre.

Magyar Nemzet
Forrás: NAV2025. 08. 13. 13:00
Forrás: Pexels
Túl gyors volt ahhoz, hogy józan legyen, és mint kiderült, nem is volt az, ugyanis kristályt fogyasztott az a motoros, akit a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei az M3-as autópályáról tereltek le rutinellenőrzésre – közölte a NAV.

Fotó: NAV

A pénzügyőrök az M3-as autópálya egyik pihenőjében tartottak ellenőrzést, amikor az autópálya belső sávjában egy motorkerékpár extrém sebességgel haladt el mellettük. Az egyenruhások figyelmét nemcsak a tempó, hanem a veszélyes vezetési stílus is felkeltette, ezért úgy döntöttek, hogy a következő lehetőségnél leterelik és ellenőrzik motorost.

A magyar férfi már az ellenőrzés ténye ellen is agresszívan lépett fel, és együttműködni sem akart. A járőrök felszólították a jogkövető magatartása, majd rákérdeztek, hogy bódítószer hatása alatt áll-e. 

A férfi beismerte, hogy előző éjjel úgynevezett „kristály” nevű kábítószert fogyasztott.

A NAV dolgozói ezt követően átvizsgálták a férfi hátizsákját is, amiből néhány grammnyi kábítószergyanús anyag és két üvegpipa került elő. A 39 éves férfit további intézkedésre átadták a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársainak, akik az esetet bűntetőeljárásban vizsgálják.

A NAV Bevetési Igazgatóságának közúti jelenléte nemcsak jövedéki jogsértések felderítésében meghatározó, a pénzügyőrök olykor-olykor olyan eseteknél is helytállnak, amelyek túlmutatnak a klasszikus feladatokon.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

