Razzia a nagybanin: újabb maffiózó került a NAV célkeresztjébe

Újabb, az éjszakai életben jól ismert személyt „vett elő“ a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) abban az eljárásban, amihez az elmúlt évek legnagyobb NAV-razziája köthető a Budapesti Nagybani Piacon – tudta meg a Magyar Nemzet. V. F.-et költségvetési csalással gyanúsítják.

A razzia során a NAV három bűnügyi igazgatósága összesen 78 helyszínen csapott le, 55 személyt állítottak elő és gyanúsítottak meg, továbbá jelentős vagyont foglaltak le.

Tízmilliárdos kár

A több szervezett bűnözői csoportot érintő ügynek van budapesti és pécsi szála is, és összességében tizenöt fő van letartóztatásban.

A bűnbandák által okozott kár meghaladja a tízmilliárd forintot.

A különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt nyomozó adóhatóság több száz millió forintnyi készpénz mellett nívós ingatlanokat, márkás karórákat és autókat, illetve egy hajót is lefoglalt.

Korábbi információnk szerint az akció részeként fogta el a NAV az egyik legbrutálisabb maffialeszámolás, a Döcher-gyilkosság fontos tanúját, illetve a piac egyik legbefolyásosabb vállalkozóját, M. A.-t is.

Már évekkel ezelőtt vallottak az egyik bűnszervezet ellen

Mindkettőjük letartóztatását hónapokkal meghosszabbították. M. A.-ról már sokszor megírtuk, hogy róla egy 2019-es vallomásban is szó esett.

Egy áfacsalási ügyben érintett férfi tett rá terhelő vallomást, megemlítve azt is, hogyan működik a piachoz köthető költségvetési csalás.

A kipakoló és együttműködő gyanúsított arról is beszélt, hogy M. annak idején neki elmondta: jó viszonyban van – az akkor még szabadlábon lévő, azóta több alvilági leszámolás miatt elítélt – Portik Tamással és körével, így „a városban neki van a legnagyobb hatalma”. Az egykori bűntárs évekkel ezelőtt megemlítette azt is, hogy M. A. és több bűnöző egy komoly, milliárdos károkat okozó bűnszervezetet irányít. A fentiek alapján úgy tűnik, a férfi igazat mondott.

Védelmi pénz az „esernyőnek“

Ugyanebben a vallomásban szerepel V. F. neve is, mint a bűnszervezet egyik fontos tagja.

A lapunk által megismert vallomás szerint a korábban már több év börtönre ítélt V. F. havi szinten milliós védelmi pénzt fizetett annak a D. Andrásnak, aki társaival százmilliókat halmozott fel úgy, hogy különböző büntetőeljárás alatt álló vállalkozóknak ígérték azt, hogy befolyásos kapcsolataik révén elérik az ellenük indított nyomozás félresiklatását és a NAV-razziák elkerülését.

D. András több sértett vallomása szerint fedett nyomozónak, máskor NAV-os felderítőnek adta ki magát. A férfi hivatkozott arra is, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatalnak dolgozik, emiatt a neki fizető vállalkozók közül többen csak „esernyőnek” hívták. Később kiderült, hogy D.-nek egyetlen szervhez sincs köze, a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) pedig befolyással üzérkedéssel és más bűncselekményekkel gyanúsította, majd vádolta meg évekkel ezelőtt.