Új időszámítás kezdődik a piacon: kiderült, ki lett a legnagyobb e-kereskedő Magyarországon

Alapjaiban rajzolódik át a magyar e-kereskedelem térképe. A globális, elsősorban kínai szereplők soha nem látott dominanciára tettek szert 2025-ben. Az import rendelések aránya elérheti a 24 százalékot. A piacot immár egyértelműen a Temu vezeti. A hazai kereskedőknek a technológiai fejlesztés és a régiós terjeszkedés jelentheti a kiutat.

2025. 12. 20. 12:57
A magyar online kiskereskedelemben zajló folyamatok egyértelműen az új időszámítás kezdetét jelzik. A 2025-ös év rengeteg új változást hozott az online térben. A globális piacterek, különösen a kínai óriások, különösen a Temu hatalmas szeletet hasítottak ki a hazai piacból. A PwC és a Digitális Kereskedelmi Szövetség legfrissebb, Digitális Kereskedelmi Körkép című tanulmánya rámutat a folyamatokra. Az import rendelések volumene éves szinten több mint 20 százalékkal bővült. A hazai és uniós kereskedők növekedése ezzel szemben csupán a 6-7 százalékos sávban mozog.

Temu a csúcson

A számok beszédesek. A magyar vásárlók idén várhatóan 2100 milliárd forintot költenek el az interneten. Ennek az összegnek egy jelentős része azonban nem a hazai kasszákban landol. A piac abszolút nyertese a Temu. A kínai platform 2025 végére már 2,1 millió magyar vásárlót tudhat magáénak. A cég mind a rendelésszám, mind a kosárérték tekintetében az élre tört.

Madar Norbert, a PwC Magyarország szakértője rámutatott a folyamat lényegére. A belföldi és import rendelések együttesen 2025-ben már meghaladták a 120 milliót. Ez mintegy 8 százalékos növekedés az előző évhez képest. A bővülést egyértelműen az import kereskedelmi volumen erősödése okozza.

A hazai e-kereskedők helyzete nem könnyű, főleg a Temu térnyerése közepette. A kutatásban megkérdezett vállalatvezetők 

  • a kiszámíthatatlan gazdasági környezetet,
  • a vásárlóerő csökkenését jelölték meg fő problémaként,
  • komoly gondot okoz a marketingköltségek elszállása,
  • a kínai versenytársak agresszív térnyerése. 

Ők nemcsak olcsó áraikkal hódítanak. A mesterséges intelligenciával támogatott, személyre szabott marketing és a hatékony logisztika is az ő malmukra hajtja a vizet. A vásárlói szokások is átalakulóban vannak, de továbbra is az ár a döntő tényező. A fogyasztók ugyanakkor egyre tudatosabbak. Olyan hozzáadott értékeket keresnek, mint a gyors szállítás vagy a rugalmas átvételi lehetőségek. A csomagautomatákból például már közel tízezer található az országban. Fontosak az egyszerű fizetési megoldások is. A hazai szereplők számára a kitörési pontot a vásárlói élmény növelése jelentheti. A többcsatornás értékesítés erősítése és a regionális terjeszkedés szintén kulcsfontosságú.

Cserjés-Kopándi Ildikó, a PwC vezető menedzsere hangsúlyozta a stratégiaváltás szükségességét. A külföldi piacnyitás ma már nem luxus, hanem szükségszerűség. Azok a kereskedők, akik nem élnek ezekkel az eszközökkel, és nem építkeznek a régiós piacokon, könnyen elveszíthetik a forgalmukat.

A jövő egyértelműen a technológiai.  A mesterséges intelligencia szerepe jelentősen felértékelődik. Már minden tizedik vásárló használja ezt az eszközt tájékozódásra. A versenyképesség kulcsa a digitális fejlesztésekben rejlik. A hatékonyság javítása elengedhetetlen. A magyar cégek így kerülhetik el, hogy egyre jelentéktelenebb statisztikává váljanak a globális óriások árnyékában.

